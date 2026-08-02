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Resmi: Sevilla datangkan kiper Real Madrid Fran Gonzalez dengan kontrak jangka panjang saat Real Madrid mempertahankan opsi pembelian kembali di masa depan
Rincian finansial dan syarat kontrak
Sevilla bergerak cepat untuk memperkuat departemen penjaga gawang mereka dengan mengamankan transfer permanen Gonzalez dari Real Madrid.
Kiper kelahiran Leon itu telah meneken kontrak penting yang berlaku untuk lima musim ke depan, menegaskan keyakinan jangka panjang klub terhadap potensinya. Gonzalez kini sudah dalam perjalanan untuk bergabung dengan rekan-rekan setim barunya, terbang untuk menyusul skuad tim utama di basis latihan pramusim mereka di Garderen, Belanda, saat mereka melanjutkan persiapan untuk kampanye La Liga mendatang.
Kesepakatan ini merupakan investasi strategis bagi Sevilla, yang membayar biaya awal sebesar €1 juta ditambah variabel terkait performa sebagai imbalan atas 50% hak ekonomi sang pemain. Struktur khusus ini telah menjadi ciri khas negosiasi terbaru antara dua raksasa Spanyol tersebut, mirip dengan kesepakatan yang membuat Julio Diaz pindah ke Ramon Sanchez-Pizjuan.
- Getty Images Sport
Madrid mempertahankan kendali atas masa depan
Meski Real Madrid telah menyetujui kepergian pemain Spanyol yang menjanjikan itu, mereka memastikan tetap berada dalam lingkaran terkait perkembangan masa depannya. Juara Eropa itu berhasil menegosiasikan serangkaian klausul pembelian kembali yang akan tetap aktif sepanjang tiga bursa transfer berikutnya.
Opsi-opsi ini bertingkat, memungkinkan Real Madrid merekrut kembali Gonzalez dengan biaya antara €3 juta hingga €5 juta, tergantung kapan mereka memutuskan untuk mengaktifkan kepulangannya. Ini melindungi Real Madrid jika sang kiper memenuhi ekspektasi tinggi yang dibebankan kepadanya selama waktunya di ibu kota.
Kepergian ini terjadi pada saat persaingan untuk mendapatkan tempat di Madrid sangat ketat. Gonzalez, yang menjalani debut seniornya pada musim 2024/25 dalam laga kandang melawan Valencia di Bernabeu, mendapati jalannya terhalang oleh para pemain internasional yang sudah mapan dan pada akhirnya memutuskan bahwa proyek di Sevilla menawarkan wadah terbaik bagi perkembangannya sebagai seorang profesional.
Pernyataan resmi dari kedua klub
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Minggu malam, Real Madrid menyampaikan terima kasih kepada kiper yang hengkang tersebut.
Klub itu menyatakan: "Real Madrid C. F. dan Sevilla F. C. telah mencapai kesepakatan untuk transfer pemain kami Fran Gonzalez. Fran Gonzalez tiba di Real Madrid pada 2022 saat berusia 17 tahun dan telah menjadi bagian dari sistem pembinaan kami selama empat musim. Pada 2025 ia menjalani debut bersama tim utama. Real Madrid akan selalu menjadi rumahnya dan berterima kasih atas kerja serta dedikasinya selama bertahun-tahun ini.
Transfer ini menjadikan Gonzalez sebagai rekrutan keenam Sevilla dalam bursa transfer musim panas yang sibuk. Ia bergabung dengan daftar pemain baru yang mencakup Juan Iglesias, Guridi, Sangante, Julio Diaz, dan Odysseas, yang terakhir kembali dengan kesepakatan pinjaman baru.
Gonzalez diperkirakan akan langsung memberi persaingan untuk posisi starter, meski Odysseas saat ini masih tetap menjadi yang terdepan untuk tampil sebagai kiper utama setelah penampilannya musim lalu.
- Getty Images Sport
Perpisahan emosional dengan Bernabeu
Melalui media sosial untuk menyapa para penggemar dan staf di klub lamanya, Gonzalez membagikan pesan yang sangat pribadi terkait kepergiannya. Ia menulis: "Hari ini saya harus mengucapkan selamat tinggal kepada sebuah tempat yang sangat berarti bagi saya. Real Madrid, seperti yang biasa saya katakan kepada teman-teman saya, Madrid Saya. Saya pergi dengan ketenangan karena tahu bahwa saya telah memberikan segalanya untuk mengenakan lambang ini."
Ia lalu melanjutkan dengan menyoroti pengaruh sosok-sosok penting dan para pemain senior terhadap kariernya sejauh ini. "Secara khusus, saya ingin berterima kasih kepada Llopis dan Mario Soria, karena mereka tidak pernah meragukan saya dan selalu percaya pada pekerjaan saya dan diri saya. Kepercayaan kalian sangat penting dalam perjalanan ini. Terima kasih Thibu, karena menahan semua rasa ingin tahu saya, seribu pertanyaan yang selalu saya ajukan kepada Anda dan karena selalu bersedia membantu saya. Terima kasih atas kesabaran Anda dan atas semua yang telah Anda ajarkan kepada saya."
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