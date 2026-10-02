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Rencana pensiun Dani Olmo terungkap saat bintang Barcelona itu membidik kepulangan mengejutkan ke mantan klubnya untuk mengakhiri karier dan memulai karier kepelatihan
Agen mengungkap rencana masa depan
Terlepas dari spekulasi transfer yang terus berlanjut yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Bayern Munich, gelandang Barcelona itu tetap sepenuhnya berkomitmen pada kehidupannya di Catalonia. Namun, peta jalan jangka panjangnya jelas mengarah kembali ke Balkan.
Andy Bara, yang mewakili pemain internasional Spanyol itu, mengungkapkan bahwa kliennya memandang Dinamo Zagreb sebagai tujuan akhirnya. Olmo sempat menjalani periode penting di Kroasia pada awal kariernya, membangun ikatan kuat yang terus menentukan ambisinya di luar lapangan.
Sang perwakilan menegaskan bahwa pemain berusia 28 tahun itu tidak hanya berniat gantung sepatu di Stadion Maksimir, tetapi juga memandang klub tersebut sebagai titik awal ideal untuk eventual transisinya ke dunia kepelatihan.
- AFP
"Ia ingin mengakhiri kariernya di Dinamo"
Berbicara di podcast Inkubator, Bara merinci betapa mendalamnya kasih sayang kliennya terhadap mantan klubnya. Ia mencatat bahwa kehidupan sehari-hari sang playmaker di Spanyol masih sangat dipenuhi pengingat akan masanya di Zagreb.
"Dia ingin mengakhiri kariernya di Dinamo dan berharap itu akan terjadi, bahkan sebagai manajer; dia ingin memulai karier kepelatihannya di Dinamo," kata Bara. "Dani masih berjalan-jalan di rumah mengenakan jersey Dinamo bernomor 7 dengan namanya di bagian belakang, bahkan sekarang di Barcelona."
Sang agen menegaskan bahwa reputasi Olmo akan selalu terkait erat dengan klub Kroasia itu. "Pemain lain mendekatinya dan mereka semua tahu ceritanya: ketika Anda menyebut Olmo, hal pertama yang terlintas di pikiran adalah Dinamo. Dia jauh lebih erat dikaitkan dengan Dinamo dibanding mereka yang seharusnya demikian, tetapi tidak," tambahnya.
Donasi rahasia untuk Vukovar
Di luar ambisinya di atas lapangan, Olmo diam-diam mempertahankan hubungan amal yang mendalam dengan wilayah tersebut. Bara mengungkapkan bahwa gelandang itu telah memberikan dukungan finansial kepada kota Vukovar di Kroasia selama bertahun-tahun.
"Dani Olmo sangat terikat dengan Zagreb dan Kroasia. Sekarang saya akan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui orang-orang; saya harap Dani tidak menyalahkan saya karena saya tahu media Spanyol juga akan mempublikasikannya," kata Bara mengawali. "Sejak meninggalkan Dinamo, dia telah menyumbangkan 2 persen dari gaji tahunan brutonya kepada Vukovar.
"Jumlahnya sangat besar karena dia menghasilkan banyak uang, dan ini sudah berlangsung sejak dia di RB Leipzig dan sekarang di Barcelona. Dia tidak membicarakannya di depan publik, tetapi saya ingin mengatakannya karena dia pantas mendapatkannya."
Merefleksikan perjalanan mereka bersama, Bara menyoroti hubungan yang melampaui bisnis sepak bola pada umumnya. "Dengan Dani, ini bukan hanya soal pekerjaan. Mungkin ada pekerjaan lain di mana saya lebih baik (secara finansial), tetapi itu tidak ada artinya dibandingkan dengan emosi yang saya rasakan bersamanya sejak awal," lanjutnya. "Dari meyakinkannya untuk datang ke Zagreb: saya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kota yang indah dan aman, dan bahwa ada sebuah klub di sana serta seorang pria, Zdravko Mamic saat itu, yang akan mendukungnya."
- Getty Images Sport
Fokus tetap tertuju pada Barcelona
Meski rumor kepindahan ke Bundesliga terus beredar karena perjuangannya untuk mendapatkan jaminan menit bermain sebagai starter, prioritas utama Olmo saat ini adalah memantapkan tempatnya di starting XI Barcelona. Tanpa adanya kontak resmi dari Bayern Munich, gelandang itu harus menjalani kampanye saat ini di Spanyol dan membuktikan nilai pentingnya yang tak tergantikan kepada jajaran petinggi Barcelona.
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