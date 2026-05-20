Getty Images
Diterjemahkan oleh
Rencana UEFA untuk merevolusi sepak bola internasional terungkap seiring dengan diluncurkannya rencana baru Liga Champions
Transisi Liga Bangsa-Bangsa ke sistem Swiss
UEFA telah memutuskan untuk mengubah secara signifikan kalender tim nasional setelah berakhirnya Kejuaraan Eropa 2028. Dalam format saat ini, Nations League terdiri dari empat divisi di mana negara-negara dibagi ke dalam grup-grup kecil beranggotakan empat tim, dan bertanding melawan setiap lawan baik di kandang maupun tandang. Namun, hal ini akan berubah menjadi tiga liga, masing-masing berisi 18 tim. Divisi-divisi ini akan dibagi menjadi tiga grup yang masing-masing terdiri dari enam tim, di mana setiap negara akan memainkan enam pertandingan melawan lima lawan yang berbeda. Alih-alih pertandingan kandang-tandang seperti biasanya, negara-negara akan menghadapi lawan dari pot seeding yang berbeda baik di kandang maupun tandang, dengan hanya mempertahankan satu pertandingan dua leg melawan tim dari pot mereka sendiri.
- Getty Images Sport
Format Liga Champions diterapkan pada babak kualifikasi
Reformasi besar-besaran ini tidak hanya terbatas pada Nations League. Secara historis, kualifikasi Eropa untuk turnamen besar seperti Piala Dunia mengandalkan sistem grup yang terdiri dari lima atau enam tim yang saling berhadapan baik di kandang maupun tandang dalam delapan hingga 10 pertandingan. Namun, sistem baru ini akan mengadopsi struktur divisi yang terbagi menjadi dua tingkatan: satu untuk 36 negara dengan peringkat teratas, dan liga kedua untuk 18 atau 19 negara lainnya. Liga teratas akan terdiri dari tiga grup yang masing-masing berisi 12 tim. Meniru kompetisi klub modern, setiap negara akan memainkan enam pertandingan melawan enam lawan yang berbeda, dengan dua tim diambil dari masing-masing dari tiga pot unggulan. Hal ini menandai perubahan besar dari babak penyisihan grup saat ini yang bersifat repetitif.
Menjaga ketegangan pertandingan yang menegangkan dan babak playoff
Meskipun fase grup utama sedang mengalami perubahan besar, UEFA bertekad untuk mempertahankan unsur-unsur dari sistem saat ini yang telah terbukti berhasil. Babak play-off promosi dan degradasi akan tetap dipertahankan, guna memastikan adanya jembatan kompetitif antara liga-liga baru. Liga tingkat kedua akan menggunakan tiga grup yang masing-masing terdiri dari enam tim, atau satu grup yang terdiri dari tujuh tim, untuk menjaga agar semua asosiasi anggota tetap aktif. Yang terpenting, tim-tim peringkat teratas di liga utama akan mendapatkan kualifikasi langsung ke turnamen final, sedangkan tempat-tempat yang tersisa akan ditentukan melalui sistem play-off yang sangat menentukan. Jalur inklusif ini menjamin bahwa tim-tim peringkat bawah masih memiliki peluang matematis untuk mencapai panggung internasional utama.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi tim-tim nasional Eropa?
Menjelang penerapan musim 2028-29, asosiasi-asosiasi sepak bola nasional kini harus bersiap menghadapi masa transisi. UEFA diperkirakan akan menyelesaikan rincian jadwal dan paket siaran dalam beberapa bulan ke depan. Baik para penggemar maupun pemain akan mencermati dengan saksama bagaimana jadwal yang padat ini akan memengaruhi dinamika sepak bola domestik dan internasional ke depannya.