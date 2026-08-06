Real Madrid sekali lagi menunjukkan kekuatan finansial mereka dengan mengonfirmasi perekrutan Diomande dari RB Leipzig dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2033. Raksasa Spanyol itu sepakat membayar biaya dasar yang dijamin sebesar €125 juta, dengan tambahan €10 juta dalam bonus yang dapat dicapai serta €5 juta lagi berdasarkan target performa yang lebih ambisius.

Jika semua variabel performa terpenuhi, Diomande secara resmi akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Real Madrid. Total paket tersebut akan melampaui rekor sebelumnya yang dibuat saat kedatangan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund pada 2023 dan Eden Hazard dari Chelsea pada 2019.