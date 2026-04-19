Rencana besar Liverpool hancur berantakan setelah cedera Hugo Ekitike: Alexander Isak dan Florian Wirtz kini harus membuktikan nilai transfer mereka untuk memulihkan kepercayaan terhadap keseluruhan proyek FSG

Slot berpendapat pada Selasa malam bahwa Liverpool telah membuktikan bahwa mereka mampu "bersaing" dengan Paris Saint-Germain — namun, mereka tidak seharusnya hanya sekadar bersaing dengan PSG tahun ini, melainkan harus mengalahkan mereka. Meskipun ada hal-hal positif yang bisa dipetik dari dominasi mereka setelah babak kedua, tak bisa dipungkiri bahwa selisih kualitas antara kedua tim justru semakin melebar sejak musim lalu — bukan menyempit.

Skor pertandingan sudah mengatakan segalanya. Kurang dari setahun setelah dikalahkan melalui adu penalti oleh PSG, Liverpool kalah 4-0 secara agregat dari tim yang hampir sama - meskipun telah menghabiskan sekitar £450 juta ($606 juta) di bursa transfer. Tentu saja, uang tidak pernah menjamin kesuksesan, tetapi selalu menaikkan ekspektasi, dan para pemain baru yang datang belum mendekati ekspektasi tersebut.

Bek remaja Giovanni Leoni sangat sial mengalami cedera yang mengakhiri musimnya pada September lalu, namun Milos Kerkez dan Jeremie Frimpong belum membuktikan diri sebagai jawaban Liverpool atas Nuno Mendes dan Achraf Hakimi, Calon pengganti Alisson, Giorgi Mamardashvili, masih terlihat canggung saat menguasai bola, Wirtz belum memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pertandingan-pertandingan penting, sementara karier Isak di Anfield belum juga berjalan lancar.

Ekitike benar-benar menjadi satu-satunya kisah sukses dari belanja besar-besaran musim panas lalu, dan dengan dia kini absen setidaknya hingga akhir tahun, sulit untuk tidak skeptis terhadap masa depan cerah tim ini—terutama dengan kepergian Salah dan Andy Robertson, Virgil van Dijk yang tampaknya menurun, dan Slot yang kesulitan menjelaskan kepada kita semua apa yang sebenarnya dia coba lakukan dengan skuad ini.

Jika Liverpool yang masih tampil lesu juga gagal lolos ke Liga Champions musim depan, CEO Sepak Bola FSG Michael Edwards dan direktur olahraga klub Richard Hughes akan semakin kesulitan menyelesaikan perombakan yang secara keliru ditinggalkan tak selesai musim panas lalu, karena gagal menggantikan Luis Diaz dan mendatangkan Marc Guehi untuk bersaing memperebutkan posisi starter dengan Ibrahima Konate yang kontraknya akan habis.

Saat ini memang tidak banyak pemain kelas atas yang tersedia di bursa transfer, itulah sebabnya begitu banyak klub dikaitkan dengan nama-nama yang sama sementara angka-angka yang fantastis dilontarkan untuk pemain yang belum teruji. Bek tengah muda yang menjanjikan, Jeremy Jacquet, mungkin sudah dalam perjalanan dari Rennes (dengan harga yang fantastis), tetapi absennya Ekitike yang lama, ditambah dengan kekeringan gol Cody Gakpo, berarti Liverpool harus membeli penyerang lain sambil pada saat yang sama menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil: menemukan pengganti yang layak untuk Salah.

Dalam konteks tersebut, Liverpool benar-benar tidak boleh melewatkan uang dan daya tarik yang diberikan sepak bola Liga Champions kepada pembeli untuk dibawa ke meja negosiasi - namun hal itu merupakan kemungkinan nyata saat ini.