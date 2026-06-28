Republik Demokratik Kongo mengalahkan Uzbekistan dan mencatat sejarah: di babak 16 besar, mereka akan menghadapi Inggris, sementara Cannavaro tersingkir

Gol Shomurodov memberikan harapan besar bagi Uzbekistan, yang jika menang bisa lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik. Keunggulan timnas asuhan Cannavaro bertahan hampir satu jam, sebelum tendangan penalti Wissa menyamakan kedudukan.

Pada titik ini—saat menit ke-68—momen pertandingan mulai condong ke pihak Republik Demokratik Kongo, yang mencetak gol menjadi 2-1 pada menit ke-78 melalui Mayele. Tim Afrika ini merasakan pencapaian bersejarah sudah di depan mata dan tidak memberikan celah sedikit pun kepada lawan, menutup pertandingan pada menit ke-91 kembali melalui Wissa, pahlawan sejati malam itu.

Republik Demokratik Kongo kini akan menghadapi Inggris di babak 16 besar dan, jika lolos ke babak berikutnya, akan berhadapan dengan salah satu dari Meksiko atau Ekuador.