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Rencana pensiun? Lionel Messi akan ‘bermain selama dia mau’, kata pelatih Argentina sambil menjelaskan pola pikir yang membuat sang GOAT Amerika Selatan ‘tetap menjadi yang terbaik’
Messi yang menentukan jadwal pensiunnya sendiri
Saat Argentina bersiap mempertahankan gelar juara dunia mereka, pelatih kepala Scaloni angkat bicara mengenai masa depan kaptennya. Dalam wawancara eksklusif dengan Diario Olé, sang pelatih menepis segala kekhawatiran seputar kemungkinan Messi mundur dari sepak bola internasional.
Penyerang veteran ini bersiap untuk penampilan keenamnya di Piala Dunia yang memecahkan rekor, dan manajernya yakin bahwa keputusan untuk pensiun sepenuhnya ada di tangannya sendiri. Scaloni menyatakan: "Dia akan bermain sampai dia mau karena kita sudah tahu siapa dia dan tidak mengherankan jika dia bermain di Piala Dunia keenamnya." Bos tim nasional ini sangat percaya pada pemain andalannya untuk mengambil keputusan yang tepat ketika waktunya tiba.
- AFP
Pola pikir elit yang menggerakkan seorang juara
Meskipun telah meraih semua gelar bergengsi yang mungkin diraih, termasuk empat trofi internasional dalam beberapa tahun terakhir, mantan bintang Barcelona ini tetap memiliki hasrat luar biasa untuk berkompetisi. Scaloni menyoroti sifat psikologis unik ini sebagai alasan utama mengapa pemain andalannya tetap berada di puncak olahraga ini. Saat membahas bagaimana sang penyerang masih merasa frustrasi atas insiden-insiden kecil selama pertandingan klub, sang manajer menjelaskan bahwa dorongan yang tak kenal lelah inilah yang membedakannya dari para profesional pada umumnya.
"Dia tetap menjadi yang terbaik karena dia selalu menginginkan lebih dan menunjukkan bahwa dia menginginkan lebih," tambah Scaloni. Ambisi yang membara ini memastikan penyerang Inter Miami ini tidak pernah puas, terus mendorong dirinya sendiri dan rekan-rekan setimnya untuk meraih kesuksesan yang lebih besar di lapangan terlepas dari kejayaan masa lalu.
Mengelola kebugaran melalui komunikasi yang berkelanjutan
Menjelang penerapan format turnamen yang diperluas, muncul pertanyaan mengenai bagaimana Argentina berencana mengatur waktu bermain aset terpenting mereka. Scaloni dengan cepat menegaskan bahwa setiap strategi yang melibatkan sang penyerang didasarkan pada saling menghormati, bukan dengan memberlakukan batasan fisik yang ketat. Pelatih tersebut menegaskan bahwa setiap langkah dievaluasi bersama-sama, sambil mengakui nilai luar biasa yang dibawa sang pemain senior bahkan ketika kondisinya belum 100 persen.
Scaloni menjelaskan: "Setiap keputusan yang kami ambil, kami diskusikan dengannya. Tidak ada gunanya bagi saya untuk duduk di sini dan mengatakan bahwa saya yang memutuskan: dalam kasusnya, dan saya pikir itu pantas, saya akan selalu berbicara dengannya dan menanyakan kabarnya, lalu kita lihat apakah kita mencapai kesepakatan. Saya pikir harus seperti itu, karena saya ulangi, dia, meski berada di lapangan dengan banyak kesulitan, telah memberi kami banyak hal. Jadi ada saat-saat di mana justru lebih baik dia dalam kesulitan karena segala hal yang dia hasilkan."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Argentina?
La Albiceleste saat ini sedang menyelesaikan persiapan mereka menjelang laga persahabatan melawan Honduras dan Islandia. Setelah pertandingan pemanasan tersebut, Scaloni dan skuadnya yang penuh tekad akan memulai upaya mempertahankan gelar yang sangat dinantikan melawan Aljazair. Selama menjalani babak penyisihan grup, semua mata akan tertuju pada kapten ikonik mereka untuk melihat apakah ia mampu mengukir kemenangan bersejarah lainnya.