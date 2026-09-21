Ketegangan tinggi antara Massimiliano Allegri dan ruang ganti. Hal itu ditulis oleh Repubblica, yang menyebut tim saat melawan Fiorentina tidak merespons instruksi dari pelatih barunya dan gagal mengendalikan pertandingan yang sempat menjadi lebih mudah berkat gol Gilmour. Terlalu banyak kesalahan, beberapa kelengahan, dan pada akhirnya campuran rasa puas serta kelelahan yang besar. Sikap seperti itu membuat mantan pelatih Milan tersebut murka.
Repubblica - Napoli-Allegri, masa bulan madu telah berakhir: luapan emosi di ruang ganti dan kasus De Bruyne
Allegri merasa dikhianati
Pada musim panas, Allegri mencoba pendekatan yang berbeda dan lebih lembut terhadap para veteran Napoli, membebaskan mereka dari tekanan persiapan fisik yang terlalu berat serta mencairkan suasana di dalam dan luar ruang ganti selama pemusatan latihan musim panas di Dimaro dan Castel di Sangro. Menurut Repubblica Napoli bisa bekerja dengan penuh kegembiraan seperti itu dan sang pelatih yakin bisa segera menuai hasil sejak laga-laga resmi pertama, atas nama rasa terima kasih yang sudah layak ia dapatkan dari kelompok tersebut. Namun, lapangan justru memberikan jawaban yang berbeda (3 kekalahan, 1 hasil imbang, dan hanya 2 kemenangan) dan Max pasti juga merasa dikhianati dalam beberapa hal.
De Laurentiis dan dua pertengkaran dalam latihan
Menurut Repubblica, Allegri kecewa atas menghilangnya Aurelio De Laurentiis dari peredaran. Bahkan terhadap klub, Max yang sangat berorientasi pada perusahaan itu sangat yakin telah mendapatkan kredit pada musim panas, setelah bursa transfer di mana ia tak pernah mengeluh soal tidak datangnya tambahan pemain. Namun sang presiden absen dalam tiga laga kandang melawan Como, Arsenal, dan Bologna di Stadion Maradona, dan meninggalkan kentang panas di tangan pelatih asal Livorno tersebut, yang dibiarkan sendirian menangani situasi darurat akibat banyaknya cedera dan meningkatnya kegugupan para pemain, yang meledak dalam sepasang pertengkaran selama sesi latihan di Castel Volturno. Yang pertama dibayar dengan hukuman yang terlalu ringan oleh Noa Lang dan yang kedua dibiarkan tanpa hukuman.
Masalah De Bruyne
Masalah lain bagi Allegri adalah pengelolaan De Bruyne. Menempatkan kembali KDB sebagai pusat proyek - tulis Repubblica - tampaknya bukan ide yang bagus dan dalam kasus ini pun persoalan pelik tersebut berakhir di meja Allegri, yang sedang berupaya keras untuk memenuhi keinginan klub dan mengangkat kembali sang juara yang sedang krisis. Di Franchi, demi memberinya ruang, Vergara bahkan kembali harus duduk di bangku cadangan, tak lama setelah mendapat panggilan ke tim nasional. Jeda ini akan berguna untuk melakukan evaluasi dan menemukan keseimbangan baru. Yang pasti - tulis Repubblica - bulan madu dari era baru ini telah berakhir.
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