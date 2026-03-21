Goal.com
Live
SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio Project
Redazione Calciomercato

Diterjemahkan oleh

Repubblica - Lazio, terungkapnya jaringan anti-Lotito: "Organisasi militer untuk memaksa klub menyerah"

Terungkapnya markas operasi kampanye yang menentang Presiden Lazio Claudio Lotito

Carabinieri telah mengidentifikasi sebuah lokasi di Marino, di wilayah metropolitan Roma, yang diduga menjadi markas operasional dari kampanye permusuhan terhadap Presiden Lazio Claudio Lotito. Menurut laporan edisi Roma dari surat kabar Repubblica, lokasi tersebut merupakan sebuah percetakan yang sebelumnya telah digeledah karena dianggap memiliki hubungan dengan kelompok pendukung Lazio, dalam rangka penyelidikan yang, menurut para penyidik, melampaui sekadar perselisihan olahraga.


Struktur tersebut tampaknya menunjukkan tingkat organisasi yang sangat tinggi. Para jaksa menduga bahwa struktur tersebut "begitu terorganisir sehingga mirip dengan organisasi militer yang terkenal dari kelompok ultras, khususnya Ultras Lazio, yang dianggap sebagai penerus Irriducibili milik Fabrizio Piscitelli, yang dikenal sebagai Diabolik".



  • Sebuah gambaran yang mengingatkan pada dinamika yang pernah diamati di masa lalu dan yang mengisyaratkan adanya tindakan terkoordinasi. Inti dari penyelidikan ini adalah spanduk, poster, stiker, dan serangkaian tekanan berulang, termasuk panggilan telepon anonim yang bernada mengancam. Dugaan para penyidik adalah bahwa inisiatif-inisiatif tersebut bertujuan untuk memaksa Lotito menyerahkan kendali atas perusahaan atau mengubah strukturnya, dengan konsekuensi yang mungkin juga berdampak pada pasar saham klub yang terdaftar.


    Seperti yang ditekankan lagi oleh edisi Roma dari Repubblica, penyidik dari Unit Penyelidikan Roma telah memusatkan perhatian pada lokasi-lokasi yang dianggap sebagai pusat koordinasi, termasuk percetakan tersebut, yang dianggap sebagai salah satu pusat produksi materi kampanye melawan presiden. Hal ini memperkuat gagasan bahwa ini adalah tindakan yang terstruktur dan bukan sekadar insiden sesaat. Tuduhan, yang ditujukan kepada setidaknya lima orang, berkaitan dengan berbagai tindakan yang dianggap mengintimidasi: ancaman, termasuk ancaman pembunuhan, yang disebarkan di media sosial, pemasangan poster, panggilan telepon, dan email yang ditujukan kepada Lotito atau para kolaboratornya. Para tersangka juga diduga menyebarkan informasi palsu dengan tujuan memicu tekanan media dan lingkungan.


    Kasus ini mirip dengan yang terjadi antara tahun 2005 dan 2006, ketika pihak berwenang menyebut adanya kampanye intimidasi yang bertujuan memaksa Lotito untuk melepaskan sahamnya di Lazio. Dalam kasus tersebut pun, terdapat vonis yang melibatkan tokoh-tokoh penting dari Curva Nord.


    • Iklan
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Lazio crest
Lazio
LAZ