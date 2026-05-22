Reputasi tak berarti apa-apa bagi Thomas Tuchel! Ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan saat pelatih Inggris itu mencoret dua pemain kunci, Cole Palmer dan Phil Foden, dari skuad Piala Dunia, sementara Ivan Toney justru mendapat panggilan mengejutkan

Analysis

Nah, begitulah: Skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 telah dikonfirmasi dan akan tercatat sebagai salah satu skuad paling kontroversial sepanjang masa. Manajer Thomas Tuchel telah menegaskan sejak awal bahwa ia tidak takut menimbulkan kontroversi dengan keputusannya, dan ia tetap setia pada janjinya dengan pemilihan pemain yang memecah belah dalam upaya terbaru The Three Lions untuk mengakhiri penantian yang menyiksa demi trofi besar pertama sejak 1966.

Berbagai bocoran mengenai para pemain yang terlewatkan dalam 24 jam menjelang pengumuman resmi skuad pada Jumat pagi membuat banyak orang bertanya-tanya siapa saja yang benar-benar berhasil masuk ke dalam skuad, namun, melalui penalaran, akhirnya menjadi jelas siapa saja yang dimasukkan oleh pelatih asal Jerman itu ke dalam rombongan yang akan berangkat.

Dengan teguh berpegang pada prinsipnya bahwa 'tim lebih penting daripada bakat', sejumlah nama besar dan beberapa pemain lain yang tampaknya layak mendapat tempat dalam skuad telah dengan kejam dicoret dari daftar yang beranggotakan 26 orang, sehingga memicu reaksi keras di dunia maya dan media.

"Apa yang kami coba capai sebagai tim dan kami berusaha menyusun skuad yang seimbang," kata Tuchel dalam konferensi pers saat membela keputusannya yang kontroversial. "Jika semua pemain dipilih, sudah pasti dari 55 pemain ini, kami harus meninggalkan beberapa talenta luar biasa dan kepribadian luar biasa di rumah. Bagaimanapun, jika kami memilih semua nama itu, beberapa nama besar lainnya akan tereliminasi dan kita akan membicarakan nama-nama tersebut. Itu bagian dari pekerjaan."

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa jika Inggris mengalami kegagalan di Amerika Utara musim panas ini dan gagal mencapai target mereka untuk memenangkan Piala Dunia, momen ini akan dianggap sebagai titik awal di mana segalanya mulai berantakan.

GOAL menganalisis pemenang dan pecundang dari pengumuman skuad Inggris yang sangat kontroversial...

    PEMENANG: Ivan Toney

    Saat Piala Dunia dimulai pada 11 Juni, akan genap satu tahun dan satu hari sejak penampilan terakhir Ivan Toney bersama timnas Inggris—sebuah penampilan singkat selama dua menit dalam kekalahan mengejutkan pada laga persahabatan melawan Senegal di City Ground, markas Nottingham Forest. Yang lebih luar biasa lagi, ia belum pernah dimasukkan ke dalam skuad sejak saat itu - namun, 12 bulan kemudian, Tuchel tiba-tiba kembali mengandalkan striker Al-Ahli berusia 30 tahun itu sebagai salah satu opsi cadangan untuk kapten Harry Kane - di Piala Dunia, tidak kurang dari itu.

    Pada akhirnya, tampaknya, musim dengan lebih dari 40 gol di Arab Saudi terbukti terlalu bagus untuk diabaikan (meskipun manajer telah melakukan hal itu selama setahun terakhir!), sementara Toney juga berpendapat bahwa ia akan lebih siap menghadapi panas terik di Amerika Utara daripada banyak pemain lainnya.

    PEMENANG: Cole Palmer, Morgan Gibbs-White & Phil Foden

    Selalu ada setidaknya satu keputusan besar yang harus diambil untuk posisi nomor 10, karena Tuchel harus memilih di antara sekelompok gelandang serang yang sangat berbakat. Posisi Morgan Rogers hampir pasti aman, sementara Jude Bellingham yang serba bisa juga sudah dipastikan masuk, sehingga manajer hanya perlu memilih di antara Eberechi Eze, Cole Palmer, Phil Foden, dan Morgan Gibbs-White.

    Meskipun menjadi pilihan yang paling dalam performa terbaiknya, sudah lama dilaporkan bahwa Gibbs-White bukanlah pilihan utama, sehingga tidak terlalu mengejutkan jika ia tidak dimasukkan dalam skuad - namun, tidak memasukkan Palmer dan Foden merupakan keputusan besar yang menimbulkan kehebohan di media sosial karena para penggemar tidak dapat mempercayainya.

    Namun, sebenarnya, keduanya tidak bisa banyak mengeluh: Musim Palmer terhambat oleh cedera, ia hampir tidak bermain untuk Inggris sejak Euro 2024, dan ia baru mulai terlihat seperti pemain yang menggebrak Premier League pada dua musim pertamanya bersama Chelsea, sementara Foden telah tampil buruk untuk klub dan timnas dalam beberapa waktu, sejak Euro dua tahun lalu, saat ia tidak efektif dan banyak yang mendesak agar ia dicoret. Eze, karenanya, adalah satu-satunya yang bertahan di akhir musim debutnya yang solid namun tidak konsisten bersama Arsenal.

