IPA Sport
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Rendah hati soal ban kapten! Barella tegaskan Lautaro pemimpin sesungguhnya meski menginspirasi kebangkitan Inter
Barella pimpin Inter raih kemenangan krusial lewat kebangkitan
Nicolo Barella mengenakan ban kapten menggantikan Lautaro Martinez yang cedera saat Inter meraih kemenangan 3-1 atas Bologna melalui laga sengit. Gelandang Italia itu berperan penting dalam membalikkan keadaan dengan memberikan assist untuk gol penyama kedudukan Marcus Thuram lewat sundulan sesaat sebelum turun minum.
Meski mengenakan ban kapten, Barella tetap menegaskan bahwa Martinez adalah pemimpin tim.
Ia memuji rekan-rekan setimnya yang menunjukkan kedewasaan setelah kebobolan lebih dulu di Dall'Ara.
- IPA Sport
Barella Beri Penghormatan kepada Lautaro, Pemimpin yang Absen
Berbicara seusai pertandingan, Barella menegaskan bahwa pengaruh Martinez di ruang ganti tetap tak tertandingi meski ia cedera. "Kapten kami adalah Lauti, meskipun dia tidak ada di sini," kata Barella. "Dia sudah bertahun-tahun di sini, saya hanya ingin membantu."
"Saya rasa selama bertahun-tahun ini saya sudah menunjukkan bahwa saya peduli, bahkan tanpa ban kapten."
"Saya hanya bisa memberi selamat kepada Carlos Augusto. Ketika pemain seperti dia masuk dan tampil begitu baik, itu menunjukkan bahwa semua orang ingin membantu Inter menang."
Gelandang menuntut awal pertandingan yang lebih baik
Meski meraih hasil positif, Barella mengingatkan bahwa Inter harus menghilangkan kebiasaan mengawali laga dengan lambat agar tidak memberi tekanan yang tidak perlu kepada diri sendiri. "Kami tahu harus tampil lebih baik," aku Barella. "Hari ini pun kami kesulitan pada menit-menit awal."
"Kami bisa memperbaiki cara kami memulai pertandingan karena jika itu berubah, kami akan menjadi tim yang sangat sulit dihadapi."
"Begitulah sepakbola, tetapi semua orang bekerja keras untuk mempertahankan Scudetto yang tersemat di dada kami."
- Getty Images Sport
Inter bangun momentum seiring kembalinya para pemimpin tim
Kepemimpinan dan kontribusi kreatif Barella terbukti penting bagi Inter untuk melewati laga tandang yang sulit tanpa sejumlah pemain inti penting.
Inter akan berupaya meningkatkan fokusnya pada awal pertandingan menjelang laga-laga Serie A dan kompetisi Eropa mendatang.
Sementara Martinez terus menjalani pemulihan, Barella dan para pemain senior akan terus memimpin upaya Inter mempertahankan gelar.
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