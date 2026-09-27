AFP
Diterjemahkan oleh
Republik Irlandia melewati jabat tangan dan mengenakan ban lengan hitam dalam kemenangan nyaman atas Israel di Nations League
Ketegangan politik membayangi persiapan
Republik Irlandia menggelar beberapa protes jelang kemenangan 3-0 atas Israel pada hari Minggu, menurut laporan ESPN dan The Guardian. Para pemain mengenakan ban lengan hitam, menolak berpartisipasi dalam jabat tangan tradisional sebelum pertandingan, dan menundukkan kepala saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan. Persiapan menuju laga di Hungaria itu sangat terganggu oleh perdebatan internal skuad mengenai situasi yang sedang berlangsung di Gaza. Kiper Gavin Bazunu menyatakan dirinya tidak tersedia untuk pertandingan tersebut sepenuhnya pada hari Sabtu, dengan menyebut "keyakinan pribadi saya bahwa pembunuhan terhadap orang-orang tak bersalah adalah salah."
- AFP
Hallgrimsson melewati pekan sulit
Keputusan untuk memainkan pertandingan itu baru diambil setelah rapat skuad selama empat jam. Ketua FAI David Courell mengonfirmasi bahwa "mayoritas signifikan" memberikan suara setuju untuk memenuhi jadwal pertandingan tersebut. Pelatih Irlandia Heimir Hallgrimsson mengakui situasinya sangat sulit ditangani, dengan menyatakan bahwa itu adalah "salah satu pekan paling menantang bagi saya sebagai pelatih". Hallgrimsson melakukan lima perubahan pada susunan pemain inti setelah kekalahan 1-0 dari Kosovo pada Kamis, termasuk mencadangkan Finn Azaz, yang ibunya memegang kewarganegaraan Israel, setelah diskusi emosional di dalam skuad.
Gempuran di babak pertama memastikan kemenangan
Terlepas dari hiruk-pikuk yang mengiringi laga, Irlandia menuntaskan pertandingan dengan tiga gol dalam rentang 11 menit pada babak pertama. Parrott memecah kebuntuan pada menit ke-14 sebelum Idah menggandakan keunggulan hanya dua menit kemudian. Moylan lalu mencetak gol keempatnya dari jumlah penampilan yang sama untuk tim nasional, menjadikannya 3-0 pada menit ke-25. Moylan merayakannya dengan melepas ban lengan hitamnya dan melambai-lambaikannya ke arah pendukung Israel sebelum menciumnya. Israel sedikit membaik pada babak kedua, tetapi Irlandia dengan nyaman menjaga nirbobol mereka.
- AFP
Apa selanjutnya?
Republik Irlandia akan berusaha membangun momentum dari kemenangan ini saat menghadapi pemuncak grup Austria pada Kamis depan. Tim asuhan Hallgrimsson saat ini mengoleksi tiga poin, sama dengan Kosovo, sementara Austria yang belum terkalahkan memuncaki grup dengan poin sempurna dan Israel tetap berada di dasar klasemen tanpa poin. Sang manajer kini harus fokus menyatukan kembali skuadnya menjelang ujian krusial ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami