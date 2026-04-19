Rencana besar Liverpool hancur berantakan setelah cedera Hugo Ekitike: Alexander Isak dan Florian Wirtz kini harus membuktikan nilai transfer mereka untuk memulihkan kepercayaan terhadap keseluruhan proyek FSG

Arne Slot menyatakan bahwa "masa depan cerah" bagi Liverpool setelah tersingkir dari Liga Champions pada Selasa lalu, namun suasana suram dan muram di sekitar Anfield tak kunjung sirna. Tuan rumah tidak hanya kalah lagi dari Paris Saint-Germain — mereka juga kehilangan Hugo Ekitike akibat cedera. Memang, sedikit harapan yang dimiliki Liverpool untuk membalikkan defisit 2-0 pada leg pertama itu praktis sirna begitu penyerang mereka yang satu-satunya dalam kondisi fit dan sedang dalam performa terbaik terjatuh tanpa ada pemain lawan di dekatnya.

Pertandingan baru berjalan setengah jam, dan tuan rumah sebenarnya berhasil memberikan tekanan yang cukup kuat kepada PSG selama sekitar 20 menit setelah jeda, tetapi tanpa kehadiran pencetak gol terbanyak mereka di lapangan, mereka tak pernah benar-benar terlihat mampu mencetak gol.

Jadi, meskipun berita pada hari Kamis bahwa Ekitike mengalami robekan tendon Achilles sudah diperkirakan, hal itu tetap sangat mengejutkan - bagi sang pemain, pelatihnya, dan tentu saja klubnya. Pemain berusia 23 tahun itu telah menjadi salah satu dari sedikit secercah optimisme di musim yang sebaliknya suram dan menyedihkan bagi Liverpool.

Fakta bahwa pemain asal Prancis ini kemungkinan besar tidak akan bermain lagi hingga 2027 merupakan masalah besar bagi The Reds tanpa solusi yang jelas - kecuali jika rekan-rekan bintang yang didatangkan pada musim panas, Alexander Isak dan Florian Wirtz, dapat memulihkan kepercayaan pada rencana besar yang berisiko runtuh sepenuhnya...

    Dari kegembiraan derby hingga ketakutan

    Setelah kekalahan di tengah pekan dari PSG, pakar Prime Video Daniel Sturridge tampak kesal dengan anggapan bahwa Liverpool akan menghadapi derby Merseyside pada Minggu ini sebagai tim yang diunggulkan. Namun, Wayne Rooney tidak sedang bercanda ketika ia menyatakan bahwa sudah lama sekali para pendukung Everton tidak menatap laga ini dengan begitu percaya diri — dan itu terutama karena rival sekota mereka tampaknya sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri.

    Semuanya sangat berbeda dengan derby pertama musim ini. Ketika Liverpool terakhir kali menghadapi Everton pada 20 September, The Reds tampaknya berada dalam kondisi yang sangat baik, memimpin klasemen Premier League, dan dengan rekor 100 persen. Akibatnya, kemenangan 2-1 atas rival sekota mereka hanya semakin meningkatkan antusiasme para penggemar.

    Memang, Liverpool belum menampilkan performa 90 menit yang meyakinkan, namun Ekitike terus mempertahankan awal musimnya yang melebihi ekspektasi dengan mencetak gol pertamanya di derby, sementara Isak mendapatkan menit bermain berharga dari bangku cadangan saat pemain Swedia itu terus berupaya mencapai kebugaran penuh setelah absen di pramusim akibat mogoknya di Newcastle.

    Meskipun Wirtz memulai dari bangku cadangan karena proses adaptasi yang wajar sulit terhadap kerasnya sepak bola Inggris, penampilannya dalam kemenangan Liga Champions atas Atletico empat hari sebelumnya telah menunjukkan kreativitas kelas dunianya.

