Carabinieri telah mengidentifikasi sebuah lokasi di Marino, di wilayah metropolitan Roma, yang diduga menjadi markas operasional dari kampanye permusuhan terhadap Presiden Lazio Claudio Lotito. Menurut laporan edisi Roma dari surat kabar Repubblica, lokasi tersebut merupakan sebuah percetakan yang sebelumnya telah digeledah karena dianggap memiliki hubungan dengan kelompok pendukung Lazio, dalam rangka penyelidikan yang, menurut para penyidik, melampaui sekadar perselisihan olahraga.
Struktur tersebut tampaknya menunjukkan tingkat organisasi yang sangat tinggi. Para jaksa menduga bahwa struktur tersebut "begitu terorganisir sehingga mirip dengan organisasi militer yang terkenal dari kelompok ultras, khususnya Ultras Lazio, yang dianggap sebagai penerus Irriducibili milik Fabrizio Piscitelli, yang dikenal sebagai Diabolik".