Berbagai bocoran mengenai para pemain yang terlewatkan dalam 24 jam menjelang pengumuman resmi skuad pada Jumat pagi membuat banyak orang bertanya-tanya siapa saja yang benar-benar berhasil masuk ke dalam skuad, namun, melalui penalaran, akhirnya menjadi jelas siapa saja yang dimasukkan oleh pelatih asal Jerman itu ke dalam rombongan yang akan berangkat.

Dengan teguh berpegang pada prinsipnya bahwa 'tim lebih penting daripada bakat', sejumlah nama besar dan beberapa pemain lain yang tampaknya layak mendapat tempat dalam skuad telah dengan kejam dicoret dari daftar yang beranggotakan 26 orang, sehingga memicu reaksi keras di dunia maya dan media.

"Apa yang kami coba capai sebagai tim dan kami berusaha menyusun skuad yang seimbang," kata Tuchel dalam konferensi pers saat membela keputusannya yang kontroversial. "Jika semua pemain dipilih, sudah pasti dari 55 pemain ini, kami harus meninggalkan beberapa talenta luar biasa dan kepribadian luar biasa di rumah. Bagaimanapun, jika kami memilih semua nama itu, beberapa nama besar lainnya akan tereliminasi dan kita akan membicarakan nama-nama tersebut. Itu bagian dari pekerjaan."

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa jika Inggris mengalami kegagalan di Amerika Utara musim panas ini dan gagal mencapai target mereka untuk memenangkan Piala Dunia, momen ini akan dianggap sebagai titik awal di mana segalanya mulai berantakan.

GOAL menganalisis pemenang dan pecundang dari pengumuman skuad Inggris yang sangat kontroversial...