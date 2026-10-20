Repubblica: Napoli, Allegri tak lagi selalu sejalan dengan manajemen klub dan meminta empat pemain baru

Massimiliano Allegri telah membaca situasi. Saat membahas laga melawan Bodo/Glimt, ia untuk pertama kalinya tidak lagi tampil sebagai sosok yang selalu membela keputusan klub, setelah berbulan-bulan memuji kualitas dan kelengkapan skuadnya. "Semua pemain yang saya miliki dinilai klub pada musim panas lalu layak menjadi bagian dari Napoli. Saya menghargai mereka dan mereka harus dibela, bukan dikritik begitu keras. Apalagi bursa transfer sekarang sudah tutup dan tentu kami tidak bisa mengganti sepuluh pemain...", seperti dikutip Repubblica.





Menurut penafsiran Repubblica, "kata-kata itu penuh teka-teki dan hanya dengan menafsirkannya orang dapat menyimpulkan apa yang sebenarnya dipikirkan pelatih asal Livorno itu. Sejak Juli, ia akhirnya menilai sendiri skuadnya dan bukan tanpa alasan ia meminta empat pemain baru kepada De Laurentiis untuk Januari".



