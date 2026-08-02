Resmi: Sevilla datangkan kiper Real Madrid Fran Gonzalez dengan kontrak jangka panjang saat Real Madrid mempertahankan opsi pembelian kembali di masa depan

Meski Real Madrid telah menyetujui kepergian pemain Spanyol yang menjanjikan itu, mereka memastikan tetap berada dalam lingkaran terkait perkembangan masa depannya. Juara Eropa itu berhasil menegosiasikan serangkaian klausul pembelian kembali yang akan tetap aktif sepanjang tiga bursa transfer berikutnya.

Opsi-opsi ini bertingkat, memungkinkan Real Madrid merekrut kembali Gonzalez dengan biaya antara €3 juta hingga €5 juta, tergantung kapan mereka memutuskan untuk mengaktifkan kepulangannya. Ini melindungi Real Madrid jika sang kiper memenuhi ekspektasi tinggi yang dibebankan kepadanya selama waktunya di ibu kota.

Kepergian ini terjadi pada saat persaingan untuk mendapatkan tempat di Madrid sangat ketat. Gonzalez, yang menjalani debut seniornya pada musim 2024/25 dalam laga kandang melawan Valencia di Bernabeu, mendapati jalannya terhalang oleh para pemain internasional yang sudah mapan dan pada akhirnya memutuskan bahwa proyek di Sevilla menawarkan wadah terbaik bagi perkembangannya sebagai seorang profesional.



