Rencana UEFA untuk merevolusi sepak bola internasional terungkap seiring dengan diluncurkannya rencana baru Liga Champions

UEFA telah memutuskan untuk mengubah secara signifikan kalender tim nasional setelah berakhirnya Kejuaraan Eropa 2028. Dalam format saat ini, Nations League terdiri dari empat divisi di mana negara-negara dibagi ke dalam grup-grup kecil beranggotakan empat tim, dan bertanding melawan setiap lawan baik di kandang maupun tandang. Namun, hal ini akan berubah menjadi tiga liga, masing-masing berisi 18 tim. Divisi-divisi ini akan dibagi menjadi tiga grup yang masing-masing terdiri dari enam tim, di mana setiap negara akan memainkan enam pertandingan melawan lima lawan yang berbeda. Alih-alih pertandingan kandang-tandang seperti biasanya, negara-negara akan menghadapi lawan dari pot seeding yang berbeda baik di kandang maupun tandang, dengan hanya mempertahankan satu pertandingan dua leg melawan tim dari pot mereka sendiri.