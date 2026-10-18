Nicolo Barella mengenakan ban kapten menggantikan Lautaro Martinez yang cedera saat Inter meraih kemenangan 3-1 atas Bologna melalui laga sengit. Gelandang Italia itu berperan penting dalam membalikkan keadaan dengan memberikan assist untuk gol penyama kedudukan Marcus Thuram lewat sundulan sesaat sebelum turun minum.

Meski mengenakan ban kapten, Barella tetap menegaskan bahwa Martinez adalah pemimpin tim.

Ia memuji rekan-rekan setimnya yang menunjukkan kedewasaan setelah kebobolan lebih dulu di Dall'Ara.