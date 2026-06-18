Resmi: Rangers mengonfirmasi Derek McInnes sebagai manajer baru setelah musim yang gemilang bersama Hearts, sementara Danny Rohl hengkang ke klub raksasa Austria

McInnes bergabung dengan Rangers setelah sebelumnya menjabat sebagai manajer di St Johnstone, Bristol City, Aberdeen, Kilmarnock, dan Hearts. Pria berusia 54 tahun ini sangat menyadari ekspektasi yang menyertai peran tersebut.

"Merupakan suatu kehormatan yang sesungguhnya untuk menjadi manajer Rangers Football Club," kata McInnes. "Bukan rahasia lagi bahwa saya tumbuh besar sebagai pendukung Rangers, dan saya yakin ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil peran bergengsi ini mengingat struktur klub, serta kepemimpinan dari Andrew, Dewan Direksi, dan Jim.

"Tuntutan di sini jelas, dan para pendukung kami memang berhak memiliki harapan yang tinggi. Terserah saya, staf, dan para pemain untuk memenuhi harapan tersebut, serta memastikan klub ini tampil sebagaimana mestinya.

"Masih banyak kerja keras yang menanti, tetapi persiapan sudah dimulai, dan saya menantikan untuk bertemu dengan skuad saat ini dalam beberapa minggu ke depan serta menyambut beberapa wajah baru."