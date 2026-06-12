Torino membuka lembaran baru: meskipun Roberto D'Aversa telah mencapai tujuan yang menjadi alasan ia ditunjuk untuk menggantikan Marco Baroni yang dipecat, yaitu menyelamatkan tim dari degradasi, klub Granata memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak mantan pelatih Empoli dan Parma tersebut.
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Resmi: D'Aversa tidak lagi menjabat sebagai pelatih Torino. Pernyataan resmi dari klub Granata
SIARAN PERS
Torino Football Club dan Roberto D’Aversa tidak akan melanjutkan kerja sama mereka pada musim depan. Presiden Urbano Cairo sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Roberto D’Aversa dan stafnya atas dedikasi, semangat, serta kualitas kerja yang telah mereka tunjukkan selama beberapa bulan terakhir dalam memimpin Toro. Klub mengucapkan selamat tinggal kepada D’Aversa dan seluruh stafnya, serta mendoakan yang terbaik bagi kelanjutan karier mereka.
ORA ABATE
Nama pengganti D'Aversa sudah jelas, dan Torino ingin memulai babak baru bersama dirinya: ia adalah Ignazio Abate, pelatih yang menorehkan prestasi gemilang pada musim 2025/26 saat menangani Juve Stabia di Serie B, klub yang telah ia tinggalkan.