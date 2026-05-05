Rencana besar Vincent Kompany? Jonathan Tah mendukung strategi sang pelatih saat Bayern Munich berupaya membalikkan keadaan di Liga Champions melawan PSG

Meskipun kebobolan lima gol dalam laga leg pertama yang berlangsung sengit, bek tengah Bayern, Tah, menegaskan bahwa pemuncak klasemen Bundesliga itu tak berniat bermain bertahan. Dalam konferensi pers menjelang laga leg kedua, pemain internasional Jerman itu menekankan bahwa identitas tim inilah yang telah membawa mereka ke babak empat besar kompetisi tersebut.

“Pada dasarnya, cara bermain kami telah membawa kami ke posisi sekarang. Itulah mengapa saya rasa kami tidak perlu mengubah apa pun,” jelas Tah kepada media. Bek tersebut percaya bahwa mempertahankan pendekatan intensitas tinggi adalah satu-satunya cara untuk menetralkan ancaman lini depan PSG yang dipenuhi bintang. Ia menambahkan: “Hal terpenting hanyalah cara bermain kami, bahwa kami berani, agresif, memenangkan perebutan bola, memenangkan duel baik secara individu maupun sebagai tim secara keseluruhan, serta memenangkan bola-bola kedua.”







