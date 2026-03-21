Sebuah gambaran yang mengingatkan pada dinamika yang pernah diamati di masa lalu dan yang mengisyaratkan adanya tindakan terkoordinasi. Inti dari penyelidikan ini adalah spanduk, poster, stiker, dan serangkaian tekanan berulang, termasuk panggilan telepon anonim yang bernada mengancam. Dugaan para penyidik adalah bahwa inisiatif-inisiatif tersebut bertujuan untuk memaksa Lotito menyerahkan kendali atas perusahaan atau mengubah strukturnya, dengan konsekuensi yang mungkin juga berdampak pada pasar saham klub yang terdaftar.





Seperti yang ditekankan lagi oleh edisi Roma dari Repubblica, penyidik dari Unit Penyelidikan Roma telah memusatkan perhatian pada lokasi-lokasi yang dianggap sebagai pusat koordinasi, termasuk percetakan tersebut, yang dianggap sebagai salah satu pusat produksi materi kampanye melawan presiden. Hal ini memperkuat gagasan bahwa ini adalah tindakan yang terstruktur dan bukan sekadar insiden sesaat. Tuduhan, yang ditujukan kepada setidaknya lima orang, berkaitan dengan berbagai tindakan yang dianggap mengintimidasi: ancaman, termasuk ancaman pembunuhan, yang disebarkan di media sosial, pemasangan poster, panggilan telepon, dan email yang ditujukan kepada Lotito atau para kolaboratornya. Para tersangka juga diduga menyebarkan informasi palsu dengan tujuan memicu tekanan media dan lingkungan.





Kasus ini mirip dengan yang terjadi antara tahun 2005 dan 2006, ketika pihak berwenang menyebut adanya kampanye intimidasi yang bertujuan memaksa Lotito untuk melepaskan sahamnya di Lazio. Dalam kasus tersebut pun, terdapat vonis yang melibatkan tokoh-tokoh penting dari Curva Nord.



