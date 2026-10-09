Sports Press Photo
Diterjemahkan oleh
"Rencananya adalah membuatnya tampil sebagai starter!" - Hansi Flick mengonfirmasi kabar menggembirakan dari tim Barcelona
Gabriel Jesus siap untuk debut penuh
Gabriel Jesus berpeluang menjalani starter pertamanya untuk Barcelona saat raksasa Catalan itu menjamu Getafe pada kick-off pukul 18.30 CEST, Sabtu. Pelatih kepala Hansi Flick mengonfirmasi bahwa sang penyerang memanfaatkan periode tiga pekan itu untuk membangun kebugaran dan menyerap instruksi taktik.
Dengan Raphinha absen, striker asal Brasil itu akan memimpin lini serang di Stadion Olimpiade Lluis Companys.
"Rencananya adalah dia menjadi starter besok," kata Flick kepada para wartawan. "Dia sudah banyak meningkat dan cocok dengan gaya kami. Dia tampil sangat baik, dia siap."
- AFP
Keputusan kiper dan linimasa De Jong
Flick juga memberikan pembaruan soal opsi di lini belakangnya, dengan mengungkapkan bahwa kiper Joan Garcia berpeluang tampil sebagai starter mengungguli Dominik Livakovic dan Wojciech Szczesny. Sementara itu, gelandang Frenkie de Jong masih harus menepi untuk laga Sabtu, tetapi semakin dekat untuk kembali bermain.
"Joan sedang dalam kondisi yang sangat baik dan saya pikir dia akan bisa tampil sebagai starter," jelas Flick.
"Rencana kami adalah Frenkie bermain pada pertandingan berikutnya melawan Betis. Dia tidak merasakan sakit dan bisa melakukan segalanya, tetapi dia membutuhkan lebih banyak waktu."
Mengeksplorasi fleksibilitas taktik di lini pertahanan
Membahas opsi skuad, Flick menyoroti bahwa beberapa gelandang bisa mengisi peran defensif jika diperlukan selama jadwal padat pada Oktober. Sang pelatih mencatat bahwa De Jong dan pemain muda Marc Bernal sama-sama pernah beroperasi sebagai bek tengah dalam latihan.
"Ya, dia bisa bermain di sana, Frenkie adalah salah satu opsinya," konfirmasi Flick ketika ditanya soal De Jong di lini pertahanan.
Berbicara tentang Bernal, Flick menambahkan: "Dia adalah pemain yang sangat muda dan bisa bermain di banyak posisi. Dia bisa menjadi opsi."
- ZUMA Press Wire
Fleksibilitas skuad jadi kunci untuk jadwal Oktober
Flick mengungkapkan kegembiraannya atas persaingan di seluruh skuadnya, memuji lulusan La Masia Xavi Espart setelah perpanjangan kontraknya dan persaingannya dengan Joao Cancelo. Sang manajer mengharapkan setiap pemain yang tersedia untuk berkontribusi.
Barcelona memasuki rangkaian berat berupa lima pertandingan di kompetisi domestik dan Eropa.
Jesus akan berusaha memberikan dampak instan dalam penampilan starter pertamanya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami