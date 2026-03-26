Resmi: Bayern München memperpanjang kontrak kedua pemain tersebut dan mengirimkan sinyal yang kuat

Dengan demikian, klub secara sengaja memberikan waktu kepada kedua pemain yang cedera tersebut agar dapat pulih sepenuhnya setelah mengalami cedera lutut yang parah.

Baru-baru ini, gelandang David Santos Daiber, seorang talenta dari akademi muda, telah diikat dengan kontrak jangka panjang, dan kini dua pemain lainnya, Aitamer dan Richter, menyusul.

Terutama pada kasus Aitamer, terlihat jelas mengapa klub mengambil langkah ini. Pemain serang tersebut mengalami robekan ligamen silang pada Maret 2024 saat bertanding melawan Augsburg II, yang dampaknya lebih parah daripada yang diperkirakan semula. Setelah operasi dan rehabilitasi yang panjang, kembalinya pemain berusia 22 tahun ini tampaknya sudah di depan mata, sebelum cedera lutut parah kembali menghambatnya pada awal 2025. Sejak saat itu, pemain kelahiran Munich yang telah lama dilatih di akademi muda FCB ini masih menunggu kembalinya ke lapangan.