    Akan ada pertanyaan mengenai keputusan kontroversial untuk mencoret Gibbs-White, Palmer, dan Foden, karena ketiganya pasti lebih mampu memberikan dampak dari bangku cadangan daripada beberapa pemain yang lolos seleksi. Namun, saat membahas gelandang serang yang dia abaikan, Tuchel mengatakan: "Kami berusaha memiliki skuad yang seimbang dan tidak membawa lima gelandang serang (No.10) lalu memaksa mereka bermain di posisi yang tidak sesuai. Karena siapa yang akan diuntungkan dengan itu? Pemainnya? Kami sendiri? Saya tidak berpikir begitu."

    PEMENANG: Kobbie Mainoo

    Peluang Kobbie Mainoo untuk masuk skuad Inggris di Piala Dunia tampak sirna di pertengahan musim. Ia sama sekali diabaikan oleh mantan manajer Manchester United, Ruben Amorim, yang tetap teguh pada keyakinannya bahwa gelandang tersebut tidak cocok dengan sistem tiga bek yang ia terapkan. Setelah sempat mempertimbangkan untuk hengkang pada Januari, ia pasti sangat bersyukur karena bertahan lebih lama daripada sang pelatih asal Portugal di Old Trafford.

    Lulusan akademi berusia 21 tahun ini langsung kembali ke tim United di bawah pelatih sementara Michael Carrick, dan mendapatkan kontrak baru berkat penampilannya yang meyakinkan saat membantu klub masa kecilnya kembali ke Liga Champions di paruh kedua musim yang penuh kebangkitan.

    Dia kini telah memenangkan persaingan dengan Adam Wharton dan James Garner untuk merebut posisi gelandang tengah terakhir di skuad Tuchel, meskipun kemungkinan besar dia tidak akan menjadi starter di depan Declan Rice atau Elliot Anderson.

    PEMENANG: Trent Alexander-Arnold

    Tanda-tanda ini sudah lama terlihat bagi Trent Alexander-Arnold, namun hal itu tak membuat pencoretan namanya menjadi kurang menyakitkan — terutama mengingat cedera-cedera yang dialami rekan-rekannya seolah telah membuka peluang baginya. Namun, Tuchel kembali mengabaikan bek kanan Real Madrid tersebut dengan memilih memasukkan Djed Spence dari Tottenham, sebuah langkah yang sejalan dengan keputusannya yang cukup jelas untuk tidak memasukkan Alexander-Arnold ke dalam skuad besarnya yang beranggotakan 35 pemain untuk jendela internasional bulan Maret.

    Ini adalah akhir yang pahit bagi musim debut yang mengecewakan di Madrid bagi pemain berusia 27 tahun ini, yang bergabung dengan Los Blancos dari Liverpool dengan harapan bisa masuk dalam perbincangan Ballon d'Or. Setelah penolakan terbaru ini—yang terjadi meskipun Ben White cedera dan Tino Livramento baru saja pulih dari masalah kebugarannya—masa depannya di tim nasional dipertanyakan, setidaknya selama Tuchel masih memimpin, mengingat ia belum bermain untuk negaranya selama hampir setahun.

    Dari sudut pandang manajer, ini adalah keputusan besar lainnya yang akan menuai sorotan serius, mengingat apa yang bisa ditawarkan Trent dari perspektif ofensif melawan blok rendah dengan jangkauan operannya yang tak tertandingi, tetapi tampaknya kelemahan defensifnya telah membuatnya membayar mahal sekali lagi.

    PEMENANG: Xabi Alonso

    Ada satu manajer klub yang diam-diam akan merasa senang dengan beberapa keputusan pemilihan pemain terbesar Tuchel, dan dia adalah manajer baru Chelsea, Xabi Alonso. Pelatih asal Spanyol itu akan mulai bertugas di Cobham pada 1 Juli dan secara tak terduga akan menjalani pramusim penuh bersama hampir seluruh skuad Inggrisnya, kecuali satu orang.

    Reece James adalah satu-satunya perwakilan Chelsea yang masuk dalam skuad Piala Dunia Inggris, sementara Palmer terlewatkan bersama Levi Colwill dan Trevoh Chalobah yang tidak diunggulkan. Hal ini tentu menjadi dorongan bagi Alonso, terutama mengingat masalah cedera yang dialami Palmer musim ini, sementara Colwill baru saja kembali beraksi setelah absen hampir sepanjang musim akibat cedera ACL.

    Setelah Joao Pedro, Andrey Santos, dan Estevao semuanya tidak dipanggil oleh pelatih Brasil Carlo Ancelotti, The Blues kemungkinan hanya akan memiliki James, Marc Cucurella, Jorrel Hato, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Pedro Neto, dan Nicolas Jackson yang akan berangkat ke Piala Dunia.

