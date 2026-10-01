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CM Grafica Inter Lazio 2025 26 Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Resmi: Piala Super Italia Inter vs Lazio akan dimainkan di San Siro pada 22 Desember. Kartu dan skorsing? Perpanjangan waktu atau adu penalti? Di mana menontonnya di TV? Semua informasinya

Inter
Lazio

Kabar ini memang sudah berembus sejak lama, tetapi kini sudah resmi disertai pernyataan dan regulasi kompetisi. Lega Serie A mengonfirmasi bahwa edisi 2026 Supercoppa Italiana akan dimainkan di San Siro, dalam laga tunggal antara Inter dan Lazio, pada 22 Desember mendatang mulai pukul 21.00.


Tidak ada format empat tim dan tidak ada laga di luar Italia. Sesuai regulasi, yang akan menjadi tuan rumah final ajang trofi ketiga Italia itu adalah stadion kandang tim juara bertahan Serie A, yaitu Inter, yang pada musim ini juga merupakan stadion tim juara Coppa Italia. Lalu, bagaimana format Supercoppa 2026 akan berjalan?


  • KOMPETISI

    Pertandingan untuk memperebutkan Supercoppa Italiana 2026/2027, yang secara resmi bernama EA SPORTS FC Supercup, edisi ke-39 trofi ini, akan digelar di Milan, di Stadion Giuseppe Meazza, pada Selasa, 22 Desember 2026 pukul 21.00 antara klub-klub berikut:

    - Inter: klub juara Serie A Enilive 2025/2026

    - Lazio: klub finalis Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 (karena klub pemenang Coppa Italia sama dengan klub pemenang liga).

  • FORMAT, PERPANJANGAN WAKTU, DAN ADU PENALTI?

    Kompetisi ini dimainkan dalam 1 pertandingan.

    Kompetisi dimenangkan oleh tim yang mencetak jumlah gol terbanyak. Jika jumlah gol yang dicetak sama hingga akhir waktu normal, kedua tim harus memainkan dua babak perpanjangan waktu masing-masing berdurasi 15 menit.

    Jika skor tetap imbang hingga akhir perpanjangan waktu, wasit akan melaksanakan adu penalti, sesuai dengan ketentuan dalam "Peraturan Permainan Sepak Bola" pada paragraf: "Prosedur untuk menentukan tim pemenang suatu pertandingan".

  • PERGANTIAN: HINGGA ENAM PERUBAHAN

    Selama pertandingan, setiap tim diizinkan melakukan maksimal lima pergantian pemain dengan menggunakan maksimal tiga kali penghentian, di luar jeda yang предусмотрено antara dua babak permainan. Ditegaskan bahwa, apabila kedua tim melakukan pergantian pada saat yang sama, hal itu akan dihitung sebagai satu penghentian pertandingan yang digunakan untuk pergantian oleh kedua tim. Jika perpanjangan waktu dimainkan, penghentian keempat akan diizinkan, di luar yang предусмотрено antara akhir waktu normal dan awal babak pertama perpanjangan waktu serta antara babak pertama dan kedua perpanjangan waktu. Selalu dan hanya dalam hal perpanjangan waktu dimainkan, juga akan diizinkan melakukan satu pergantian tambahan hingga maksimal enam.

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  • DI MANA MENONTONNYA DI TV DAN STREAMING

    Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung di jaringan Mediaset.

  • VAR dan teknologi yang digunakan

    Dalam pertandingan ini akan digunakan Goal Line Technology (GLT) serta sistem Video Assistant Referees (VARs) dan Advanced Semi-Automated Offside Technology (SAOT).

    Selain itu, juga akan diterapkan integrasi sinyal Vardict pada layar raksasa serta Public Announcement after Var Checks and Var Review

  • Sanksi dan skorsing sebelum dan sesudah pertandingan

    Sebagai pelengkap dan pengecualian sebagian dari ketentuan Pasal 19 CGS, sanksi skorsing, dengan pengecualian skorsing untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf f) CGS, yang dijatuhkan oleh badan peradilan olahraga terkait pertandingan liga yang diselenggarakan oleh Liga profesional, tidak harus dijalani dalam pertandingan Supercoppa, melainkan hanya pada pertandingan Liga pertama setelahnya.

    Dengan mempertimbangkan ketentuan pada paragraf sebelumnya, dampak yang diatur dalam Pasal 9 ayat 5 CGS, terkait peringatan yang dijatuhkan, termasuk selama pertandingan Supercoppa, akan berlaku pada pertandingan-pertandingan Liga berikutnya.


    Berikut disampaikan, sebagai contoh namun tidak terbatas, kasus-kasus berikut untuk menghilangkan setiap kemungkinan keraguan:


    - Seorang pemain/pelatih yang berada dalam status akumulasi kartu dan mendapat kartu kuning pada jornada Liga sebelum Supercoppa, akan menjalani skorsing pada pertandingan Liga setelah Supercoppa;

    - seorang pemain/pelatih yang diusir keluar lapangan pada jornada sebelum pertandingan Supercoppa atau memiliki sanksi sisa, akan menjalani skorsing atau sisa skorsing tersebut pada pertandingan-pertandingan Liga setelah pertandingan tersebut;

    - seorang pemain/pelatih yang berada dalam status akumulasi kartu sebelum pertandingan Supercoppa, dan mendapat kartu kuning dalam pertandingan tersebut, akan menjalani skorsing pada pertandingan Liga setelah Supercoppa;

    - seorang pemain/pelatih yang diusir keluar lapangan dalam pertandingan Supercoppa, akan menjalani skorsing pada pertandingan-pertandingan Liga setelahnya.

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