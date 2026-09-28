Krisis finansial mendorong salah satu klub tertua di Prancis ke ambang kehancuran, setelah kondisinya memburuk secara bertahap akibat utang dan buruknya pengelolaan, sebelum akhirnya rampung sebuah proses pembelian simbolis atas kepemilikannya guna menghindari likuidasi dan menjaga kelangsungannya, dengan harga yang luar biasa.
Rencana penyelamatan menanti keputusan pengadilan: klub lama Zidane dijual seharga satu euro!
Satu euro harga penyelamatan
Menurut surat kabar L'Équipe, perusahaan investasi asal Inggris "Sparta Capital", bersama dengan perusahaan Amerika "Park Bench", mengakuisisi klub Bordeaux "seharga satu euro".
Surat kabar Prancis itu mengungkapkan, sebagaimana dikutip situs O Globo asal Brasil: "Kesepakatan ini dikonfirmasi pada akhir Juli, dan bertujuan untuk merestrukturisasi klub Prancis yang menghadapi krisis keuangan parah dan terancam bangkrut."
Pengusaha Gerard Lopez, pemilik klub Bordeaux sejak 2021, melepaskan saham pengendali sekaligus melepaskan syarat pembelian senilai 12 juta euro, guna memuluskan proses penjualan.
Kendali beralih ke perusahaan Sparta Capital, yang dipimpin oleh Frank Tuil, mantan penasihat klub Milan. Sementara kepemilikan Park Bench berada di tangan warga Inggris James Bord, salah satu investor sepak bola baik di Skotlandia maupun Spanyol.
11 juta euro.. apakah krisis telah berakhir?
Bordeaux menjuarai Liga Prancis sebanyak 6 kali, terakhir pada musim 2008-2009, tetapi mereka terdegradasi ke divisi dua pada 2022, dan tidak mampu kembali di tengah kemerosotan finansial, setelah mencatat defisit sekitar 40 juta euro. Krisis kemudian semakin parah dengan hilangnya status "klub profesional" setelah 87 tahun menyandangnya, yang diikuti dengan penutupan sementara kategori-kategori usia muda serta pencoretan dari kompetisi-kompetisi nasional.
Dalam upaya mengembalikan Bordeaux ke jalur yang benar, para pemilik baru mengumpulkan hampir 11 juta euro, sebuah jumlah yang disimpan dalam rekening jaminan untuk menutupi biaya-biaya musim yang sedang berjalan dan memenuhi persyaratan rencana pemulihan yudisial.
Namun meski demikian, dan meski telah ada pergantian kepemimpinan, masa depan klub belum terjamin, karena tim masih menunggu keputusan dari Komite Olimpiade dan Olahraga Prancis, yang bertanggung jawab meninjau banding yang diajukan atas pencoretan mereka dari kompetisi-kompetisi nasional.
Jika banding tersebut diterima, hal itu akan memungkinkan Bordeaux mempertahankan aktivitas olahraganya, sementara upaya membangun kembali sumber daya finansialnya terus berlanjut di bawah manajemen baru.
Forum Kooora
Pabrik Bintang
Bordeaux selalu dianggap sebagai gerbang bagi sejumlah besar bintang Prancis dan dunia. Yang terdepan di antara mereka adalah Zinedine Zidane, pelatih timnas Prancis saat ini, yang bermain untuk Bordeaux antara tahun 1992 dan 1996, sebelum kepindahannya ke Juventus dan memulai perjalanannya menuju puncak dunia.
Dari klub ini juga lahir Jules Koundé, bek Barcelona saat ini, yang memulai kariernya bersama Bordeaux sebelum menarik perhatian bersama Sevilla lalu pindah ke klub Katalan tersebut.
Sejumlah nama kenamaan juga pernah mengenakan kostum Bordeaux, seperti Lizarazu, Christophe Dugarry, Alain Giresse, Pauleta, Marouane Chamakh, Didier Deschamps dan Eric Cantona, Tchouaméni, Malcom, yang mencerminkan posisi historis klub sebagai salah satu pabrik bakat terpenting di Prancis.
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