    Kesuksesan lebih lanjut di bawah asuhan Slot pun terasa lebih mungkin daripada sekadar kemungkinan pada saat itu, dengan argumen bahwa jika Liverpool memenangkan semua pertandingan mereka tanpa bermain terlalu baik, mereka akan mulai menyapu bersih lawan-lawan mereka begitu semua pemain baru telah beradaptasi.

    Namun, Liverpool tidak akhirnya menemukan ritme permainan mereka. Mereka justru menyerah.

    • Iklan
    Penurunan drastis

    Liverpool telah memainkan 27 pertandingan liga sejak mengalahkan Everton di Anfield. Mereka hanya menang 10 kali — sama banyaknya dengan jumlah kekalahan mereka — dan tim yang dengan mudah merebut gelar juara musim lalu kini berharap bisa finis di peringkat kelima untuk mengamankan tempat yang sangat dibutuhkan di Liga Champions musim depan.

    Tentu saja ada banyak alasan di balik penurunan drastis Liverpool. Meskipun Alexis Mac Allister menyatakan minggu ini bahwa ia tidak percaya kematian Diogo Jota menjadi alasan "mengapa tahun ini begitu sulit bagi kami", kita mungkin tidak akan pernah sepenuhnya mengetahui dampak sebenarnya dari trauma tersebut terhadap para pemain.

    Juga sulit untuk menilai dari luar apa dampak perselisihan Mohamed Salah dengan Slot terhadap ruang ganti. Yang bisa kita katakan dengan pasti adalah bahwa penurunan produktivitas yang tak terduga dari pemain Mesir itu sangat merusak harapan Liverpool untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar besar musim ini - terutama karena tidak ada pemain lain yang terbukti mampu mengisi kekosongan tersebut.


    Beberapa pengecualian

    Ekitike dan Dominik Szoboszlai tentu saja tidak bisa disalahkan atas usaha mereka selama musim yang sangat berat ini. Pemain internasional Prancis itu menjadi pemain pertama sejak Kenny Dalglish yang mencetak gol di lima kompetisi berbeda pada musim pertamanya di Liverpool, sekaligus mengoleksi 17 gol di semua ajang, termasuk 11 gol di liga.

    Sementara itu, Szoboszlai menanggapi kritik terhadap performanya dengan mencetak dua digit gol untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan Anfield dari Leipzig pada musim panas 2023, sekaligus terus bermain dengan energi dan dinamisme yang sangat kurang dimiliki oleh pemain seperti Mac Allister, yang kemundurannya sama membingungkannya dengan dampaknya yang merugikan.

    Akibatnya, gelandang serba bisa yang awalnya diharapkan menjadi cadangan bagi Wirtz kini secara rutin dipilih di depan pemain yang didatangkan seharga £100 juta itu untuk posisi No.10, dan kini secara luas dianggap sebagai satu-satunya pesaing yang sah untuk penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini Liverpool.

    Sekilas kemegahan

    Secara adil bagi Wirtz, ia memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekan setimnya dan membangkitkan antusiasme para pendukung seperti yang jarang dimiliki pemain lain di skuad Liverpool. Ada pula beberapa pertandingan di mana pemain internasional Jerman ini tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi juga memberikan harapan akan apa yang mungkin terjadi di masa depan — terutama dalam hal kerja samanya dengan Ekitike.

    Sebagian besar, Liverpool sulit untuk ditonton musim ini, tetapi interaksi Wirtz dengan pemain Prancis itu terkadang sangat menyenangkan untuk disaksikan - terutama dalam kemenangan telak 4-1 atas Newcastle pada akhir Januari.

    Kita juga sempat melihat sekilas apa yang bisa dilakukan Wirtz dan Isak bersama-sama dalam kemenangan 2-1 di kandang Tottenham Hotspur pada Desember, saat sang penyerang nomor 9 menyarangkan umpan terobosan dari gelandang serang tersebut.

    Namun, itu hanya sekilas saja, karena tekel keras dari Micky van de Ven mematahkan kaki Isak hanya beberapa detik setelah ia mencetak gol - dan, akibatnya, membuatnya absen selama empat bulan tepat saat tampaknya ia baru saja memulai musimnya.

