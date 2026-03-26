Resmi: Bayern München memperpanjang kontrak kedua pemain tersebut dan mengirimkan sinyal yang kuat

FC Bayern München terus melanjutkan perencanaan kepegawaiannya – dan sekaligus memberikan sinyal penting di sektor akademi. Younes Aitamer dan Louis Richter dari skuad tim amatir telah menandatangani kontrak baru hingga tahun 2027.
Dengan demikian, klub secara sengaja memberikan waktu kepada kedua pemain yang cedera tersebut agar dapat pulih sepenuhnya setelah mengalami cedera lutut yang parah.
Baru-baru ini, gelandang David Santos Daiber, seorang talenta dari akademi muda, telah diikat dengan kontrak jangka panjang, dan kini dua pemain lainnya, Aitamer dan Richter, menyusul.
Terutama pada kasus Aitamer, terlihat jelas mengapa klub mengambil langkah ini. Pemain serang tersebut mengalami robekan ligamen silang pada Maret 2024 saat bertanding melawan Augsburg II, yang dampaknya lebih parah daripada yang diperkirakan semula. Setelah operasi dan rehabilitasi yang panjang, kembalinya pemain berusia 22 tahun ini tampaknya sudah di depan mata, sebelum cedera lutut parah kembali menghambatnya pada awal 2025. Sejak saat itu, pemain kelahiran Munich yang telah lama dilatih di akademi muda FCB ini masih menunggu kembalinya ke lapangan.
FC Bayern memberikan dukungan penuh kepada Aitamer dan Richter
Richter yang berusia 20 tahun juga harus menjalani istirahat yang cukup lama. Bek yang telah menjadi bagian dari Akademi Bayern sejak 2014 ini mengalami cedera lutut beberapa minggu lalu dan saat ini masih berada di tahap awal rehabilitasinya.
Meskipun mengalami kemunduran ini, klub secara tegas memberikan dukungan kepada kedua pemain tersebut. Direktur Akademi Jochen Sauer menjelaskan: "Younes dan Louis telah berada di FC Bayern selama bertahun-tahun dan sayangnya keduanya baru-baru ini harus menghadapi serangkaian cedera." Pada saat yang sama, ia menjelaskan maksud di balik kontrak baru tersebut: "Dengan perpanjangan kontrak ini, kami ingin memberi mereka kesempatan untuk pulih sepenuhnya setelah cedera lutut yang parah dan kemudian menargetkan kembalinya mereka ke lapangan bersama kami."
