Dia harus mengetahui apakah seorang wasit disukai atau tidak dan mendapatkan lampu hijau. Menurut laporan Repubblica, itulah interpretasi yang dikemukakan oleh Kejaksaan Milan terkait beberapa percakapan telepon baru—yang disadap kurang dari tiga bulan lalu—dari Gianluca Rocchi, yang saat itu masih menjabat sebagai penunjuk wasit untuk Serie A dan Serie B. Seperti percakapan pada April lalu, di musim yang baru saja berakhir, ketika menjelang pertandingan Torino-Inter pada 26 April, ia berbicara dengan seorang pihak terkait mengenai kemungkinan menugaskan Maurizio Mariani untuk memimpin pertandingan tersebut. “Mari kita perbarui informasi sejenak, tunjukkan padaku apakah itu oke, lalu aku akan memberikan konfirmasi,” demikian inti pesan Rocchi kepada rekannya. Mariani memang akan turun ke lapangan dalam pertandingan tersebut, “tetapi hanya setelah mendapat persetujuan dari Inter karena Inter tidak menyetujuinya.” Sebagai satu-satunya wasit Italia yang terpilih untuk Piala Dunia yang sedang berlangsung, ia pernah memimpin pertandingan Napoli-Inter (3-1) pada 25 Oktober 2025, yang berakhir dengan kontroversi wasit.
Diterjemahkan oleh
Repubblica - “Mariani? Saya lihat apakah dia cocok untuk Inter”. Penyelidikan terhadap Rocchi, pertandingan-pertandingan baru
REKAMAN PERCAKAPAN BARU
Menurut laporan Repubblica, terdapat rekaman penyadapan baru dalam berkas penyelidikan di Milan yang dipimpin oleh jaksa penuntut umum Maurizio Ascione dan jaksa penuntut umum pembantu Paolo Ielo terkait dugaan manipulasi penunjukan wasit di dunia sepak bola, di mana Rocchi sedang diselidiki atas tuduhan penipuan olahraga. Rekaman tersebut memunculkan kecurigaan adanya tekanan dan campur tangan dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan dakwaan baru yang diajukan terhadapnya—di mana mantan penunjuk wasit tersebut dipanggil ke kantor kejaksaan pekan lalu untuk menjalani pemeriksaan panjang—“bersama dengan perwakilan klub Inter dan atas kesepakatan sebelumnya”, di mana pihak-pihak tersebut “bertindak berdasarkan hubungan istimewa dengan Gabriele Gravina”, yang saat itu menjabat sebagai presiden FIGC, diduga telah menghasilkan “penunjukan wasit yang dipengaruhi oleh campur tangan”. Gravina, yang tidak terdaftar sebagai tersangka—begitu pula tidak ada pihak dari Inter—diperkirakan memiliki peran eksternal, sebagai sosok yang perlu dipuaskan.
WASIT YANG "MENYEBABKAN KESIALAN"
Tekanan yang diduga tersebut berkaitan dengan dua pertandingan yang sudah diketahui: Inter vs Milan pada semifinal Coppa Italia tanggal 23 April 2025 yang dipercayakan kepada Daniele Doveri—yang “tidak disukai” oleh Inter—untuk mencegah, menurut tuduhan, agar ia tidak memimpin pertandingan-pertandingan penting lainnya bagi Nerazzurri, serta Bologna vs Inter pada 20 April 2025 yang dipercayakan kepada Andrea Colombo yang “disukai”. Kemudian, dua pertandingan baru menjadi sorotan: Inter vs. Verona pada 3 Mei 2025, di mana pertandingan tersebut ditugaskan kepada Gianluca Manganiello untuk menghindari Simone Sozza yang “tidak disukai”, serta pertandingan terakhir pada 26 April lalu, yaitu Torino vs. Inter, yang terkait dengan kasus Mariani. Dalam satu kasus—yang tampaknya lebih dimaksudkan sebagai lelucon—dalam rekaman penyadapan tersebut juga disebutkan tentang wasit “yang membawa sial”, dan tampaknya hal ini terkait dengan penunjukan Doveri dalam pertandingan Coppa Italia antara Inter dan Milan.
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