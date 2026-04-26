Rencana Ruben Amorim untuk musim 2026-27 terungkap, sementara mantan manajer Manchester United itu menampik kemungkinan kembali ke Portugal
Mengambil cuti panjang selama satu tahun
Menurut A BOLA, Amorim telah menyusun strategi yang jelas. Manajer berusia 41 tahun ini berencana mengambil cuti resmi selama musim 2026-27. Tujuan utamanya adalah untuk menekuni pencarian pengetahuan lebih lanjut, dengan memanfaatkan periode ini di luar lapangan untuk mengasah kompetensi kepelatihannya. Meskipun namanya terus dikaitkan dengan beberapa lowongan di seluruh Eropa, termasuk di Liga Premier, ia tidak terburu-buru untuk terjun ke lingkungan baru. Ia bermaksud mempelajari perkembangan permainan elit tanpa gangguan sehari-hari.
Bertukar pikiran dengan para manajer terkemuka
Sebagai bagian dari jeda yang ia ambil sendiri ini, Amorim berencana untuk bepergian dan menghabiskan waktu bersama manajer-manajer papan atas lainnya yang menjadi panutan profesional baginya. Proses bertukar gagasan dan membandingkan metodologi taktis ini merupakan praktik umum di kalangan pelatih elit yang ingin menyegarkan perspektif mereka. Kariernya di dunia kepelatihan meningkat dengan sangat pesat, mulai dari Casa Pia ke SC Braga, lalu dengan cepat menjadi sorotan di level senior. Kesuksesan di Braga dan Sporting CP membawanya langsung ke posisi di Manchester United tanpa jeda, menjadikan periode refleksi yang akan datang ini sebagai jeda manajerial pertamanya yang signifikan.
Menyanggah kemungkinan kembali ke Portugal
Meskipun Amorim tetap menjadi sosok yang sangat dihormati di tanah airnya, kembalinya ke kasta tertinggi sepak bola Portugal saat ini tampaknya tidak akan terjadi. Terlepas dari kecintaannya yang mendalam terhadap Benfica sebagai mantan pemain dan pendukung, serta kesuksesan bersejarahnya bersama Sporting CP, masa depannya kini berada di luar negeri. Hanya tawaran yang sangat menggiurkan atau bergengsi dari klub besar asing yang dapat meyakinkannya untuk membatalkan rencana cuti panjangnya. Untuk saat ini, melatih di liga domestik tempat ia menorehkan namanya dianggap sebagai bab yang telah tertutup.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Ke depan, Amorim kemungkinan akan menghabiskan beberapa bulan mendatang untuk mengamati pasar Eropa sambil secara resmi tetap menjalani cuti panjangnya. Setelah menyelesaikan masa studi dan penyempurnaan taktiknya, sang manajer diperkirakan akan kembali ke dunia sepak bola elit dengan semangat yang segar, sambil menanti tawaran yang tepat dari klub besar luar negeri.
Ia mungkin masih memperhatikan perkembangan di United, yang saat ini berada di peringkat ketiga Liga Premier di bawah asuhan Michael Carrick dan akan menghadapi Brentford dalam laga berikutnya pada Senin malam.