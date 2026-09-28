Rencana penyelamatan menanti keputusan pengadilan: klub lama Zidane dijual seharga satu euro!

Menurut surat kabar L'Équipe, perusahaan investasi asal Inggris "Sparta Capital", bersama dengan perusahaan Amerika "Park Bench", mengakuisisi klub Bordeaux "seharga satu euro".

Surat kabar Prancis itu mengungkapkan, sebagaimana dikutip situs O Globo asal Brasil: "Kesepakatan ini dikonfirmasi pada akhir Juli, dan bertujuan untuk merestrukturisasi klub Prancis yang menghadapi krisis keuangan parah dan terancam bangkrut."

Pengusaha Gerard Lopez, pemilik klub Bordeaux sejak 2021, melepaskan saham pengendali sekaligus melepaskan syarat pembelian senilai 12 juta euro, guna memuluskan proses penjualan.

Kendali beralih ke perusahaan Sparta Capital, yang dipimpin oleh Frank Tuil, mantan penasihat klub Milan. Sementara kepemilikan Park Bench berada di tangan warga Inggris James Bord, salah satu investor sepak bola baik di Skotlandia maupun Spanyol.