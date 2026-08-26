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Resmi: Newcastle datangkan Nico Gonzalez dari Manchester City dalam kesepakatan senilai £52 juta
Detail transfer Nico Gonzalez
Newcastle United telah mengamankan jasa Gonzalez dari Manchester City dalam kesepakatan senilai £48 juta sebagai nilai awal. Kesepakatan itu juga mencakup potensi £4 juta dalam bentuk add-on terkait performa, sehingga total nilai paket tersebut menjadi £52 juta.
Langkah ini menjadi investasi signifikan bagi klub Tyneside tersebut, yang aktif di pasar setelah serangkaian penjualan besar. Gonzalez, yang menghabiskan 18 bulan di Stadion Etihad setelah kepindahan senilai £52 juta dari Porto pada awal 2025, diharapkan langsung masuk ke susunan pemain inti. Selama waktunya bersama City, gelandang itu mencatatkan total 59 penampilan, termasuk 41 musim lalu, meski peluangnya untuk menjadi starter menjadi terbatas pada paruh kedua musim dengan hanya dua kali menjadi starter di Premier League setelah Januari.
- AFP
Jaissle dan Gonzalez bereaksi terhadap kepindahan itu
Pelatih kepala Newcastle, Jaissle, berperan penting dalam mendorong terwujudnya kesepakatan ini, dengan mengidentifikasi gelandang tersebut sebagai profil yang sempurna untuk sistem taktiknya. Berbicara kepada situs resmi klub sesaat setelah transfer itu dirampungkan, Jaissle memuji kualitas yang dibawa pemain internasional Spanyol tersebut ke dalam skuad. "Saya sangat senang melihat Nico menjadi pemain Newcastle United. Dia membawa kualitas besar dan pengalaman elite di area kunci lapangan. Nico sangat kuat dalam membawa bola, seseorang yang bisa mendorong tim bergerak maju sambil tetap tenang di bawah tekanan. Dia juga membawa kedisiplinan dalam bertahan, membaca permainan dengan baik, dan fisiknya membuat dia sangat cocok untuk Premier League," jelas sang pelatih kepala.
Sang pemain sendiri juga sama antusiasnya dengan kepindahan ini dan kesempatan bermain di depan pendukung setia Newcastle sebagai pemain tuan rumah, bukan lawan. Mengenang kunjungan-kunjungan sebelumnya ke stadion itu bersama Manchester City, Gonzalez mengakui bahwa suasananya meninggalkan kesan mendalam baginya. "Saya pernah bermain di St. James' Park dua kali bersama Manchester City dan itu sangat sulit. Atmosfernya luar biasa dan para suporternya sangat bersemangat. Saya tidak sabar untuk merasakan itu sebagai pemain tuan rumah."
Menggantikan Tonali dan Guimaraes
Perekrutan Gonzalez menjadi prioritas bagi Newcastle setelah beberapa komponen kunci lini tengah mereka hengkang lebih awal pada bursa transfer ini. Newcastle United menjual Sandro Tonali ke Tottenham Hotspur pada awal musim panas ini, lalu tak lama kemudian Bruno Guimaraes pindah ke Arsenal. Penjualan tersebut meninggalkan kekosongan besar dalam skuad yang sangat ingin diisi Jaissle sebelum tenggat waktu.
Bagi Manchester City, penjualan Gonzalez menandai babak lain dalam musim panas dengan transisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepergian manajer yang sudah lama menjabat, Pep Guardiola, setelah satu dekade penuh kesuksesan, diikuti oleh eksodus figur-figur senior. Rodri kembali ke Spanyol untuk bergabung dengan Barcelona, mengikuti jejak veteran berpengalaman Bernardo Silva dan John Stones yang juga meninggalkan Stadion Etihad.
- Getty Images Sport
Menatap musim baru
Fans Newcastle harus menunggu sedikit lebih lama untuk melihat rekrutan baru mereka beraksi. Meski Newcastle United menghadapi jadwal padat, dimulai dengan laga putaran kedua Carabao Cup melawan West Bromwich Albion pada Rabu, Gonzalez justru bisa melakoni debutnya pada Sabtu ini di Premier League melawan Tottenham Hotspur, saat Newcastle berupaya membangun momentum setelah hasil imbang 2-2 di kandang melawan Liverpool pada laga pembuka musim.
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