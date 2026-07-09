Repubblica - “Mariani? Saya lihat apakah dia cocok untuk Inter”. Penyelidikan terhadap Rocchi, pertandingan-pertandingan baru

Dia harus mengetahui apakah seorang wasit disukai atau tidak dan mendapatkan lampu hijau. Menurut laporan Repubblica, itulah interpretasi yang dikemukakan oleh Kejaksaan Milan terkait beberapa percakapan telepon baru—yang disadap kurang dari tiga bulan lalu—dari Gianluca Rocchi, yang saat itu masih menjabat sebagai penunjuk wasit untuk Serie A dan Serie B. Seperti percakapan pada April lalu, di musim yang baru saja berakhir, ketika menjelang pertandingan Torino-Inter pada 26 April, ia berbicara dengan seorang pihak terkait mengenai kemungkinan menugaskan Maurizio Mariani untuk memimpin pertandingan tersebut. “Mari kita perbarui informasi sejenak, tunjukkan padaku apakah itu oke, lalu aku akan memberikan konfirmasi,” demikian inti pesan Rocchi kepada rekannya. Mariani memang akan turun ke lapangan dalam pertandingan tersebut, “tetapi hanya setelah mendapat persetujuan dari Inter karena Inter tidak menyetujuinya.” Sebagai satu-satunya wasit Italia yang terpilih untuk Piala Dunia yang sedang berlangsung, ia pernah memimpin pertandingan Napoli-Inter (3-1) pada 25 Oktober 2025, yang berakhir dengan kontroversi wasit.



