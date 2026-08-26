Resmi: Newcastle datangkan Nico Gonzalez dari Manchester City dalam kesepakatan senilai £52 juta

Pelatih kepala Newcastle, Jaissle, berperan penting dalam mendorong terwujudnya kesepakatan ini, dengan mengidentifikasi gelandang tersebut sebagai profil yang sempurna untuk sistem taktiknya. Berbicara kepada situs resmi klub sesaat setelah transfer itu dirampungkan, Jaissle memuji kualitas yang dibawa pemain internasional Spanyol tersebut ke dalam skuad. "Saya sangat senang melihat Nico menjadi pemain Newcastle United. Dia membawa kualitas besar dan pengalaman elite di area kunci lapangan. Nico sangat kuat dalam membawa bola, seseorang yang bisa mendorong tim bergerak maju sambil tetap tenang di bawah tekanan. Dia juga membawa kedisiplinan dalam bertahan, membaca permainan dengan baik, dan fisiknya membuat dia sangat cocok untuk Premier League," jelas sang pelatih kepala.

Sang pemain sendiri juga sama antusiasnya dengan kepindahan ini dan kesempatan bermain di depan pendukung setia Newcastle sebagai pemain tuan rumah, bukan lawan. Mengenang kunjungan-kunjungan sebelumnya ke stadion itu bersama Manchester City, Gonzalez mengakui bahwa suasananya meninggalkan kesan mendalam baginya. "Saya pernah bermain di St. James' Park dua kali bersama Manchester City dan itu sangat sulit. Atmosfernya luar biasa dan para suporternya sangat bersemangat. Saya tidak sabar untuk merasakan itu sebagai pemain tuan rumah."