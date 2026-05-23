AFP
Republik Demokratik Kongo menolak mengikuti peringatan AS terkait persiapan Piala Dunia setelah diminta untuk menjalani karantina selama tiga minggu sebelum berangkat ke Amerika Utara
Leopards tetap teguh menghadapi tekanan dari Gedung Putih
Tim nasional Kongo tidak berniat mengubah program latihannya meskipun telah mendapat peringatan keras dari pihak berwenang Amerika Serikat terkait protokol kesehatan yang ketat. Andrew Giuliani, direktur eksekutif Satuan Tugas Gedung Putih untuk Piala Dunia, menegaskan bahwa delegasi tersebut harus mempertahankan "gelembung" selama 21 hari sebelum kedatangan atau berisiko dilarang mengikuti turnamen. Arahan tersebut dikeluarkan menyusul wabah mematikan dari strain Ebola Bundibugyo yang langka di negara Afrika Tengah tersebut.
"Kami telah sangat jelas kepada Kongo bahwa mereka harus mempertahankan integritas gelembung mereka selama 21 hari sebelum mereka dapat datang ke Houston pada 11 Juni," kata Giuliani kepada ESPN. "Kami juga telah menegaskan kepada pemerintah Kongo bahwa mereka harus mempertahankan gelembung tersebut atau mereka berisiko tidak dapat bepergian ke Amerika Serikat. Kami tidak bisa lebih jelas lagi."
Pertandingan persahabatan akan tetap dilangsungkan meskipun ada tuntutan untuk isolasi
Meskipun ada ultimatum tersebut, juru bicara tim Kongo mengungkapkan bahwa laga persahabatan prakompetisi mereka melawan Denmark dan Chili akan tetap berlangsung sesuai rencana. Hal ini bertentangan langsung dengan permintaan isolasi, karena skuad dijadwalkan bertanding di Belgia dan Spanyol selama periode di mana mereka diminta untuk tetap berada dalam gelembung aman. Tim ini dijadwalkan menghadapi Denmark di Liege pada 3 Juni sebelum bertolak ke Cadiz untuk melawan Chili enam hari kemudian.
Menurut Reuters, seorang pejabat tim menyatakan: "Kami tetap menjalankan program latihan kami. Tidak ada pemain dalam skuad yang berasal dari Republik Demokratik Kongo. Pertandingan persahabatan masih dijadwalkan. Satu-satunya perubahan pada program adalah pembatalan leg di Kinshasa."
Tim ini awalnya merencanakan perjalanan perayaan ke ibu kota mereka sebelum turnamen, yang akan menandai penampilan pertama mereka di Piala Dunia dalam 52 tahun, tetapi rencana tersebut dibatalkan awal pekan ini.
Pangkalan di Eropa menjadi landasan argumen pertahanan bagi DRC
Federasi Sepak Bola Kongo berpendapat bahwa karena seluruh skuad pemain dan staf pelatih mereka, termasuk manajer Sebastien Desabre, berbasis di Eropa, risikonya sangat minim. Meskipun beberapa pejabat tim memang baru-baru ini melakukan perjalanan dari Republik Demokratik Kongo ke kamp pelatihan di Belgia, skuad itu sendiri telah diisolasi dari daerah-daerah yang paling parah terkena dampak. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menaikkan tingkat risiko menjadi "sangat tinggi," yang memperumit situasi diplomatik antara federasi sepak bola dan pemerintah Amerika Serikat.
Pada hari Jumat, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menaikkan tingkat risiko strain Ebola Bundibugyo yang langka menjadi "sangat tinggi" yang dapat berubah menjadi wabah nasional di Republik Demokratik Kongo dan telah menyatakan wabah di sana dan di negara tetangga Uganda sebagai keadaan darurat yang menjadi perhatian internasional. Hampir 750 kasus yang diduga dan 177 kematian yang diduga telah tercatat setelah wabah di Republik Demokratik Kongo, yang mendorong intervensi tingkat tinggi dari satuan tugas kesehatan negara tuan rumah Piala Dunia.
Nasib pertandingan-pertandingan penting di Grup K masih belum pasti
Timnas Kongo dijadwalkan bermarkas di Houston selama turnamen berlangsung, dengan laga pembuka yang sangat dinanti melawan Portugal pada 17 Juni. Perjalanan mereka di Grup K akan berlanjut dengan menghadapi Kolombia di Guadalajara, Meksiko, dilanjutkan dengan laga terakhir fase grup melawan Uzbekistan di Atlanta. Jika Amerika Serikat benar-benar menepati ancamannya untuk menolak masuknya tim tersebut, hal itu berpotensi memicu perubahan jadwal turnamen yang kacau balau hanya beberapa minggu sebelum kick-off.