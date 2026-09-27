Republik Irlandia menggelar beberapa protes jelang kemenangan 3-0 atas Israel pada hari Minggu, menurut laporan ESPN dan The Guardian. Para pemain mengenakan ban lengan hitam, menolak berpartisipasi dalam jabat tangan tradisional sebelum pertandingan, dan menundukkan kepala saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan. Persiapan menuju laga di Hungaria itu sangat terganggu oleh perdebatan internal skuad mengenai situasi yang sedang berlangsung di Gaza. Kiper Gavin Bazunu menyatakan dirinya tidak tersedia untuk pertandingan tersebut sepenuhnya pada hari Sabtu, dengan menyebut "keyakinan pribadi saya bahwa pembunuhan terhadap orang-orang tak bersalah adalah salah."