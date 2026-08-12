Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Resmi: Romelu Lukaku merampungkan kepindahan ke Fenerbahce untuk bergabung dengan Mason Greenwood dan Nathan Ake di Turki
Kesepakatan murah ke Istanbul
Penyerang veteran itu meninggalkan Stadio Diego Armando Maradona dengan biaya yang dilaporkan sebesar €6 juta ditambah bonus terkait performa, sebuah perubahan signifikan dalam hierarki lini serang klub. Napoli dapat menyetujui kepergian permanen Lukaku setelah mengamankan pengganti jangka panjang lebih awal pada bursa transfer musim panas ini. Klub Italia itu menuntaskan perekrutan permanen Rasmus Hojlund dari Manchester United dalam kesepakatan senilai €44 juta (£38 juta).
Meski berstatus sebagai nama besar dalam sepakbola Eropa, banderol Lukaku mencerminkan keinginan Partenopei untuk berpisah dari beban gajinya dan fokus pada talenta yang lebih muda seperti Hojlund. Penyerang timnas Belgia itu baru-baru ini mengalami masalah kebugaran, dan ketegangan semakin meningkat setelah sesi latihan yang tidak disetujui di Belgia pada musim semi lalu memicu peringatan tindakan disipliner dari direktur olahraga Giovanni Manna, yang pada akhirnya membuka jalan bagi kepindahannya yang cepat ke Turki.
- Getty Images Sport
Fenerbahce sedang membangun kekuatan besar Super Lig
Transfer ini menempatkan Lukaku di jantung proyek pembangunan ulang ambisius di Fenerbahce, ketika raksasa Turki itu secara agresif memperkuat skuad mereka untuk merebut kembali kejayaan domestik. Ia menjadi rekrutan berprofil tinggi terbaru di Istanbul pada musim panas ini, bergabung dengan jajaran tangguh yang sudah menampilkan bek Nathan Ake dari Manchester City, Mason Greenwood dari Marseille, dan penyerang Vedat Muriqi setelah kampanye 23 golnya di La Liga bersama Real Mallorca.
Bagi Lukaku, kepindahan ke Turki memberikan awal baru yang disambut baik setelah sebuah musim yang terganggu parah oleh masalah fisik. Meski hanya dibatasi tampil dalam tujuh pertandingan klub untuk Napoli musim lalu karena masalah cedera yang berkepanjangan, striker veteran itu membuktikan kebugarannya di panggung internasional dengan bermain dalam keenam pertandingan dan mencetak tiga gol saat Belgia mencapai perempat-final Piala Dunia musim panas ini.
Akhir era Conte
Transfer ini juga terjadi setelah kepergian Antonio Conte, pelatih yang secara konsisten mampu mengeluarkan performa terbaik sang penyerang sepanjang kebersamaan mereka di Chelsea, Inter, dan Napoli. Setelah kembali bekerja sama di Stadio Diego Armando Maradona, keduanya langsung meraih sukses dengan mengamankan gelar Serie A 2024-25, dengan Lukaku mencetak 14 gol liga, sebelum pada akhirnya sama-sama meninggalkan klub tersebut.
Kerja sama mereka mendapat banyak pujian di sepakbola Italia, berakar dari tahun-tahun yang sangat produktif yang mereka jalani bersama di San Siro. Di bawah arahan Conte di Inter, Lukaku menikmati periode paling eksplosif dalam kariernya, dengan mencetak 34 dan 30 gol dalam dua musim beruntun untuk membawa Inter ke final Liga Europa dan gelar Serie A 2020-21 sebelum menuntaskan kepulangannya ke Chelsea senilai £97,5 juta.
- Getty Images
Karier pengembara berlanjut
Kepindahan Lukaku ke Turki menambah satu destinasi baru dalam kariernya yang penuh perpindahan, yang membawanya melewati sejumlah klub elite Eropa dengan nasib yang beragam. Setelah periode keduanya di Chelsea hanya berlangsung satu musim, penyerang Belgia itu menjalani masa peminjaman secara beruntun, mencapai final Liga Champions 2022-23 bersama Inter sebelum menjalani masa singkat di Roma - yang pada akhirnya membuka jalan bagi transfer permanennya ke Napoli pada 2024.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami