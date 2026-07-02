Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Republik Demokratik Kongo, duka mendalam atas kepergian pelatih Desabre: pengumuman kematian ayahnya disampaikan dalam konferensi pers

DR Congo
S. Desabre
World Cup

Setelah kekalahan dalam pertandingan melawan Inggris

Konferensi pers Sébastien Desabre, pelatih timnas Republik Demokratik Kongo, berubah menjadi momen yang tak biasa sekaligus mengharukan setelah timnasnya tersingkir oleh Inggris.


Sebagaimana biasanya, pelatih asal Prancis itu tampil di hadapan para jurnalis setelah kekalahan timnya dari Inggris di babak 16 besar Piala Dunia, menganalisis penampilan timnya dengan jernih dan menjawab semua pertanyaan mengenai pertandingan tersebut, tanpa menunjukkan tanda-tanda ketegangan atau emosi yang luar biasa.


Namun, momen yang membuat semua orang terdiam terjadi di akhir konferensi pers. Ketika sesi tanya jawab telah usai, juru bicara tim mengambil alih mikrofon untuk mengumumkan kepada hadirin bahwa ayah Desabre telah meninggal dunia. Pengumuman tersebut tiba-tiba mengubah suasana di ruangan tersebut.


  • Pelatih kepala, yang tampak sangat terpukul, mengucapkan terima kasih dengan singkat atas ucapan belasungkawa yang diterimanya sebelum meninggalkan ruang konferensi pers, sehingga mengakhiri sesi wawancara pasca-pertandingan yang berubah menjadi momen duka pribadi yang mendalam.


    Namun, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Saat ini, belum jelas apakah Desabre baru mengetahui kabar tragis tersebut pada saat itu juga, di hadapan para jurnalis, atau apakah ia sudah diberitahu sebelumnya, namun tetap memilih untuk menyelesaikan tugas-tugas resminya sebelum peristiwa tersebut diumumkan ke publik.


    Sambil menunggu klarifikasi lebih lanjut, rekaman momen-momen terakhir konferensi pers tersebut dengan cepat menyebar di media sosial, memicu banyak pesan dukungan dan belasungkawa kepada pelatih Tim Nasional Kongo Demokratik tersebut.


    • Iklan