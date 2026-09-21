Pada musim panas, Allegri mencoba pendekatan yang berbeda dan lebih lembut terhadap para veteran Napoli, membebaskan mereka dari tekanan persiapan fisik yang terlalu berat serta mencairkan suasana di dalam dan luar ruang ganti selama pemusatan latihan musim panas di Dimaro dan Castel di Sangro. Menurut Repubblica Napoli bisa bekerja dengan penuh kegembiraan seperti itu dan sang pelatih yakin bisa segera menuai hasil sejak laga-laga resmi pertama, atas nama rasa terima kasih yang sudah layak ia dapatkan dari kelompok tersebut. Namun, lapangan justru memberikan jawaban yang berbeda (3 kekalahan, 1 hasil imbang, dan hanya 2 kemenangan) dan Max pasti juga merasa dikhianati dalam beberapa hal.