AFP
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Republik Demokratik Kongo seharusnya sudah 'menghabisi' Inggris pada babak pertama, kata Axel Tuanzebe, yang menambahkan bahwa para pemain 'menyesali diri sendiri' setelah tersingkir dari Piala Dunia
Rasa frustrasi semakin memuncak setelah peluang-peluang terlewatkan
Tuanzebe mengungkapkan penyesalan yang mendalam setelah kekalahan telak 2-1 tersebut, sambil mengakui bahwa Kongo Demokratik memiliki peluang emas untuk menyingkirkan lawan mereka jauh lebih awal dalam pertandingan. Tim Afrika itu secara mengejutkan memimpin lewat gol Brian Cipenga pada menit ketujuh. Namun, mereka gagal memanfaatkan awal yang kuat melawan lawan kelas dunia, dengan Harry Kane mencetak dua gol dalam 15 menit terakhir.
Berbicara kepada BBC Radio 5 Live, Tuanzebe mengatakan: "Pada akhirnya, kami sangat menyesali hal ini karena kami merasa seharusnya bisa mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Seharusnya kami juga bisa mengakhiri pertandingan di babak pertama, tetapi sayangnya hari ini bukan hari keberuntungan bagi kami. Namun, kami akan mengevaluasi hal ini dan memikirkan bagaimana kami bisa mempersiapkan diri untuk turnamen-turnamen mendatang."
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Belajar dari tekanan pertahanan yang tak henti-hentinya
Tekanan tanpa henti dari Inggris pada akhirnya terbukti terlalu berat bagi DR Kongo, yang semula berhasil menentang prediksi statistik dengan memimpin 1-0 pada babak pertama meskipun tim Eropa itu menguasai bola hingga 60 persen.
Tuanzebe menyoroti betapa sulitnya menahan serangan bertubi-tubi di bawah wasit Adham Makhadmeh, sambil mencatat bahwa bermain bertahan melawan tim yang melepaskan total 16 tembakan dan menciptakan tujuh peluang emas merupakan strategi yang berbahaya. "Saya pikir kami pasti akan belajar dari ini dan terus menyerang sejak awal, terutama di awal pertandingan, karena jika harus bertahan menghadapi gelombang serangan demi serangan melawan pemain sekelas ini, mereka akan menang dan itulah yang terjadi hari ini," tambahnya.
Desabre mengenang kepergiannya yang menyakitkan
Desabre menyampaikan pandangan serupa pada Rabu, mengungkapkan rasa frustrasinya atas kebobolan gol-gol di menit-menit akhir, namun tetap merasa sangat bangga pada skuadnya. Kongo Demokratik telah tampil mengesankan hingga berhasil lolos ke babak gugur, lolos sebagai tim peringkat ketiga dari Grup K dengan empat poin, di belakang Kolombia dan Portugal.
Desabre mengakui adanya kesenjangan dalam hal pengalaman turnamen. Desabre mengatakan: "Kami kecewa karena kami percaya bisa melakukannya. Kami memainkan pertandingan yang bagus. Di akhir pertandingan, kami kebobolan dalam dua situasi dan salah satu pemain terbaik di dunia mencetak dua gol ke gawang kami. Sayang sekali. Anda harus memberi selamat kepada para pemain atas apa yang mereka tunjukkan. Mereka mendapatkan banyak pengalaman bermain melawan tim-tim seperti itu."
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Republik Demokratik Kongo?
Desabre tetap optimis mengenai masa depan timnya meskipun mengalami eliminasi yang menyakitkan ini. Ia menyatakan bahwa belajar dari pertandingan-pertandingan semacam ini adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah sepak bola. Tim kini harus bangkit kembali untuk kompetisi-kompetisi mendatang, sementara Inggris yang berhasil menang bersiap menghadapi Meksiko di babak 16 besar turnamen ini setelah comeback dramatis mereka.