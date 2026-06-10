Marcos Senesi resmi menjadi pemain baru Tottenham. Bek tersebut akan bergabung dengan tim asuhan De Zerbi mulai awal musim depan, tepatnya pada 1 Juli 2026. Berikut ini pernyataan resmi dari klub asal London Utara tersebut beserta kutipan dari para pihak terkait.
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Resmi: Marcos Senesi bergabung dengan Tottenham secara gratis. Mantan pemain Bournemouth ini sempat diincar oleh Juventus
SIARAN PERS DARI TOTTENHAM
"Kami dengan senang hati mengumumkan perekrutan Marcos Senesi.
Bek berpengalaman di tim nasional Argentina ini akan bergabung dengan kami pada 1 Juli, setelah mendapatkan izin internasional, saat kontraknya dengan AFC Bournemouth berakhir.
Marcos, seorang bek tengah kidal yang memiliki fisik yang kuat, bergabung dengan kami setelah empat musim yang sukses bersama AFC Bournemouth.
Berasal dari Concordia, Argentina, ia memulai kariernya bersama San Lorenzo, salah satu klub terkemuka di Buenos Aires, mulai dari akademi sebelum naik ke tim utama dan melakukan debut profesionalnya pada September 2016.
Setelah sepuluh tahun di ibu kota Argentina, pada 2019 ia pindah ke Eropa untuk bergabung dengan Feyenoord, klub Belanda, di mana ia mencapai final Piala Belanda (KNVB Cup) pada musim pertamanya.
Di setiap dari tiga musimnya di Rotterdam, ia berpartisipasi dalam kompetisi Eropa, bermain di semua pertandingan kecuali satu dari 13 laga Feyenoord yang membawa tim tersebut ke final perdana UEFA Europa Conference League pada 2022.
Setelah pindah ke Inggris dan bergabung dengan Liga Premier pada tahun yang sama, ia bergabung dengan AFC Bournemouth, tempat ia menghabiskan empat tahun terakhir. Sebagai pemain kunci tim The Cherries, yang terus naik peringkat, ia mengakhiri pengalamannya di pantai selatan dengan berkontribusi pada kualifikasi bersejarah klub ke kompetisi Eropa.
Pada musim lalu, ia menjalani salah satu musim terbaiknya sepanjang karier. Sebagai bek yang mahir dalam mengolah bola, ia melakukan lebih dari 2.300 umpan di kasta tertinggi, dengan tidak ada pemain lapangan lain yang menyelesaikan lebih banyak umpan panjang darinya (182). Kuat di lini belakang dan berbahaya di lini depan, tidak ada bek tengah yang menghasilkan assist lebih banyak daripada Marcos, yang juga masuk dalam tiga besar pemain Premier League berdasarkan jumlah intersepsi, blok, dan sapuan.
Sebagai pemain timnas Argentina sejak 2022, ia telah mencatatkan tiga penampilan.
Selamat datang, Marcos!"
KATA-KATA SENESI
"Menjadi pemain Tottenham Hotspur adalah perasaan yang sangat istimewa. Sejak awal, klub ini telah menunjukkan alasan mengapa mereka menginginkan saya dan betapa besar keinginannya agar saya menjadi bagian dari proyek yang sedang mereka bangun. Ini sangat menggembirakan dan saya tidak sabar untuk terlibat di dalamnya. Setiap kali saya turun ke lapangan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat para penggemar bangga dan mengembalikan klub ini ke posisi yang seharusnya. Saya ingin memenangkan trofi bersama Tottenham dan akan melakukan segala upaya untuk mewujudkannya."
PERKATAAN DS LANGE
Direktur olahraga Johan Lange mengatakan: "Marcos adalah seorang bek yang membawa kombinasi kualitas, kecerdasan, dan kepemimpinan ke dalam tim kami. Pengalamannya di level tertinggi, ketenangannya saat menguasai bola, dan semangatnya untuk berjuang merebut setiap bola menjadikannya sosok yang sempurna untuk gaya permainan kami. Kami senang menyambutnya di Klub ini dan yakin bahwa ini adalah tempat yang tepat baginya, di fase krusial kariernya."
PERKATAAN DE ZERBI
Pelatih Roberto De Zerbi mengatakan: "Pengalaman Marcos, kemampuannya dalam mengolah bola, dan semangatnya akan memperkuat pertahanan kami, sekaligus memberikan fleksibilitas dalam skema permainan. Ia merasa nyaman di tim yang mengutamakan penguasaan bola, mampu membaca permainan dengan sangat baik, dan memiliki kepribadian yang tepat untuk bersinar di lingkungan yang menuntut. Saya juga sangat menghargai mentalitasnya dan keinginannya untuk terus berkembang, dan saya tidak sabar untuk bekerja dengannya serta melihat kontribusi besar yang dapat ia berikan kepada tim."
TOTTENHAM BERSAMA SENESI
Pemain asal Siena yang kidal ini diperkirakan akan bersaing memperebutkan posisi starter di samping Romero dengan bek tengah asal Belanda yang sangat cepat, Micky van de Ven, yang juga kidal. Keunggulannya terletak pada kemampuannya dalam mengatur serangan, yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun bersama Iraola, yang akan menjadi lawannya dalam laga Liverpool melawan Tottenham.
JUVENTUS YANG INGINNYA
Bek tengah kelahiran 1997 ini sebelumnya juga sempat menjadi incaran klub-klub Italia seperti Roma dan terutama Juventus, dengan Bianconeri bahkan sempat menjalin kontak dengan agennya. Namun, situasi tersebut tak kunjung menemui jalan keluar.