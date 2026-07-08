Karena hampir tidak ada lagi keraguan mengenai siapa yang akan menggantikan Nagelsmann, Red Bull kini sedang mencari Direktur Olahraga Global yang baru dan, menurut Sport Bild, telah mengincar Direktur Olahraga Eintracht Frankfurt, Markus Krösche.
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Rencana spektakuler di Red Bull: Manajer ternama dari Bundesliga dikabarkan akan menjadi pengganti Jürgen Klopp
Pihak produsen minuman bersoda tersebut sudah berada dalam status siaga. Seiring dengan semakin jelasnya rencana Klopp untuk menjadi pelatih baru tim nasional Jerman di bawah naungan DFB, perusahaan asal Austria itu mempercepat proses pencarian pengganti untuk posisi Global Sports Director.
Menurut informasi dari Sport Bild, "terutama" Krösche menjadi kandidat untuk menggantikan Klopp. Direktur Olahraga Eintracht Frankfurt saat ini memiliki keahlian yang diperlukan serta jaringan internasional untuk memimpin divisi sepak bola global raksasa minuman tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada pembicaraan konkret antara pihak Red Bull dan pejabat klub asal Hessen tersebut.
Selain itu, Krösche sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Olahraga di RB Leipzig antara tahun 2019 dan 2021.
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Siapa saja alternatif pengganti Krösche di RB?
Namun, kesepakatan potensial ini menghadapi hambatan kontrak yang cukup besar. Krösche masih memiliki kontrak kerja yang berlaku di Frankfurt hingga tahun 2028. Selain itu, klausul pelepasan yang tercantum dalam kontraknya tidak berlaku sembarangan; klausul tersebut hanya berlaku pada awal tahun. Oleh karena itu, perpindahan segera akan memicu negosiasi yang alot mengenai kompensasi finansial antara Eintracht dan Red Bull.
Jika transfer tersebut gagal, sudah ada beberapa alternatif terkemuka di lingkaran RB. Nama-nama seperti Thierry Henry dan Roger Schmidt pun sedang dibicarakan secara internal.
Apakah Gomez akan pindah ke DFB bersama Klopp?
Kedua pelatih sepak bola ini memiliki sejarah di grup klub tersebut: Mantan penyerang kelas dunia Henry mengenal dunia RB dari masa-masa ia bermain di New York, sementara Schmidt pernah sukses melatih di Salzburg dan saat ini menjabat sebagai direktur sepak bola di J-League Jepang. Di sana, ia baru-baru ini memperpanjang kontraknya.
Sementara itu, laporan tersebut juga mengemukakan kemungkinan bahwa Mario Gomez akan pindah ke DFB bersama Klopp. Mantan penyerang tersebut saat ini menjabat sebagai Direktur Teknis di RB. Ia dan Klopp dikabarkan telah menjadi duet yang kompak.
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