    Dalam konteks itu, kita bisa sedikit memahami keinginan Slot untuk menempatkan Isak dalam satu tim bersama Wirtz dan Ekitike saat melawan PSG pada Selasa malam. Karena sang pemain Swedia tidak dalam kondisi prima, dan akibatnya tidak dalam performa terbaik, sejak ia pindah ke Merseyside, ia sebelumnya hanya bermain 88 menit bersama rekan-rekan barunya yang didatangkan pada musim panas.

    Sayangnya, mereka hanya berhasil menambah 30 menit lagi karena cedera Ekitike yang sangat tidak tepat waktu - dan trio penyerang yang berpotensi hebat ini mungkin bahkan tidak akan menambah catatan tersebut hingga akhir musim depan.

    Bagaimana kondisi Liverpool saat ia siap kembali beraksi juga masih menjadi teka-teki pada tahap ini.

    Pemain baru yang kurang bersinar

    Slot berpendapat pada Selasa malam bahwa Liverpool telah membuktikan bahwa mereka mampu "bersaing" dengan Paris Saint-Germain — namun, mereka tidak seharusnya hanya sekadar bersaing dengan PSG tahun ini, melainkan harus mengalahkan mereka. Meskipun ada hal-hal positif yang bisa dipetik dari dominasi mereka setelah babak kedua, tak bisa dipungkiri bahwa selisih kualitas antara kedua tim justru semakin melebar sejak musim lalu — bukan menyempit.

    Skor pertandingan sudah mengatakan segalanya. Kurang dari setahun setelah dikalahkan melalui adu penalti oleh PSG, Liverpool kalah 4-0 secara agregat dari tim yang hampir sama - meskipun telah menghabiskan sekitar £450 juta ($606 juta) di bursa transfer. Tentu saja, uang tidak pernah menjamin kesuksesan, tetapi selalu menaikkan ekspektasi, dan para pemain baru yang datang belum mendekati ekspektasi tersebut.

    Bek remaja Giovanni Leoni sangat sial mengalami cedera yang mengakhiri musimnya pada September lalu, namun Milos Kerkez dan Jeremie Frimpong belum membuktikan diri sebagai jawaban Liverpool atas Nuno Mendes dan Achraf Hakimi, Calon pengganti Alisson, Giorgi Mamardashvili, masih terlihat canggung saat menguasai bola, Wirtz belum memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pertandingan-pertandingan penting, sementara karier Isak di Anfield belum juga berjalan lancar.

    Ekitike benar-benar menjadi satu-satunya kisah sukses dari belanja besar-besaran musim panas lalu, dan dengan dia kini absen setidaknya hingga akhir tahun, sulit untuk tidak skeptis terhadap masa depan cerah tim ini—terutama dengan kepergian Salah dan Andy Robertson, Virgil van Dijk yang tampaknya menurun, dan Slot yang kesulitan menjelaskan kepada kita semua apa yang sebenarnya dia coba lakukan dengan skuad ini.

    Jika Liverpool yang masih tampil lesu juga gagal lolos ke Liga Champions musim depan, CEO Sepak Bola FSG Michael Edwards dan direktur olahraga klub Richard Hughes akan semakin kesulitan menyelesaikan perombakan yang secara keliru ditinggalkan tak selesai musim panas lalu, karena gagal menggantikan Luis Diaz dan mendatangkan Marc Guehi untuk bersaing memperebutkan posisi starter dengan Ibrahima Konate yang kontraknya akan habis.

    Saat ini memang tidak banyak pemain kelas atas yang tersedia di bursa transfer, itulah sebabnya begitu banyak klub dikaitkan dengan nama-nama yang sama sementara angka-angka yang fantastis dilontarkan untuk pemain yang belum teruji. Bek tengah muda yang menjanjikan, Jeremy Jacquet, mungkin sudah dalam perjalanan dari Rennes (dengan harga yang fantastis), tetapi absennya Ekitike yang lama, ditambah dengan kekeringan gol Cody Gakpo, berarti Liverpool harus membeli penyerang lain sambil pada saat yang sama menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil: menemukan pengganti yang layak untuk Salah.

