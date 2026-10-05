Rencana Arab Saudi untuk Piala Dunia 2034 terkena pukulan besar setelah proyek stadion Neom senilai $2,5 miliar ditangguhkan

Arab Saudi menghadapi tekanan ekonomi yang kian besar setelah kementerian keuangannya memproyeksikan defisit anggaran disertai penurunan 3,6 persen pada PDB riil di tengah merosotnya pendapatan minyak. Situasi ini diperparah oleh gangguan regional terhadap ekspor energi dan ancaman keamanan dari pemberontak Houthi Yaman, yang baru-baru ini menargetkan area dekat fasilitas Aramco di Riyadh. Bagi Mohammed bin Salman, mewujudkan Piala Dunia 2034 tetap menjadi pilar krusial dalam membangun profil ekonomi kerajaan dan posisinya di kancah internasional.