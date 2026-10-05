Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Rencana Arab Saudi untuk Piala Dunia 2034 terkena pukulan besar setelah proyek stadion Neom senilai $2,5 miliar ditangguhkan
Kerajaan Teluk menangguhkan pembangunan venue futuristis
Arab Saudi telah menangguhkan pembangunan arena futuristis senilai $2,5 miliar (£1,9 miliar/€2,2 miliar) di megakota Neom yang ditetapkan sebagai venue andalan untuk Piala Dunia 2034. Menurut platform intelijen konstruksi MEED Projects seperti dilaporkan oleh Reuters, fasilitas berkapasitas 46.000 penonton itu kini diklasifikasikan sebagai "ditunda" tanpa tanggal akhir. Langkah ini memunculkan pertanyaan baru mengenai penyelesaian 15 stadion yang diajukan kepada FIFA ketika kerajaan tersebut dikonfirmasi sebagai satu-satunya tuan rumah turnamen 48 tim itu.
- AFP
Perubahan strategis di tengah prioritas nasional
Penundaan arena tersebut, yang dirancang berada 350 meter di atas permukaan tanah di dalam pengembangan The Line, mencerminkan penyeimbangan ulang belanja negara di bawah masterplan Vision 2030 milik Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Menanggapi pergeseran fokus terkait megastruktur itu, gubernur Public Investment Fund (PIF) Yasir Al-Rumayyan menyatakan pada April bahwa The Line tidak lagi menjadi prioritas dan bukan yang paling utama sebelum 2030.
Badan sepak bola dunia memuji cetak biru turnamen
Meski mengalami kemunduran di Neom setelah proyek gedung pencakar langit The Mukaab di Riyadh ditangguhkan, otoritas Arab Saudi menegaskan persiapan turnamen tetap berjalan sesuai rencana. Otoritas Tinggi Tuan Rumah Piala Dunia Saudi 2034 menyatakan bahwa "penyediaan infrastruktur turnamen yang substansial" sudah berlangsung sambil membagikan perkembangan mengenai venue alternatif, dengan FIFA sebelumnya memuji proposal kerajaan itu sebagai "benar-benar luar biasa."
- Ali Issa
Tekanan ekonomi menguji ambisiusnya linimasa tersebut
Arab Saudi menghadapi tekanan ekonomi yang kian besar setelah kementerian keuangannya memproyeksikan defisit anggaran disertai penurunan 3,6 persen pada PDB riil di tengah merosotnya pendapatan minyak. Situasi ini diperparah oleh gangguan regional terhadap ekspor energi dan ancaman keamanan dari pemberontak Houthi Yaman, yang baru-baru ini menargetkan area dekat fasilitas Aramco di Riyadh. Bagi Mohammed bin Salman, mewujudkan Piala Dunia 2034 tetap menjadi pilar krusial dalam membangun profil ekonomi kerajaan dan posisinya di kancah internasional.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami