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RESMI: Real Madrid tuntaskan pembajakan besar senilai €140 juta terhadap Yan Diomande dari PSG untuk memberi Jose Mourinho sakit kepala pemilihan pemain yang luar biasa
Biaya transfer rekor mengamankan bintang Pantai Gading
Real Madrid sekali lagi menunjukkan kekuatan finansial mereka dengan mengonfirmasi perekrutan Diomande dari RB Leipzig dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2033. Raksasa Spanyol itu sepakat membayar biaya dasar yang dijamin sebesar €125 juta, dengan tambahan €10 juta dalam bonus yang dapat dicapai serta €5 juta lagi berdasarkan target performa yang lebih ambisius.
Jika semua variabel performa terpenuhi, Diomande secara resmi akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Real Madrid. Total paket tersebut akan melampaui rekor sebelumnya yang dibuat saat kedatangan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund pada 2023 dan Eden Hazard dari Chelsea pada 2019.
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Membajak minat PSG
Perburuan tanda tangan Diomande menjadi salah satu yang paling sengit pada bursa transfer musim panas, dengan Paris Saint-Germain lama dianggap memimpin pengejaran untuk pemain internasional Pantai Gading itu. Namun, Madrid bergerak cepat pada tahap akhir negosiasi untuk membajak kesepakatan tersebut, membuat juara Prancis itu pulang dengan tangan hampa.
Kenaikan Diomande ke puncak sepakbola Eropa benar-benar melesat. Baru dua tahun lalu, ia mengasah kemampuannya di DME Academy di Florida sebelum pindah ke Leganes dan kemudian bergabung dengan RB Leipzig baru setahun lalu dalam transfer senilai €20 juta. Penampilannya di Bundesliga, ketika ia mencatatkan 12 gol dan delapan assist musim lalu, menjadikannya target prioritas bagi setiap klub elite di Eropa.
Mourinho menghadapi dilema pemilihan pemain
Kedatangan Diomande memberi Mourinho dilema besar dalam menentukan susunan pemain saat ia berusaha mengintegrasikan pemain muda itu ke lini serang yang sudah bertabur bintang. Dengan pemain Pantai Gading itu mampu bermain di seluruh posisi di lini depan, ia harus bersaing langsung dengan lini serang tangguh yang dihuni nama-nama seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Endrick Felipe, dan Gonzalo Garcia, sehingga persaingan untuk mendapatkan tempat di starting XI Madrid meningkat ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Fleksibilitas taktis Mourinho akan diuji saat ia mencoba memasukkan Diomande ke dalam sistem yang sudah diisi beberapa pemain ofensif terbaik di sepakbola dunia. Bintang Pantai Gading itu membuktikan kualitasnya di panggung terbesar pada Piala Dunia 2026, dengan menampilkan performa menonjol untuk membantu negaranya melaju ke fase gugur sebelum disingkirkan Norwegia di babak 32 besar.
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Investasi jangka panjang untuk Real Madrid
Dengan mengikat Diomande dengan kontrak tujuh tahun, Real Madrid telah mengamankan masa depan mereka di sektor sayap untuk satu dekade ke depan. Klub itu sudah memantau sang pemain dalam waktu yang cukup lama, dengan para pencari bakat mengikuti perkembangannya sejak masa-masa awalnya di Spanyol.
Winger Pantai Gading itu menjadi rekrutan kelima pada musim panas ini untuk Mourinho dalam bursa transfer yang sangat sibuk. Diomande bergabung dengan sesama tambahan penting Bernardo Silva, yang datang dengan status bebas transfer bersama bek tengah Prancis Ibrahima Konaté. Untuk semakin memperkuat lini belakang, Real Madrid mengeluarkan €55 juta untuk Marc Cucurella dan €20 juta untuk Denzel Dumfries. Digabung dengan biaya dasar Diomande sebesar €125 juta, pengeluaran Real Madrid pada musim panas ini kini telah mencapai angka €200 juta, dengan potensi bonus yang bisa membuatnya lebih tinggi lagi.
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