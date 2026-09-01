Juventus secara resmi telah mengumumkan perekrutan Woltemade dengan status pinjaman selama satu musim dari Newcastle United pada hari terakhir bursa transfer. Woltemade bergabung dengan klub setelah menghabiskan satu tahun di Premier League, dengan Newcastle membayar sekitar €75 juta untuk merekrutnya dari VfB Stuttgart pada musim panas lalu.

Raksasa Italia itu telah mengonfirmasi rincian finansial pasti dari kesepakatan tersebut, dengan mengungkapkan bahwa mereka akan membayar biaya pinjaman sebesar €2,8 juta. Kesepakatan itu juga mencakup bonus hingga €500.000 dan biaya tambahan sebesar €800.000 untuk durasi satu musim.