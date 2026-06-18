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Resmi: Rangers mengonfirmasi Derek McInnes sebagai manajer baru setelah musim yang gemilang bersama Hearts, sementara Danny Rohl hengkang ke klub raksasa Austria
McInnes kembali ke Ibrox
McInnes secararesmi kembali ke Ibrox. Klub raksasa asal Glasgow tersebut telah mengonfirmasi bahwa pelatih asal Skotlandia itu telah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun untuk memimpin klub lamanya. McInnes, yang mencatatkan lebih dari 150 penampilan bersama The Gers antara tahun 1995 dan 2000, kembali dengan pengalaman melatih lebih dari 800 pertandingan.
Keputusan ini diambil setelah musim yang mengesankan bersama Hearts, di mana ia meraih penghargaan Manajer Terbaik Tahun Ini dari PFA Scotland, SPFL, dan SFWA. Rangers juga telah mengonfirmasi bahwa Alan Archibald, Paul Sheerin, dan Craig Clark akan bergabung dengannya sebagai bagian dari staf kepelatihannya. McInnes menggantikan Rohl, yang kepergiannya telah dikonfirmasi awal pekan ini. Pelatih asal Jerman tersebut kini memilih untuk melanjutkan kariernya di Bundesliga Austria bersama Red Bull Salzburg.
- Getty Images Sport
Seorang manajer dengan latar belakang Skotlandia yang kuat mengambil alih kepemimpinan
McInnes bergabung dengan Rangers setelah sebelumnya menjabat sebagai manajer di St Johnstone, Bristol City, Aberdeen, Kilmarnock, dan Hearts. Pria berusia 54 tahun ini sangat menyadari ekspektasi yang menyertai peran tersebut.
"Merupakan suatu kehormatan yang sesungguhnya untuk menjadi manajer Rangers Football Club," kata McInnes. "Bukan rahasia lagi bahwa saya tumbuh besar sebagai pendukung Rangers, dan saya yakin ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil peran bergengsi ini mengingat struktur klub, serta kepemimpinan dari Andrew, Dewan Direksi, dan Jim.
"Tuntutan di sini jelas, dan para pendukung kami memang berhak memiliki harapan yang tinggi. Terserah saya, staf, dan para pemain untuk memenuhi harapan tersebut, serta memastikan klub ini tampil sebagaimana mestinya.
"Masih banyak kerja keras yang menanti, tetapi persiapan sudah dimulai, dan saya menantikan untuk bertemu dengan skuad saat ini dalam beberapa minggu ke depan serta menyambut beberapa wajah baru."
Pimpinan Rangers mendukung penunjukan baru tersebut
Ketua Rangers, Andrew Cavenagh, menyambut baik penunjukan tersebut dan menekankan keyakinan klub terhadap kemampuan McInnes. Ia mengatakan: "Saya sangat senang menyambut Derek di Rangers. Dia adalah sosok yang selalu kami hargai, dan kami yakin dia adalah sosok yang tepat yang dibutuhkan klub ini saat ini.
"Pengalamannya yang mendalam di Skotlandia dan bersama Rangers sangat penting bagi kami. Ia tahu cara meraih kemenangan di liga ini, dan ia baru saja menjalani musim yang sangat gemilang bersama Hearts."
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke masa pramusim dan perencanaan skuad
McInnes diperkirakan akan segera mulai bekerja seiring persiapan Rangers menjelang pramusim. Dengan terselesaikannya masalah kepelatihan sebelum skuad kembali, ia kini memiliki kesempatan untuk mengevaluasi para pemainnya dan mulai menerapkan rencananya. Fokus juga akan beralih ke bursa transfer musim panas, di mana McInnes diperkirakan akan membentuk skuad menjelang musim baru.