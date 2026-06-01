Rencana Julian Nagelsmann bersama asisten pelatihnya membuahkan hasil: Mads Butgereit dan para pemain tampil gemilang
Uli Hoeneß benar: Tim nasional Jerman masih perlu menyesuaikan diri
Pelatih timnas Julian Nagelsmann, kapten Joshua Kimmich, dan penyerang Deniz Undav: Mereka semua merasa puas dengan kemenangan 4-0 atas Finlandia dalam laga uji coba kedua terakhir menjelang Piala Dunia. Dan itu memang pantas. “Kami telah mewujudkan apa yang telah kami rencanakan,” ungkap Kimmich kepada ZDF dan menjelaskan: “Kami ingin melakukan tekanan tinggi sesering mungkin, dan hal itu menghasilkan dua gol hari ini (gol ke-2 dan ke-4, red.). Kemudian kami mencetak satu gol dari serangan balik, saat Lenny mengoper bola ke Deniz (gol ke-3, red.), dan satu gol dari tendangan bebas (gol ke-1, lihat di bawah). “Kami mencetak gol dari berbagai fase permainan,” kata Kimmich, dan Nagelsmann menambahkan: “Hari ini kami juga mencetak gol dari serangan balik, itu juga baik bagi kami, kami menunjukkan ketahanan. Hasilnya bagus, kami tidak kebobolan. Begitulah cara kami harus terus bermain.”
Namun, di tengah semua pujian yang pantas untuk variasi serangan dan gol-gol tersebut, Nagelsmann tidak melupakan fase di babak pertama ketika para pemain timnasnya, seperti dalam pertandingan internasional sebelumnya, kehilangan kesabaran, berlari tanpa arah, dan hampir tidak memiliki kendali atas pertandingan.
Pelatih timnas Jerman itu masih bisa menilai penyimpangan dari taktik dan rencana pertandingan ini sebagai hal positif setelah skor 4-0, "karena para pemain ingin menunjukkan sesuatu", namun pada dasarnya tidaklah menguntungkan bagi seorang pelatih jika para pemainnya secara rutin kurang disiplin secara taktis. "Kita harus lebih percaya pada kekuatan kita," kata sang pelatih. Tim ini masih kurang dalam hal penyelarasan, otomatisme, dan disiplin taktis.
Ini bukanlah hal yang tidak bisa diselesaikan dalam persiapan menuju turnamen, tetapi tampaknya memang penting bahwa Nagelsmann akhirnya menemukan susunan pemain intinya; hal ini memang telah diingatkan tidak hanya oleh Presiden Kehormatan Bayern München, Uli Hoeneß, dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini, tampaknya masih ada dua, mungkin tiga posisi yang belum pasti: David Raum atau Nathaniel Brown di bek kiri dan Leroy Sane, Lennart Karl, atau bahkan mungkin Maximilian Beier di sayap kanan. Selain itu: Mengingat dua gol, satu assist, dan performa secara keseluruhan yang "tidak akan pernah membuatmu tersingkir dari tim" (Nagelsmann), mungkin pelatih timnas Jerman pun akan mempertimbangkan kembali, setidaknya sebentar, pertanyaan yang baginya sudah lama terjawab: Havertz atau Undav.
Tim DFB: Gaya permainan muda harus menjadi kebiasaan
Belum pernah sebelumnya Julian Nagelsmann menurunkan tim nasional yang begitu muda seperti pada awal pertandingan melawan Finlandia. Usia rata-rata sebelas pemain tersebut adalah 26,29 tahun — atau rata-rata 0,58 tahun lebih muda dibandingkan saat menang 1-0 atas Belanda di Nations League pada Oktober 2024. Peremajaan ini bukan hanya berkat debut Lennart Karl di starting eleven. Bintang muda Bayern yang bermain dengan penuh semangat dan tanpa beban ini, pada usia 18 tahun dan 98 hari, menjadi pemain termuda ketiga dalam sejarah DFB yang masuk starting eleven, setelah Youssoufa Moukoko dan Uwe Seeler. Nathaniel Brown dan Aleksandar Pavlovic (22), serta Jamal Musiala dan Florian Wirtz yang setahun lebih tua, juga turut menurunkan rata-rata usia tim.
