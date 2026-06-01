Pelatih timnas Julian Nagelsmann, kapten Joshua Kimmich, dan penyerang Deniz Undav: Mereka semua merasa puas dengan kemenangan 4-0 atas Finlandia dalam laga uji coba kedua terakhir menjelang Piala Dunia. Dan itu memang pantas. “Kami telah mewujudkan apa yang telah kami rencanakan,” ungkap Kimmich kepada ZDF dan menjelaskan: “Kami ingin melakukan tekanan tinggi sesering mungkin, dan hal itu menghasilkan dua gol hari ini (gol ke-2 dan ke-4, red.). Kemudian kami mencetak satu gol dari serangan balik, saat Lenny mengoper bola ke Deniz (gol ke-3, red.), dan satu gol dari tendangan bebas (gol ke-1, lihat di bawah). “Kami mencetak gol dari berbagai fase permainan,” kata Kimmich, dan Nagelsmann menambahkan: “Hari ini kami juga mencetak gol dari serangan balik, itu juga baik bagi kami, kami menunjukkan ketahanan. Hasilnya bagus, kami tidak kebobolan. Begitulah cara kami harus terus bermain.”

Namun, di tengah semua pujian yang pantas untuk variasi serangan dan gol-gol tersebut, Nagelsmann tidak melupakan fase di babak pertama ketika para pemain timnasnya, seperti dalam pertandingan internasional sebelumnya, kehilangan kesabaran, berlari tanpa arah, dan hampir tidak memiliki kendali atas pertandingan.

Pelatih timnas Jerman itu masih bisa menilai penyimpangan dari taktik dan rencana pertandingan ini sebagai hal positif setelah skor 4-0, "karena para pemain ingin menunjukkan sesuatu", namun pada dasarnya tidaklah menguntungkan bagi seorang pelatih jika para pemainnya secara rutin kurang disiplin secara taktis. "Kita harus lebih percaya pada kekuatan kita," kata sang pelatih. Tim ini masih kurang dalam hal penyelarasan, otomatisme, dan disiplin taktis.

Ini bukanlah hal yang tidak bisa diselesaikan dalam persiapan menuju turnamen, tetapi tampaknya memang penting bahwa Nagelsmann akhirnya menemukan susunan pemain intinya; hal ini memang telah diingatkan tidak hanya oleh Presiden Kehormatan Bayern München, Uli Hoeneß, dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini, tampaknya masih ada dua, mungkin tiga posisi yang belum pasti: David Raum atau Nathaniel Brown di bek kiri dan Leroy Sane, Lennart Karl, atau bahkan mungkin Maximilian Beier di sayap kanan. Selain itu: Mengingat dua gol, satu assist, dan performa secara keseluruhan yang "tidak akan pernah membuatmu tersingkir dari tim" (Nagelsmann), mungkin pelatih timnas Jerman pun akan mempertimbangkan kembali, setidaknya sebentar, pertanyaan yang baginya sudah lama terjawab: Havertz atau Undav.