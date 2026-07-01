Republik Demokratik Kongo seharusnya sudah 'menghabisi' Inggris pada babak pertama, kata Axel Tuanzebe, yang menambahkan bahwa para pemain 'menyesali diri sendiri' setelah tersingkir dari Piala Dunia

Tuanzebe mengungkapkan penyesalan yang mendalam setelah kekalahan telak 2-1 tersebut, sambil mengakui bahwa Kongo Demokratik memiliki peluang emas untuk menyingkirkan lawan mereka jauh lebih awal dalam pertandingan. Tim Afrika itu secara mengejutkan memimpin lewat gol Brian Cipenga pada menit ketujuh. Namun, mereka gagal memanfaatkan awal yang kuat melawan lawan kelas dunia, dengan Harry Kane mencetak dua gol dalam 15 menit terakhir.

Berbicara kepada BBC Radio 5 Live, Tuanzebe mengatakan: "Pada akhirnya, kami sangat menyesali hal ini karena kami merasa seharusnya bisa mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Seharusnya kami juga bisa mengakhiri pertandingan di babak pertama, tetapi sayangnya hari ini bukan hari keberuntungan bagi kami. Namun, kami akan mengevaluasi hal ini dan memikirkan bagaimana kami bisa mempersiapkan diri untuk turnamen-turnamen mendatang."