  • PEMENANG: Harry Maguire

    Jelas bahwa Harry Maguire yakin dirinya sudah pasti masuk skuad Piala Dunia setelah dipanggil kembali ke timnas Inggris pada jeda internasional terakhir, berkat kebangkitannya di paruh kedua musim Manchester United. Namun, Tuchel punya pandangan lain.

    Bek tengah ini telah dicoret oleh pelatih asal Jerman tersebut, yang sejujurnya telah mengakui pada bulan Maret bahwa Maguire masih berada jauh di bawah dalam urutan pemain dan bahwa ia "belum berubah pikiran" mengenai bek tengah gaya lama ini. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ego sang pemain menjadi masalah, karena ia tidak mau puas menjadi pemain cadangan, sementara yang lain mengklaim bahwa kemampuannya dalam membangun serangan dari belakang menjadi kekhawatiran di mata Tuchel.

    Maguire - dan beberapa anggota keluarganya - mengecam keputusan tersebut sehari sebelum skuad diumumkan secara resmi - mungkin mengonfirmasi beberapa keraguan Tuchel mengenai kesesuaiannya untuk kelompok ini. "Saya yakin bisa memainkan peran penting musim panas ini untuk negara saya setelah musim yang saya jalani," tulisnya di media sosial. "Saya terkejut dan kecewa dengan keputusan ini."

    PEMENANG: Nico O'Reilly

    Musim yang luar biasa bagi Nico O'Reilly! Pemain berusia 21 tahun ini menjadi bintang yang menonjol pada musim 2025-26, dengan menyumbang 15 kontribusi gol yang luar biasa dari sisi kiri pertahanan Manchester City, dan ia tampaknya akan mengakhiri musim individu yang gemilang dengan tampil di Piala Dunia sebagai bek kiri utama timnas Inggris.

    Lewis Hall dan Myles Lewis-Skelly sama-sama terlewatkan secara mengejutkan dari skuad, padahal Tuchel diperkirakan akan memilih setidaknya salah satu dari mereka untuk bersaing dengan O'Reilly memperebutkan posisi bek kiri. Namun, pemain City ini kini tampaknya akan menguasai posisi tersebut, dengan Djed Spence kemungkinan besar akan menjadi cadangannya.

    Ada beberapa risiko yang menyertai keputusan tersebut, mengingat O'Reilly sebenarnya adalah seorang gelandang; itu berarti tidak ada bek kiri murni yang diakui dalam skuad, dengan Spence yang lebih nyaman bermain di sayap sebelahnya. Namun, Tuchel jelas yakin bahwa pertaruhan ini akan membuahkan hasil.

    PEMENANG: Thomas Tuchel

    Sejak pertama kali ia melangkah masuk sebagai manajer baru Inggris, Tuchel telah dengan sangat jelas menunjukkan bahwa ia tak segan-segan mengambil keputusan yang kontroversial asalkan hal itu membantunya membangun tim sesuai visinya sendiri—tim yang ia yakini mampu menjuarai Piala Dunia. Namun, apakah kali ini ia sudah melangkah terlalu jauh?

    Jika dilihat dari sudut pandang sekarang, Tuchel bisa jadi pemenang terbesar dari pemilihan skuad ini, tetapi jika kampanye Inggris gagal - yang, pada kenyataannya, berarti tidak mencapai semifinal - maka para penggemar dan pakar akan melihat pengumuman 26 pemain ini sebagai momen di mana segalanya mulai berjalan salah.

    Sebagai pembelaan, inti pemain kunci yang membentuk starting XI terkuat memang ada, namun ada kekhawatiran besar terkait kurangnya kedalaman skuad di luar itu, terutama tanpa kehadiran Jarrod Bowen, Palmer, Alexander-Arnold, Gibbs-White, Wharton, dan Maguire—semua pemain yang berpotensi memberikan dampak signifikan dari bangku cadangan. Pemain seperti Jordan Henderson, Spence, dan Noni Madueke tidak memberikan kepercayaan diri yang sama.

    Setidaknya, skuad ini terhindar dari gangguan perdebatan sengit yang melanda skuad pada turnamen-turnamen sebelumnya. Susunan pemain inti terkuat sudah jelas - kecuali posisi No.10 di mana Bellingham dan Rogers mungkin akan berbagi peran. Tuchel menyebut "kejelasan" saat mengonfirmasi skuadnya, dan pilihannya berarti tidak akan ada desakan agar Palmer menjadi starter, tidak ada seruan agar Foden dicoret, tidak ada pertanyaan mengenai di mana Alexander-Arnold akan bermain - yang pada akhirnya bisa menjadi hal yang sangat berharga.

    Namun, satu-satunya kepastian saat ini adalah bahwa pemilihan skuad ini kemungkinan besar akan menentukan masa jabatan Tuchel.