Penyerang veteran itu meninggalkan Stadio Diego Armando Maradona dengan biaya yang dilaporkan sebesar €6 juta ditambah bonus terkait performa, sebuah perubahan signifikan dalam hierarki lini serang klub. Napoli dapat menyetujui kepergian permanen Lukaku setelah mengamankan pengganti jangka panjang lebih awal pada bursa transfer musim panas ini. Klub Italia itu menuntaskan perekrutan permanen Rasmus Hojlund dari Manchester United dalam kesepakatan senilai €44 juta (£38 juta).

Meski berstatus sebagai nama besar dalam sepakbola Eropa, banderol Lukaku mencerminkan keinginan Partenopei untuk berpisah dari beban gajinya dan fokus pada talenta yang lebih muda seperti Hojlund. Penyerang timnas Belgia itu baru-baru ini mengalami masalah kebugaran, dan ketegangan semakin meningkat setelah sesi latihan yang tidak disetujui di Belgia pada musim semi lalu memicu peringatan tindakan disipliner dari direktur olahraga Giovanni Manna, yang pada akhirnya membuka jalan bagi kepindahannya yang cepat ke Turki.