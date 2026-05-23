Republik Demokratik Kongo menolak mengikuti peringatan AS terkait persiapan Piala Dunia setelah diminta untuk menjalani karantina selama tiga minggu sebelum berangkat ke Amerika Utara

Meskipun ada ultimatum tersebut, juru bicara tim Kongo mengungkapkan bahwa laga persahabatan prakompetisi mereka melawan Denmark dan Chili akan tetap berlangsung sesuai rencana. Hal ini bertentangan langsung dengan permintaan isolasi, karena skuad dijadwalkan bertanding di Belgia dan Spanyol selama periode di mana mereka diminta untuk tetap berada dalam gelembung aman. Tim ini dijadwalkan menghadapi Denmark di Liege pada 3 Juni sebelum bertolak ke Cadiz untuk melawan Chili enam hari kemudian.

Menurut Reuters, seorang pejabat tim menyatakan: "Kami tetap menjalankan program latihan kami. Tidak ada pemain dalam skuad yang berasal dari Republik Demokratik Kongo. Pertandingan persahabatan masih dijadwalkan. Satu-satunya perubahan pada program adalah pembatalan leg di Kinshasa."

Tim ini awalnya merencanakan perjalanan perayaan ke ibu kota mereka sebelum turnamen, yang akan menandai penampilan pertama mereka di Piala Dunia dalam 52 tahun, tetapi rencana tersebut dibatalkan awal pekan ini.