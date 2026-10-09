Gabriel Jesus berpeluang menjalani starter pertamanya untuk Barcelona saat raksasa Catalan itu menjamu Getafe pada kick-off pukul 18.30 CEST, Sabtu. Pelatih kepala Hansi Flick mengonfirmasi bahwa sang penyerang memanfaatkan periode tiga pekan itu untuk membangun kebugaran dan menyerap instruksi taktik.

Dengan Raphinha absen, striker asal Brasil itu akan memimpin lini serang di Stadion Olimpiade Lluis Companys.

"Rencananya adalah dia menjadi starter besok," kata Flick kepada para wartawan. "Dia sudah banyak meningkat dan cocok dengan gaya kami. Dia tampil sangat baik, dia siap."