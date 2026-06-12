Resmi: D'Aversa tidak lagi menjabat sebagai pelatih Torino. Pernyataan resmi dari klub Granata

Torino Football Club dan Roberto D’Aversa tidak akan melanjutkan kerja sama mereka pada musim depan. Presiden Urbano Cairo sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Roberto D’Aversa dan stafnya atas dedikasi, semangat, serta kualitas kerja yang telah mereka tunjukkan selama beberapa bulan terakhir dalam memimpin Toro. Klub mengucapkan selamat tinggal kepada D’Aversa dan seluruh stafnya, serta mendoakan yang terbaik bagi kelanjutan karier mereka.