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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Redazione Calciomercato

Diterjemahkan oleh

Repubblica - Bastoni sedang diselidiki terkait prostitusi anak dalam rangkaian penyelidikan kasus eskort. Pernyataan pengacaranya

A. Bastoni
Inter
Serie A

Dugaan tindak pidana tersebut berangkat dari fakta bahwa ia diduga pernah menjalin hubungan dengan seorang gadis yang pada saat kejadian berusia 17 tahun. Gadis tersebut, yang diperiksa sebagai saksi, diduga mengatakan bahwa tidak pernah ada hubungan apa pun di antara mereka

Sebagaimana dilaporkan oleh Repubblica dan Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni, 27 tahun, bek Inter dan tim nasional Italia, sedang diselidiki oleh Kejaksaan Milan atas dugaan prostitusi anak. Ia telah menerima surat panggilan pemeriksaan hari ini, 30 Juni, dan akan diperiksa dalam beberapa hari ke depan. Namanya terkait dengan penyelidikan terhadap "agen eskort", sebuah perusahaan di Cinisello Balsamo yang, menurut tuduhan, menyelenggarakan acara malam dan pesta "all-inclusive" untuk klien VIP, terutama para pesepakbola.


Bastoni adalah pemain sepak bola pertama yang menjadi tersangka. Sebagaimana dilaporkan oleh Repubblica, dugaan tindak pidana tersebut bermula dari fakta bahwa ia diduga pernah menjalin hubungan dengan seorang gadis yang pada saat kejadian berusia 17 tahun. Namun, kasus ini masih perlu diklarifikasi karena gadis tersebut, yang diperiksa sebagai saksi, dilaporkan mengatakan bahwa tidak ada hubungan apa pun di antara mereka. Namun, ada jejak pertemuan tersebut dalam berkas penyelidikan. Salah satu staf serba bisa dari “Ma.De”, agensi yang dimaksud, yang mempertemukan sang bek dengan gadis di bawah umur tersebut, sebagaimana terlihat dari riwayat obrolan. Salah satunya, khususnya, terjadi pada Juni 2020.


  • MALDINI, CALAFIORI, DAN BONIFAZI SEBAGAI SAKSI

    Selain surat pemberitahuan status tersangka untuk Bastoni, Polisi Keuangan telah menyampaikan surat panggilan untuk memberikan keterangan singkat kepada tiga pemain lainnya yang tidak menjadi tersangka, melainkan hanya dipanggil sebagai saksi: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori, dan Kevin Bonifazi.


    Penyelidikan yang dipimpin oleh Jaksa Penuntut Umum Bruna Albertini dan Jaksa Penuntut Umum Rosaria Stagnaro, bekerja sama dengan Gdf — demikian dilaporkan Repubblica — bertujuan untuk mengungkap “jaringan” yang dibangun oleh agensi tersebut: siapa yang mengatur acara malam, siapa yang merekrut para gadis, dan siapa yang bertindak sebagai sopir untuk mengantar mereka. Bisnis utamanya: menyelenggarakan pesta untuk para selebriti di tempat-tempat paling eksklusif di kota.


    Perlu diingat bahwa pemberitahuan status tersangka adalah tindakan di mana Jaksa Penuntut Umum memberitahukan kepada seseorang bahwa ia sedang diselidiki atas dugaan tindak pidana. Oleh karena itu, ini merupakan tindakan untuk melindungi tersangka, dan tidak sama dengan dakwaan, apalagi vonis.

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  • PENGACARA BASTONI

    Salvatore Scuto, pengacara Alessandro Bastonidalam kasusini, berbicara kepada kantor berita Agi: "Klien saya membantah pernah menjalin hubungan dengan seorang gadis yang ia ketahui masih di bawah umur. Panggilan untuk hadir pada Jumat, 3 Juli, ini sangat tidak jelas; kami tidak mengetahui apa pun mengenai penyelidikan tersebut. Kami akan mempertimbangkan apakah akan menanggapi jaksa penuntut umum atau tidak."