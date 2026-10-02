Di luar ambisinya di atas lapangan, Olmo diam-diam mempertahankan hubungan amal yang mendalam dengan wilayah tersebut. Bara mengungkapkan bahwa gelandang itu telah memberikan dukungan finansial kepada kota Vukovar di Kroasia selama bertahun-tahun.

"Dani Olmo sangat terikat dengan Zagreb dan Kroasia. Sekarang saya akan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui orang-orang; saya harap Dani tidak menyalahkan saya karena saya tahu media Spanyol juga akan mempublikasikannya," kata Bara mengawali. "Sejak meninggalkan Dinamo, dia telah menyumbangkan 2 persen dari gaji tahunan brutonya kepada Vukovar.

"Jumlahnya sangat besar karena dia menghasilkan banyak uang, dan ini sudah berlangsung sejak dia di RB Leipzig dan sekarang di Barcelona. Dia tidak membicarakannya di depan publik, tetapi saya ingin mengatakannya karena dia pantas mendapatkannya."

Merefleksikan perjalanan mereka bersama, Bara menyoroti hubungan yang melampaui bisnis sepak bola pada umumnya. "Dengan Dani, ini bukan hanya soal pekerjaan. Mungkin ada pekerjaan lain di mana saya lebih baik (secara finansial), tetapi itu tidak ada artinya dibandingkan dengan emosi yang saya rasakan bersamanya sejak awal," lanjutnya. "Dari meyakinkannya untuk datang ke Zagreb: saya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kota yang indah dan aman, dan bahwa ada sebuah klub di sana serta seorang pria, Zdravko Mamic saat itu, yang akan mendukungnya."



