Republik Demokratik Kongo, duka mendalam atas kepergian pelatih Desabre: pengumuman kematian ayahnya disampaikan dalam konferensi pers

Konferensi pers Sébastien Desabre, pelatih timnas Republik Demokratik Kongo, berubah menjadi momen yang tak biasa sekaligus mengharukan setelah timnasnya tersingkir oleh Inggris.





Sebagaimana biasanya, pelatih asal Prancis itu tampil di hadapan para jurnalis setelah kekalahan timnya dari Inggris di babak 16 besar Piala Dunia, menganalisis penampilan timnya dengan jernih dan menjawab semua pertanyaan mengenai pertandingan tersebut, tanpa menunjukkan tanda-tanda ketegangan atau emosi yang luar biasa.





Namun, momen yang membuat semua orang terdiam terjadi di akhir konferensi pers. Ketika sesi tanya jawab telah usai, juru bicara tim mengambil alih mikrofon untuk mengumumkan kepada hadirin bahwa ayah Desabre telah meninggal dunia. Pengumuman tersebut tiba-tiba mengubah suasana di ruangan tersebut.