Yang jauh lebih penting daripada angka-angka rendah yang menggembirakan ini: tanpa kecuali, semua pemain muda tampil meyakinkan melawan Finlandia. Karl sendiri menonjol pada hari Minggu, bahkan ketika tim DFB sesekali kehilangan kesabaran dan akibatnya kehilangan arah saat menghadapi Finlandia yang tidak berbahaya dan kewalahan.
Aleksandar Pavlovic, yang memang sudah tak perlu diragukan lagi posisinya sebagai pemain inti, tampil dalam mode bos; Wirtz, sama seperti Musiala, mencetak gol untuk memulihkan kepercayaan diri yang mungkin masih sedikit goyah setelah musim yang sulit di Inggris dan perjalanan panjang kembali ke level dunia setelah cedera panjang. Dan Nathaniel Brown sekali lagi membuktikan bahwa ia bisa lebih kreatif daripada David Raum dan, seperti Joshua Kimmich, juga suka bergerak ke tengah. Ia bisa memberikan variasi lebih banyak bagi tim di Piala Dunia di AS daripada Raum yang lebih fokus pada permainan sayap dan spesialis tendangan bebas. Dalam performa seperti ini, semua pemain muda seharusnya masuk starting eleven di Piala Dunia tanpa kecuali.
Efek samping yang menyenangkan: Begitu Manuel Neuer (40) kembali, rata-rata usia timnas Jerman tidak akan naik terlalu drastis.
Kemenangan 4-0 atas Finlandia merupakan kemenangan kedelapan berturut-turut bagi timnas Jerman. Tim ini telah mencetak 26 gol (dan kebobolan enam gol). Delapan gol yang dicetak oleh tim asuhan Nagelsmann berasal dari situasi bola mati, empat di antaranya tercipta dalam empat pertandingan terakhir.
Pada bulan Maret, Nagelsmann memang telah membawa mantan asisten pelatihnya di era Hoffenheim, Alfred Schreuder, ke DFB dengan alasan ingin memberikan waktu kepada pelatih tendangan mati Mads Butgereit agar dapat fokus sepenuhnya pada keahlian utamanya. Dan Butgereit—serta para pemain yang dilatihnya—telah membuktikan kemampuannya!
Sekarang, variasi tendangan sudut pada skor 1-0 melawan Finlandia tidak terlihat seperti hasil latihan yang terencana - Lennart Karl memanfaatkan kekacauan pertahanan Finlandia dengan umpan cepat dan pendek ke Joshua Kimmich, yang kemudian mengirim umpan silang melengkung yang disundul oleh Deniz Undav - namun, mengenali situasi dan memanfaatkannya dengan cerdas tidak hanya bergantung pada kualitas individu dan kecerdasan bermain, tetapi juga terkait dengan latihan.
Sejak 2021, Butgereit menjadi pelatih tendangan standar di DFB, dan tim nasional memang mencetak beberapa gol dari tendangan standar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk beberapa yang sangat tidak biasa. Namun, catatan turnamen Butgereit sejauh ini sangat buruk - dalam dua turnamen terakhir, Jerman sama sekali tidak mencetak gol dari tendangan bola mati. Saatnya memperbaiki catatan tersebut.
DFB: Para pemain yang baru saja melakukan debutnya di tim inti
Posisi
Nama
Tanggal debut sebagai starter
Usia saat debut sebagai pemain inti
1
Youssoufa Moukoko
16 November 2022
17 tahun, 361 hari
2
Uwe Seeler
2 April 1956
18 tahun, 26 hari
3
Lennart Karl
31 Mei 2026
18 tahun, 98 hari