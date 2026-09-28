Pelepasan kursi-kursi itu hanya akan menjadi tahap pertama dari proyek yang jauh lebih kompleks. Dokumen-dokumen tersebut memang mendefinisikan pembongkaran Meazza sebagai intervensi dengan kompleksitas teknis, lingkungan, dan logistik yang tinggi, juga karena pekerjaan akan dimulai ketika stadion baru sudah mulai beroperasi dan karena itu harus berjalan berdampingan dengan kedatangan dan kepulangan suporter selama acara berlangsung.

Tujuannya adalah menyiapkan pembongkaran terkontrol, sambil pada saat yang sama membatasi debu, kebisingan, dan getaran, memulihkan sebanyak mungkin material, serta mengurangi jumlah truk yang dibutuhkan untuk mengangkut puing-puing ke luar area.

Sebelum menangani struktur yang sebenarnya, direncanakan dilakukan strip-out, yakni pelepasan selektif atas semua yang bisa dibongkar secara terpisah. Di antara komponen yang disebutkan terdapat instalasi pendingin udara, sistem kelistrikan, jaringan data, sistem pemadam kebakaran, instalasi air dan sanitasi, serta peralatan pendingin, yang gas refrigerannya harus terlebih dulu dipulihkan.

Setelah itu, pembongkaran yang sesungguhnya akan dimulai. Urutan yang ditetapkan dalam dokumen mencakup:

pemasangan area kerja;

strip-out elemen bangunan dan instalasi;

pembongkaran cincin pertama ;

pembongkaran cincin kedua ;

pembongkaran cincin ketiga ;

pemindahan balok beton , yang akan diturunkan dan dibongkar di permukaan tanah;

pemindahan balok baja , yang juga selanjutnya akan dikerjakan di permukaan tanah;

penghancuran dengan ekskavator;

pemrosesan lanjutan melalui instalasi;

pemulihan akhir area.

Untuk keseluruhan aktivitas ini, durasi yang disebutkan adalah sekitar 18 bulan.