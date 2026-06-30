Sebagaimana dilaporkan oleh Repubblica dan Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni, 27 tahun, bek Inter dan tim nasional Italia, sedang diselidiki oleh Kejaksaan Milan atas dugaan prostitusi anak. Ia telah menerima surat panggilan pemeriksaan hari ini, 30 Juni, dan akan diperiksa dalam beberapa hari ke depan. Namanya terkait dengan penyelidikan terhadap "agen eskort", sebuah perusahaan di Cinisello Balsamo yang, menurut tuduhan, menyelenggarakan acara malam dan pesta "all-inclusive" untuk klien VIP, terutama para pesepakbola.





Bastoni adalah pemain sepak bola pertama yang menjadi tersangka. Sebagaimana dilaporkan oleh Repubblica, dugaan tindak pidana tersebut bermula dari fakta bahwa ia diduga pernah menjalin hubungan dengan seorang gadis yang pada saat kejadian berusia 17 tahun. Namun, kasus ini masih perlu diklarifikasi karena gadis tersebut, yang diperiksa sebagai saksi, dilaporkan mengatakan bahwa tidak ada hubungan apa pun di antara mereka. Namun, ada jejak pertemuan tersebut dalam berkas penyelidikan. Salah satu staf serba bisa dari “Ma.De”, agensi yang dimaksud, yang mempertemukan sang bek dengan gadis di bawah umur tersebut, sebagaimana terlihat dari riwayat obrolan. Salah satunya, khususnya, terjadi pada Juni 2020.



