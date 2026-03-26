Milan memiliki target yang jelas untuk akhir musim ini: finis setidaknya di peringkat keempat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal musim, yaitu lolos ke edisi berikutnya Liga Champions UEFA.

Sebuah misi yang akan memungkinkan mereka kembali bermain di kompetisi Eropa yang bergengsi sekaligus mengisi kas klub di Via Aldo Rossi menjelang musim panas yang tampaknya akan menjadi periode penting di bursa transfer. Milan - menurut informasi yang dikumpulkan oleh rekan-rekan dari La Repubblica - sedang mempertimbangkan dua langkah penting untuk memperkuat lini tengah, karena Leon Goretzka dan Bernardo Silva, yang kontraknya akan berakhir dengan klub masing-masing, telah masuk dalam daftar incaran.

Dua situasi yang rumit, namun perlu terus dipantau.