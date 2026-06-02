Rencana pensiun? Lionel Messi akan ‘bermain selama dia mau’, kata pelatih Argentina sambil menjelaskan pola pikir yang membuat sang GOAT Amerika Selatan ‘tetap menjadi yang terbaik’

Saat Argentina bersiap mempertahankan gelar juara dunia mereka, pelatih kepala Scaloni angkat bicara mengenai masa depan kaptennya. Dalam wawancara eksklusif dengan Diario Olé, sang pelatih menepis segala kekhawatiran seputar kemungkinan Messi mundur dari sepak bola internasional.

Penyerang veteran ini bersiap untuk penampilan keenamnya di Piala Dunia yang memecahkan rekor, dan manajernya yakin bahwa keputusan untuk pensiun sepenuhnya ada di tangannya sendiri. Scaloni menyatakan: "Dia akan bermain sampai dia mau karena kita sudah tahu siapa dia dan tidak mengherankan jika dia bermain di Piala Dunia keenamnya." Bos tim nasional ini sangat percaya pada pemain andalannya untuk mengambil keputusan yang tepat ketika waktunya tiba.