Getty Images
Diterjemahkan oleh
Resmi: Juventus menuntaskan perekrutan striker Newcastle United Nick Woltemade dengan status pinjaman selama satu musim
Juventus amankan kesepakatan peminjaman untuk striker Newcastle
Juventus secara resmi telah mengumumkan perekrutan Woltemade dengan status pinjaman selama satu musim dari Newcastle United pada hari terakhir bursa transfer. Woltemade bergabung dengan klub setelah menghabiskan satu tahun di Premier League, dengan Newcastle membayar sekitar €75 juta untuk merekrutnya dari VfB Stuttgart pada musim panas lalu.
Raksasa Italia itu telah mengonfirmasi rincian finansial pasti dari kesepakatan tersebut, dengan mengungkapkan bahwa mereka akan membayar biaya pinjaman sebesar €2,8 juta. Kesepakatan itu juga mencakup bonus hingga €500.000 dan biaya tambahan sebesar €800.000 untuk durasi satu musim.
- GOAL
Spalletti membangun kembali lini serang Juventus dengan rekrutan musim panas
Woltemade menjadi nama terbaru dalam daftar panjang rekrutan baru Juventus pada musim panas ini, bergabung dengan pemain seperti Randal Kolo Muani, Kerim Alajbegovic, Jhon Lucumi, Guglielmo Vicario, Jeff Ekhator, dan Zeki Celik.
Pape Matar Sarr juga bergabung dari Tottenham dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Sudah cukup lama terlihat bahwa Luciano Spalletti menginginkan satu opsi lagi di posisi penyerang tengah untuk bersaing dengan Kolo Muani dan Ekhator. Kebutuhan ini muncul setelah kepergian Lois Openda dan Jonathan David. Juventus juga sempat menjajaki kesepakatan untuk Jonathan Zirkzee dan Alexander Sorloth, tetapi pada akhirnya memilih Woltemade.
Pernyataan resmi klub menyambut Woltemade ke Italia
Juventus merilis pernyataan resmi untuk menyambut penyerang baru mereka. "Seorang penyerang baru telah datang untuk memperkuat lini serang Luciano Spalletti, Nick Woltemade telah bergabung dengan Juventus dengan status pinjaman dari Newcastle United hingga 30 Juni 2027," demikian pernyataan klub.
"Setelah meniti karier dari akademi Werder Bremen, Woltemade menjalani debut tim utama di sana pada 2020. Pada 2022/23 ia dipinjamkan ke SV Elversberg dan kemudian, setelah musim Bundesliga yang impresif, ia pindah ke Stuttgart pada musim panas 2024. Ia menikmati periode yang benar-benar menonjol bersama Stuttgart, mencetak 18 gol dalam 36 penampilan dan membantu tim itu menjuarai Piala Jerman, yang membuatnya mendapatkan kepindahan ke klub Premier League, Newcastle United, pada 2025. Dalam 53 penampilan untuk Newcastle United, ia mencetak 11 gol dan membuat enam assist. Kini, sebuah perjalanan baru di Italia menantinya, dan kami tak sabar melihatnya beraksi. Selamat datang di Juventus, Nick!"
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Woltemade di Juventus?
Pemain internasional Jerman dengan 12 caps itu menjalani tes medisnya pada Selasa dan akan segera bergabung dengan skuad. Woltemade kini akan melapor untuk berlatih di bawah arahan Spalletti menjelang duel besar yang sangat dinantikan melawan AC Milan. Para penggemar berharap ia bisa mengulang performanya di Bundesliga sebelumnya saat Juventus turun ke lapangan di Allianz Stadium pada Minggu malam.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami