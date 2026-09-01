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Resmi: Juventus merampungkan perekrutan penyerang Newcastle United Nick Woltemade dengan status pinjaman selama satu musim
Juventus amankan kesepakatan peminjaman untuk striker Newcastle
Juventus secara resmi telah mengumumkan perekrutan Woltemade dengan status pinjaman selama satu musim dari Newcastle United pada hari terakhir bursa transfer. Woltemade bergabung dengan klub tersebut setelah menghabiskan satu tahun di Premier League, dengan Newcastle membayar sekitar €75 juta untuk merekrutnya dari VfB Stuttgart pada musim panas lalu.
Raksasa Italia itu telah mengonfirmasi rincian finansial pasti dari kesepakatan tersebut, dengan mengungkapkan bahwa mereka akan membayar biaya peminjaman sebesar €2,8 juta. Kesepakatan itu juga mencakup bonus hingga €500.000 dan biaya tambahan sebesar €800.000 untuk durasi satu musim.
- GOAL
Spalletti membangun kembali lini serang Juventus dengan rekrutan musim panas
Woltemade menjadi nama terbaru dalam daftar panjang rekrutan baru Juventus pada musim panas ini, bergabung dengan pemain seperti Randal Kolo Muani, Kerim Alajbegovic, Jhon Lucumi, Guglielmo Vicario, Jeff Ekhator, dan Zeki Celik.
Pape Matar Sarr juga bergabung dari Tottenham dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Sudah cukup lama terlihat bahwa Luciano Spalletti menginginkan opsi lain di posisi penyerang tengah untuk bersaing dengan Kolo Muani dan Ekhator. Kebutuhan ini muncul setelah kepergian Lois Openda dan Jonathan David. Juventus juga sempat menjajaki kesepakatan untuk Jonathan Zirkzee dan Alexander Sorloth, tetapi pada akhirnya menjatuhkan pilihan pada Woltemade.
Pernyataan resmi klub menyambut Woltemade ke Italia
Juventus merilis pernyataan resmi untuk menyambut penyerang baru mereka. "Seorang penyerang baru telah datang untuk memperkuat lini serang Luciano Spalletti - Nick Woltemade telah bergabung dengan Juventus dengan status pinjaman dari Newcastle United hingga 30 Juni 2027," demikian pernyataan klub.
"Setelah meniti karier dari akademi Werder Bremen, Woltemade menjalani debut tim utama di sana pada 2020. Pada 2022/23 ia dipinjamkan ke SV Elversberg dan, kemudian, setelah menjalani musim Bundesliga yang impresif, ia pindah ke Stuttgart pada musim panas 2024. Ia menikmati periode yang benar-benar melejit bersama Stuttgart, mencetak 18 gol dalam 36 penampilan dan membantu tim itu menjuarai Piala Jerman, yang memberinya kepindahan ke klub Premier League, Newcastle United, pada 2025. Dalam 53 penampilan untuk Newcastle United, ia mencetak 11 gol dan menyumbang enam assist. Kini, petualangan baru di Italia menantinya, dan kami tak sabar melihat aksinya. Selamat datang di Juventus, Nick!"
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya bagi Woltemade di Juventus?
Pemain internasional Jerman dengan 12 caps itu menjalani tes medisnya pada Selasa dan akan langsung bergabung dengan skuad. Woltemade kini akan melapor untuk berlatih di bawah asuhan Spalletti menjelang laga utama yang sangat dinantikan melawan AC Milan. Para penggemar berharap ia bisa mengulangi performa sebelumnya di Bundesliga saat Juventus turun ke lapangan di Allianz Stadium pada Minggu malam.
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