Sebagai pelengkap dan pengecualian sebagian dari ketentuan Pasal 19 CGS, sanksi skorsing, dengan pengecualian skorsing untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf f) CGS, yang dijatuhkan oleh badan peradilan olahraga terkait pertandingan liga yang diselenggarakan oleh Liga profesional, tidak harus dijalani dalam pertandingan Supercoppa, melainkan hanya pada pertandingan Liga pertama setelahnya.
Dengan mempertimbangkan ketentuan pada paragraf sebelumnya, dampak yang diatur dalam Pasal 9 ayat 5 CGS, terkait peringatan yang dijatuhkan, termasuk selama pertandingan Supercoppa, akan berlaku pada pertandingan-pertandingan Liga berikutnya.
Berikut disampaikan, sebagai contoh namun tidak terbatas, kasus-kasus berikut untuk menghilangkan setiap kemungkinan keraguan:
- Seorang pemain/pelatih yang berada dalam status akumulasi kartu dan mendapat kartu kuning pada jornada Liga sebelum Supercoppa, akan menjalani skorsing pada pertandingan Liga setelah Supercoppa;
- seorang pemain/pelatih yang diusir keluar lapangan pada jornada sebelum pertandingan Supercoppa atau memiliki sanksi sisa, akan menjalani skorsing atau sisa skorsing tersebut pada pertandingan-pertandingan Liga setelah pertandingan tersebut;
- seorang pemain/pelatih yang berada dalam status akumulasi kartu sebelum pertandingan Supercoppa, dan mendapat kartu kuning dalam pertandingan tersebut, akan menjalani skorsing pada pertandingan Liga setelah Supercoppa;
- seorang pemain/pelatih yang diusir keluar lapangan dalam pertandingan Supercoppa, akan menjalani skorsing pada pertandingan-pertandingan Liga setelahnya.