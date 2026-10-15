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SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio ProjectGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Repubblica: Lotito mengungkapkan, "Saya pergi ke mana-mana membawa dua pistol, salah satunya bahkan pernah berguna"

Lazio

Bos Lazio kepada suporter yang menudingnya tak lagi membuat mereka bermimpi: "Minumlah obat tidur kalau kalian ingin bermimpi."

Claudio Lotito, presiden Lazio, mengenang tahun-tahun ketika ancaman dari kelompok ultras Lazio memaksanya mengambil tindakan pencegahan ekstrem: "Untuk waktu yang cukup lama, saya bepergian dengan membawa dua pistol, satu di depan dan satu di belakang, satu pistol otomatis dan satu Smith & Wesson. Suatu kali, salah satunya bahkan berguna, menyelamatkan saya."


Seperti dilaporkan Repubblica, presiden Lazio itu menceritakan perjuangan panjangnya melawan kelompok suporter yang paling keras. Ia mengenang kejadian saat peresmian sebuah toko di Montesacro, ketika ia terjebak dan satuan polisi antihuru-hara harus turun tangan agar ia bisa keluar. Lalu, ia memperingatkan: "Sekarang situasi yang sama kembali terjadi, dan saya akan memberi tahu kalian alasannya."


  • Alasannya, menurut penuturan Lotito, juga berkaitan dengan rumor penjualan Lazio. Dana asing, pembeli misterius, tawaran bernilai jutaan. Semuanya disebut siap membeli klub yang, menurut pengakuannya, tidak ingin ia jual. "Saya tidak pernah menerima tawaran, tetapi satu hal pasti: saya harus membuat laporan, menyampaikan pemberitahuan kepada Consob, dengan menyatakan bahwa saya tidak pernah menerima tawaran."


    "Mereka mengira bisa memegang sapi pada puting susunya, tetapi malah memegang banteng pada buah zakarnya, seperti yang juga tertulis di Repubblica. Saya menerima 5.000 panggilan telepon berisi ancaman setiap hari. Saya tidak bercanda. Dalam hidup, saya seorang petarung, bukan orang yang pulang dari medan perang. Saya menentang tindakan sewenang-wenang." Kepada para suporter yang mencelanya karena tak lagi membuat mereka bermimpi, ia berkata: "Minumlah obat tidur kalau kalian ingin bermimpi."


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