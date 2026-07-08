Pihak produsen minuman bersoda tersebut sudah berada dalam status siaga. Seiring dengan semakin jelasnya rencana Klopp untuk menjadi pelatih baru tim nasional Jerman di bawah naungan DFB, perusahaan asal Austria itu mempercepat proses pencarian pengganti untuk posisi Global Sports Director.

Menurut informasi dari Sport Bild, "terutama" Krösche menjadi kandidat untuk menggantikan Klopp. Direktur Olahraga Eintracht Frankfurt saat ini memiliki keahlian yang diperlukan serta jaringan internasional untuk memimpin divisi sepak bola global raksasa minuman tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada pembicaraan konkret antara pihak Red Bull dan pejabat klub asal Hessen tersebut.

Selain itu, Krösche sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Olahraga di RB Leipzig antara tahun 2019 dan 2021.