    Dalam konteks tersebut, Liverpool benar-benar tidak boleh melewatkan uang dan daya tarik yang diberikan sepak bola Liga Champions kepada pembeli untuk dibawa ke meja negosiasi - namun hal itu merupakan kemungkinan nyata saat ini.

    Semua mata tertuju pada Isak & Wirtz

    The Reds masih memiliki enam pertandingan tersisa dan tiga di antaranya melawan rival-rival lima besar: Manchester United (tandang), Chelsea (kandang), dan Aston Villa (tandang). Lebih parahnya lagi, rangkaian pertandingan penutup mereka dimulai dengan derby pertama di Hill Dickinson Stadium, di mana Everton akan berjuang mati-matian untuk mengokohkan ambisi Eropa mereka dengan menambah penderitaan rival sekota mereka dari Merseyside.

    Mengingat pentingnya pertandingan ini, performa lawan-lawan mereka belakangan ini, dan posisi mereka di klasemen, hasil imbang mungkin tidak akan menjadi bencana bagi Liverpool - tetapi ini terasa seperti pertandingan yang harus dimenangkan bagi semua pihak yang terkait dengan klub. Karena para pendukung tidak hanya mempertanyakan pelatih, mereka juga mempertanyakan keseluruhan proyek ini.

    Mungkin ada berbagai faktor yang meringankan (beberapa cedera memang sangat sial), tetapi musim ini sama sekali tidak memadai, itulah sebabnya mayoritas pendukung merasa sangat bingung dengan laporan bahwa Slot akan dipertahankan meskipun Liverpool finis di luar lima besar.

    Juga diklaim bahwa meskipun ada kaitan dengan Arab Saudi, Edwards dan Hughes tidak akan pergi ke mana pun musim panas ini, artinya para tokoh kunci di klub yang bertanggung jawab atas musim yang kacau ini akan diizinkan untuk mencoba membalikkan keadaan musim depan.

    Jika demikian, Edwards dan Hughes benar-benar membutuhkan skuad yang mereka bangun untuk menunjukkan tanda-tanda harapan dalam beberapa minggu ke depan — karena, berdasarkan aktivitas transfer musim panas lalu, sulit untuk optimis bahwa tim perekrutan The Reds mampu mengisi lubang-lubang besar di skuad, sekaligus menemukan pengganti yang memadai untuk Ekitike selama jendela transfer mendatang — terutama dengan Slot yang terus bersikeras bahwa Liverpool adalah "klub yang berorientasi pada perdagangan".

    Akibatnya, tim yang semula tampak pasti akan meraih gelar musim ini kini berada dalam ketidakpastian setelah melemahkan skuad dari posisi yang sebenarnya kuat.

    Para penggemar, karenanya, sangat membutuhkan sesuatu untuk dinantikan jika mereka ingin melupakan musim yang kacau ini. Seperti yang dikatakan Wirtz kepada situs resmi klub pada Selasa malam, "Kami harus bermain di Liga Champions tahun depan, kami berhutang ini kepada klub dan para penggemar." Dan tidak ada yang memiliki hutang lebih besar untuk dibayar daripada Wirtz dan Isak.

    Mereka tidak bisa disalahkan atas kegagalan para petinggi di atas mereka, dan keduanya memang kurang beruntung: Slot tampaknya tidak tahu cara memaksimalkan potensi Wirtz, sementara masalah cedera Isak tak kunjung reda. Keduanya juga tidak bertanggung jawab atas penetapan biaya transfer mereka. Namun, sudah saatnya mereka membuktikan nilai transfer tersebut.

    Wirtz dan Isak adalah ikon proyek baru FSG di Anfield; benar atau salah, kini beban ada pada mereka untuk membuktikan bahwa tim ini masih layak didukung.

