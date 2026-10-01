Kabar ini memang sudah berembus sejak lama, tetapi kini sudah resmi disertai pernyataan dan regulasi kompetisi. Lega Serie A mengonfirmasi bahwa edisi 2026 Supercoppa Italiana akan dimainkan di San Siro, dalam laga tunggal antara Inter dan Lazio, pada 22 Desember mendatang mulai pukul 21.00.





Tidak ada format empat tim dan tidak ada laga di luar Italia. Sesuai regulasi, yang akan menjadi tuan rumah final ajang trofi ketiga Italia itu adalah stadion kandang tim juara bertahan Serie A, yaitu Inter, yang pada musim ini juga merupakan stadion tim juara Coppa Italia. Lalu, bagaimana format Supercoppa 2026 akan berjalan?



