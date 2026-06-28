Piala Dunia pertama Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala berakhir tanpa poin dalam tiga pertandingan. Tim Uzbekistan asuhannya sempat memimpin sejak menit ke-10 hingga menit ke-68 saat melawan Republik Demokratik Kongo dan bermimpi lolos ke babak 16 besar—sebuah pencapaian bersejarah. Namun, pada akhirnya, Wissa-lah yangmenjadi pahlawan malam itu. Dengan dua golnya (di sela-sela gol Mayele), ia memastikan skor akhir 3-1 dan mengantarkan tim Afrika tersebut ke babak selanjutnya sebagai tim peringkat ketiga terbaik dengan 4 poin dari 3 pertandingan di Grup K.
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Republik Demokratik Kongo mengalahkan Uzbekistan dan mencatat sejarah: di babak 16 besar, mereka akan menghadapi Inggris, sementara Cannavaro tersingkir
PERTANDINGAN
Gol Shomurodov memberikan harapan besar bagi Uzbekistan, yang jika menang bisa lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik. Keunggulan timnas asuhan Cannavaro bertahan hampir satu jam, sebelum tendangan penalti Wissa menyamakan kedudukan.
Pada titik ini—saat menit ke-68—momen pertandingan mulai condong ke pihak Republik Demokratik Kongo, yang mencetak gol menjadi 2-1 pada menit ke-78 melalui Mayele. Tim Afrika ini merasakan pencapaian bersejarah sudah di depan mata dan tidak memberikan celah sedikit pun kepada lawan, menutup pertandingan pada menit ke-91 kembali melalui Wissa, pahlawan sejati malam itu.
Republik Demokratik Kongo kini akan menghadapi Inggris di babak 16 besar dan, jika lolos ke babak berikutnya, akan berhadapan dengan salah satu dari Meksiko atau Ekuador.
LAPORAN PERTANDINGAN
RD KONGO-UZBEKISTAN 3-1
PENCETAK GOL: 10' Shomurodov (U), 69' Wissa (penalti) (C), 78' Mayele (C), 90'+1 Wissa (C)
KONGO DEMOKRATIK (4-4-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (83' Kayembe); Mbuku (72' Elia), Moutoussamy (72' Mukau), Sadiki, Cipenga (72' Bongonda); Wissa, Bakambu (51' Mayele). Pelatih: Desabre
UZBEKISTAN (3-4-3): Nematov; Khusanov, Ashurmatov, Urozov (82' Sergeyev); Alijonov, Shukurov (59' Hamrobekov), Mozgovoy (82' Iskanderov), Nasrullayev; Fayzullayev (73' Urunov), Shomurodov, Hamdamov (59' Ganiev). Pelatih: Cannavaro WASIT: Felix Zwayer
KARTU KUNING: Sadiki (C), Mbuku (C), Moutoussamy (C), Khusanov (U), Nasrullayev (U)