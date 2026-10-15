Claudio Lotito, presiden Lazio, mengenang tahun-tahun ketika ancaman dari kelompok ultras Lazio memaksanya mengambil tindakan pencegahan ekstrem: "Untuk waktu yang cukup lama, saya bepergian dengan membawa dua pistol, satu di depan dan satu di belakang, satu pistol otomatis dan satu Smith & Wesson. Suatu kali, salah satunya bahkan berguna, menyelamatkan saya."





Seperti dilaporkan Repubblica, presiden Lazio itu menceritakan perjuangan panjangnya melawan kelompok suporter yang paling keras. Ia mengenang kejadian saat peresmian sebuah toko di Montesacro, ketika ia terjebak dan satuan polisi antihuru-hara harus turun tangan agar ia bisa keluar. Lalu, ia memperingatkan: "Sekarang situasi yang sama kembali terjadi, dan saya akan memberi tahu kalian alasannya."



