Ivan Provedel tampaknya akan meninggalkan Inter. Kiper Lazio tersebut sepertinya sudah hampir bergabung dengan Nerazzurri, namun kesepakatan tersebut terancam batal, seperti dilaporkan oleh Repubblica: pada hari Selasa, klub Nerazzurri mengumumkan kepergian Acerbi, Darmian, De Vrij, dan terutama Sommer.
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Repubblica – Kabar mengejutkan dari Lazio: Lotito menolak tawaran untuk Provedel dan menaikkan harganya: apakah Inter akan beralih ke Kepa?
PROVEDEL: SATU LANGKAH LAGI
Kepergian kiper utama dalam beberapa tahun terakhir inilah yang meninggalkan kekosongan yang sudah lama berusaha diisi oleh manajemen Nerazzurri: kiper utama akan dijabat oleh Josep Martinez, sedangkan sebagai alternatif pertama, nama yang berada di urutan teratas daftar adalah Ivan Provedel, yang akan hengkang dari klub Biancoceleste dan hampir mencapai kesepakatan dengan Inter, sebagaimana ditegaskan kembali oleh agennya.
ALTERNATIF KEPA
Sudah berminggu-minggu Inter dan Lazio berusaha mencari kesepakatan yang tepat untuk menyelesaikan transfer tersebut, yang menurut Repubblica kini berisiko menjadi rumit: Presiden Claudio Lotito tidak bersedia menyetujui harga 3 juta untuk Provedel, dan menuntut setidaknya 5 juta. Karena itu, Inter mungkin akan mengalihkan perhatian ke Kepa Arrizabalaga, yang tidak mendapat kesempatan bermain di Arsenal.