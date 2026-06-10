Resmi: Marcos Senesi bergabung dengan Tottenham secara gratis. Mantan pemain Bournemouth ini sempat diincar oleh Juventus

"Kami dengan senang hati mengumumkan perekrutan Marcos Senesi.

Bek berpengalaman di tim nasional Argentina ini akan bergabung dengan kami pada 1 Juli, setelah mendapatkan izin internasional, saat kontraknya dengan AFC Bournemouth berakhir.

Marcos, seorang bek tengah kidal yang memiliki fisik yang kuat, bergabung dengan kami setelah empat musim yang sukses bersama AFC Bournemouth.

Berasal dari Concordia, Argentina, ia memulai kariernya bersama San Lorenzo, salah satu klub terkemuka di Buenos Aires, mulai dari akademi sebelum naik ke tim utama dan melakukan debut profesionalnya pada September 2016.

Setelah sepuluh tahun di ibu kota Argentina, pada 2019 ia pindah ke Eropa untuk bergabung dengan Feyenoord, klub Belanda, di mana ia mencapai final Piala Belanda (KNVB Cup) pada musim pertamanya.

Di setiap dari tiga musimnya di Rotterdam, ia berpartisipasi dalam kompetisi Eropa, bermain di semua pertandingan kecuali satu dari 13 laga Feyenoord yang membawa tim tersebut ke final perdana UEFA Europa Conference League pada 2022.

Setelah pindah ke Inggris dan bergabung dengan Liga Premier pada tahun yang sama, ia bergabung dengan AFC Bournemouth, tempat ia menghabiskan empat tahun terakhir. Sebagai pemain kunci tim The Cherries, yang terus naik peringkat, ia mengakhiri pengalamannya di pantai selatan dengan berkontribusi pada kualifikasi bersejarah klub ke kompetisi Eropa.

Pada musim lalu, ia menjalani salah satu musim terbaiknya sepanjang karier. Sebagai bek yang mahir dalam mengolah bola, ia melakukan lebih dari 2.300 umpan di kasta tertinggi, dengan tidak ada pemain lapangan lain yang menyelesaikan lebih banyak umpan panjang darinya (182). Kuat di lini belakang dan berbahaya di lini depan, tidak ada bek tengah yang menghasilkan assist lebih banyak daripada Marcos, yang juga masuk dalam tiga besar pemain Premier League berdasarkan jumlah intersepsi, blok, dan sapuan.

Sebagai pemain timnas Argentina sejak 2022, ia telah mencatatkan tiga penampilan.

Selamat datang, Marcos!"