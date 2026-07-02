Repubblica – Kabar mengejutkan dari Lazio: Lotito menolak tawaran untuk Provedel dan menaikkan harganya: apakah Inter akan beralih ke Kepa?

Kepergian kiper utama dalam beberapa tahun terakhir inilah yang meninggalkan kekosongan yang sudah lama berusaha diisi oleh manajemen Nerazzurri: kiper utama akan dijabat oleh Josep Martinez, sedangkan sebagai alternatif pertama, nama yang berada di urutan teratas daftar adalah Ivan Provedel, yang akan hengkang dari klub Biancoceleste dan hampir mencapai kesepakatan dengan Inter, sebagaimana ditegaskan kembali oleh agennya.







