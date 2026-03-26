Grafica CM Bernardo Silva Juve 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Repubblica - Milan, misi untuk mendatangkan gelandang kelas atas: bukan hanya Goretzka, mereka juga mengincar Bernardo Silva dan telah dilakukan pendekatan awal

Rossoneri sedang menjajaki pemain-pemain berkualitas tinggi untuk membentuk lini tengah yang tangguh menjelang musim depan.

Milan memiliki target yang jelas untuk akhir musim ini: finis setidaknya di peringkat keempat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal musim, yaitu lolos ke edisi berikutnya Liga Champions UEFA.

Sebuah misi yang akan memungkinkan mereka kembali bermain di kompetisi Eropa yang bergengsi sekaligus mengisi kas klub di Via Aldo Rossi menjelang musim panas yang tampaknya akan menjadi periode penting di bursa transfer. Milan - menurut informasi yang dikumpulkan oleh rekan-rekan dari La Repubblica - sedang mempertimbangkan dua langkah penting untuk memperkuat lini tengah, karena Leon Goretzka dan Bernardo Silva, yang kontraknya akan berakhir dengan klub masing-masing, telah masuk dalam daftar incaran.

Dua situasi yang rumit, namun perlu terus dipantau.

    Isu yang paling hangat saat ini mengarah ke Jerman dan pemain berusia 31 tahun yang akan resmi meninggalkan Bayern Munich pada 1 Juli mendatang dengan status bebas transfer. Gelandang asal Jerman itu meminta gaji sekitar 6 juta euro, sementara Milan terus memantau dan mengevaluasi kemungkinan transfer ini, termasuk kelayakan finansial dan peluang untuk melakukan pendekatan serius pada musim panas nanti.

    Namun, persaingan sangat ketat menurut La Repubblica: Barcelona juga telah bergerak untuk merekrut Goretzka, tetapi dari klub di Via Aldo Rossi, opsi ini tetap terbuka dan menarik, meskipun semuanya akan bergantung pada keinginan sang pemain dan parameter ekonomi yang harus dipenuhi.

  • BERNARDO SILVA

    Namun, menurut rekan-rekan di Repubblica, Milan juga masih mempertimbangkan opsi yang mengarah ke Bernardo Silva. Pemain Portugal berusia 31 tahun itu kontraknya akan habis bersama Manchester City dan bisa meninggalkan Inggris pada akhir musim ini jika ada tawaran yang menarik.

    Masalah yang harus diselesaikan lebih kepada aspek finansial: gaji yang diminta oleh gelandang asuhan Guardiola ini masih tinggi, namun Rossoneri tetap mencari tahu ruang gerak yang ada melalui beberapa pembicaraan dengan pihak Silva.

    Di sini pun persaingan sangat ketat: Juventus telah melakukan pendekatan, namun belum melampaui tahap kontak awal yang bersifat eksploratif, sementara Galatasaray dan Fenerbahce juga siap menawarkan gaji dan proposal yang menggiurkan. Menurut Repubblica, Milan akan mencoba mengandalkan tradisi klub serta proyek teknis yang sedang dalam fase revitalisasi dan semakin ambisius.

    Kontak dan evaluasi, namun Milan ingin meningkatkan kualitas lini tengahnya dan bergerak di jalur-jalur level tertinggi.