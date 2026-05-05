Rencana besar Vincent Kompany? Jonathan Tah mendukung strategi sang pelatih saat Bayern Munich berupaya membalikkan keadaan di Liga Champions melawan PSG
Penyesuaian pertahanan yang dilakukan Kompany
Meskipun kebobolan lima gol dalam laga leg pertama yang berlangsung sengit, bek tengah Bayern, Tah, menegaskan bahwa pemuncak klasemen Bundesliga itu tak berniat bermain bertahan. Dalam konferensi pers menjelang laga leg kedua, pemain internasional Jerman itu menekankan bahwa identitas tim inilah yang telah membawa mereka ke babak empat besar kompetisi tersebut.
“Pada dasarnya, cara bermain kami telah membawa kami ke posisi sekarang. Itulah mengapa saya rasa kami tidak perlu mengubah apa pun,” jelas Tah kepada media. Bek tersebut percaya bahwa mempertahankan pendekatan intensitas tinggi adalah satu-satunya cara untuk menetralkan ancaman lini depan PSG yang dipenuhi bintang. Ia menambahkan: “Hal terpenting hanyalah cara bermain kami, bahwa kami berani, agresif, memenangkan perebutan bola, memenangkan duel baik secara individu maupun sebagai tim secara keseluruhan, serta memenangkan bola-bola kedua.”
Kompany menampik perbandingan dengan Guardiola
Formasi taktis di bawah asuhan Kompany sering kali dibandingkan dengan mantan mentornya, Pep Guardiola, namun pelatih asal Belgia itu dengan cepat menepis anggapan bahwa ia akan "terlalu memikirkan" atau mengubah rencananya secara drastis menjelang pertandingan besar. Kompany bertekad untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah membantunya meraih kesuksesan sepanjang musim pertamanya di Bavaria, serta menghindari jebakan eksperimen taktis di menit-menit akhir.
“Jika saya mengatakan ingin melakukan sesuatu yang istimewa, itu akan menjadi jawaban yang sangat bodoh dari saya,” kata Kompany ketika ditanya apakah ia akan mengikuti kebiasaan Guardiola yang mengubah banyak hal dalam pertandingan-pertandingan penting. Ia menyebut narasi semacam itu sebagai “omong kosong media,” dan menegaskan bahwa ia mempertahankan “ketenangan batin” menjelang pertandingan tersebut. Pelatih tersebut mengaku tidak mengalami kesulitan tidur meskipun berada di bawah tekanan, setelah mempelajari lawan dengan cermat dengan menonton sekitar 35 pertandingan PSG dalam beberapa hari terakhir untuk mempersiapkan rencana utamanya.
Keyakinan terhadap trio penyerang
Meskipun fokus utama tetap pada penguatan barisan belakang yang akan diuji oleh pemain-pemain seperti Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia, Tah juga yakin bahwa daya serang Bayern sendiri mampu menciptakan kekacauan di area pertahanan lawan. Trio Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz sedang dalam performa gemilang, dan Tah mengakui bahwa menghadapi mereka dalam sesi latihan merupakan tugas berat yang membuat para bek tetap tajam.
“Sungguh luar biasa bisa berlatih bersama mereka setiap hari. Kualitas mereka membuat Anda menjadi lebih baik setiap hari; mereka menantang Anda setiap hari,” kata Tah. Pemain berusia 30 tahun itu mengungkapkan rasa lega karena ia hanya harus menghadapi mereka di lapangan latihan klub, bukan dalam pertandingan kompetitif, sambil bercanda menambahkan: “Saya lebih suka melihat mereka mengalahkan bek-bek lain.”
Dorongan kebugaran menjelang semifinal
Kompany mendapat kabar baik terkait cedera para pemainnya pada sesi latihan terakhir menjelang pertandingan. Selain Serge Gnabry yang masih absen dalam jangka panjang, pelatih kepala tersebut menegaskan bahwa ia memiliki skuad yang hampir lengkap untuk dipilih, yang memberinya keleluasaan taktis yang sangat penting untuk pertandingan sepak bola Eropa yang mungkin akan berlangsung hingga larut malam.
Kembalinya bek sayap veteran Raphael Guerreiro dan pemain muda Lennart Karl menawarkan opsi segar dari bangku cadangan jika pertandingan membutuhkan perubahan tempo. Dengan skuad yang hampir dalam kekuatan penuh, Kompany tetap fokus pada tugas di depan mata, menyatakan bahwa memiliki semua pemain dalam kondisi fit dan siap adalah hal yang esensial untuk pertandingan sebesar ini. Panggung kini telah siap untuk pertarungan klasik saat Bayern berusaha menggulingkan juara bertahan dan mengamankan tempat mereka di final.