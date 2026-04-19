Rencana besar Liverpool hancur berantakan setelah cedera Hugo Ekitike: Alexander Isak dan Florian Wirtz kini harus membuktikan nilai transfer mereka untuk memulihkan kepercayaan terhadap keseluruhan proyek FSG

The Reds masih memiliki enam pertandingan tersisa dan tiga di antaranya melawan rival-rival lima besar: Manchester United (tandang), Chelsea (kandang), dan Aston Villa (tandang). Lebih parahnya lagi, rangkaian pertandingan penutup mereka dimulai dengan derby pertama di Hill Dickinson Stadium, di mana Everton akan berjuang mati-matian untuk mengokohkan ambisi Eropa mereka dengan menambah penderitaan rival sekota mereka dari Merseyside.
Mengingat pentingnya pertandingan ini, performa lawan-lawan mereka belakangan ini, dan posisi mereka di klasemen, hasil imbang mungkin tidak akan menjadi bencana bagi Liverpool - tetapi ini terasa seperti pertandingan yang harus dimenangkan bagi semua pihak yang terkait dengan klub. Karena para pendukung tidak hanya mempertanyakan pelatih, mereka juga mempertanyakan keseluruhan proyek ini.
Mungkin ada berbagai faktor yang meringankan (beberapa cedera memang sangat sial), tetapi musim ini sama sekali tidak memadai, itulah sebabnya mayoritas pendukung merasa sangat bingung dengan laporan bahwa Slot akan dipertahankan meskipun Liverpool finis di luar lima besar.
Juga diklaim bahwa meskipun ada kaitan dengan Arab Saudi, Edwards dan Hughes tidak akan pergi ke mana pun musim panas ini, artinya para tokoh kunci di klub yang bertanggung jawab atas musim yang kacau ini akan diizinkan untuk mencoba membalikkan keadaan musim depan.
Jika demikian, Edwards dan Hughes benar-benar membutuhkan skuad yang mereka bangun untuk menunjukkan tanda-tanda harapan dalam beberapa minggu ke depan — karena, berdasarkan aktivitas transfer musim panas lalu, sulit untuk optimis bahwa tim perekrutan The Reds mampu mengisi lubang-lubang besar di skuad, sekaligus menemukan pengganti yang memadai untuk Ekitike selama jendela transfer mendatang — terutama dengan Slot yang terus bersikeras bahwa Liverpool adalah "klub yang berorientasi pada perdagangan".
Akibatnya, tim yang semula tampak pasti akan meraih gelar musim ini kini berada dalam ketidakpastian setelah melemahkan skuad dari posisi yang sebenarnya kuat.
Para penggemar, karenanya, sangat membutuhkan sesuatu untuk dinantikan jika mereka ingin melupakan musim yang kacau ini. Seperti yang dikatakan Wirtz kepada situs resmi klub pada Selasa malam, "Kami harus bermain di Liga Champions tahun depan, kami berhutang ini kepada klub dan para penggemar." Dan tidak ada yang memiliki hutang lebih besar untuk dibayar daripada Wirtz dan Isak.
Mereka tidak bisa disalahkan atas kegagalan para petinggi di atas mereka, dan keduanya memang kurang beruntung: Slot tampaknya tidak tahu cara memaksimalkan potensi Wirtz, sementara masalah cedera Isak tak kunjung reda. Keduanya juga tidak bertanggung jawab atas penetapan biaya transfer mereka. Namun, sudah saatnya mereka membuktikan nilai transfer tersebut.
Wirtz dan Isak adalah ikon proyek baru FSG di Anfield; benar atau salah, kini beban ada pada mereka untuk membuktikan bahwa tim ini masih layak didukung.