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San Siro Stadiumgetty
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Rencana AC Milan dan Inter untuk pembongkaran San Siro: kursi-kursi lama dari musim terakhir dijual kepada pemegang tiket musiman

AC Milan

Dalam dokumen resmi muncul hipotesis untuk menjual atau menyerahkan kepada pemegang abonemen lebih dari 60 ribu kursi di Meazza. Pembongkaran akan berlangsung sekitar 18 bulan dan akan mengikuti sepuluh tahap operasional.

Kenang-kenangan dari San Siro langsung ke rumah para pemegang tiket musiman. Di antara berbagai hipotesis yang sedang dikaji untuk mengiringi pembongkaran parsial San Siro di masa depan, ada pula opsi menjual atau menyerahkan kursi-kursi lama kepada para pemegang tiket musiman pada musim terakhir yang dimainkan di stadion tersebut, sehingga mereka bisa menyimpan sebagian fisik stadion sebagai kenang-kenangan.

Hal itu terungkap dari dokumen resmi terkait proyek tersebut yang ditelaah oleh situs spesialis Calcio e Finanza, yang juga merinci cara inisiatif itu bisa disusun.

  • Perkiraan waktu

    Operasi itu seharusnya dilakukan sebelum pembongkaran strukturali, melalui hari-hari yang didedikasikan dan terkontrol, dengan reservasi terlebih dahulu, pintu masuk yang diatur per sektor, pengawasan petugas, pembongkaran dengan pendampingan atau terkontrol, serta penyerahan kursi yang terlacak. Saat ini masih belum diputuskan apakah kursi-kursi itu benar-benar akan dijual atau diberikan secara gratis. Dokumen tersebut memang masih menyebut ini sebagai kemungkinan yang masih dalam tahap kajian. Namun, simulasi awal sudah ada: dari kapasitas indikatif 75.817 kursi, diperkirakan 80% akan diselamatkan, setara dengan 60.654 kursi. Dengan mempertimbangkan bobot rata-rata sekitar 4,5 kilogram plastik untuk setiap kursi, operasi itu akan memungkinkan untuk mencegah sekitar 273 ton plastik masuk ke aliran limbah, tulis Calcio e Finanza.

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  • Bagaimana San Siro akan dihancurkan

    Pelepasan kursi-kursi itu hanya akan menjadi tahap pertama dari proyek yang jauh lebih kompleks. Dokumen-dokumen tersebut memang mendefinisikan pembongkaran Meazza sebagai intervensi dengan kompleksitas teknis, lingkungan, dan logistik yang tinggi, juga karena pekerjaan akan dimulai ketika stadion baru sudah mulai beroperasi dan karena itu harus berjalan berdampingan dengan kedatangan dan kepulangan suporter selama acara berlangsung.

    Tujuannya adalah menyiapkan pembongkaran terkontrol, sambil pada saat yang sama membatasi debu, kebisingan, dan getaran, memulihkan sebanyak mungkin material, serta mengurangi jumlah truk yang dibutuhkan untuk mengangkut puing-puing ke luar area.

    Sebelum menangani struktur yang sebenarnya, direncanakan dilakukan strip-out, yakni pelepasan selektif atas semua yang bisa dibongkar secara terpisah. Di antara komponen yang disebutkan terdapat instalasi pendingin udara, sistem kelistrikan, jaringan data, sistem pemadam kebakaran, instalasi air dan sanitasi, serta peralatan pendingin, yang gas refrigerannya harus terlebih dulu dipulihkan.

    Setelah itu, pembongkaran yang sesungguhnya akan dimulai. Urutan yang ditetapkan dalam dokumen mencakup:

    • pemasangan area kerja;
    • strip-out elemen bangunan dan instalasi;
    • pembongkaran cincin pertama;
    • pembongkaran cincin kedua;
    • pembongkaran cincin ketiga;
    • pemindahan balok beton, yang akan diturunkan dan dibongkar di permukaan tanah;
    • pemindahan balok baja, yang juga selanjutnya akan dikerjakan di permukaan tanah;
    • penghancuran dengan ekskavator;
    • pemrosesan lanjutan melalui instalasi;
    • pemulihan akhir area.

    Untuk keseluruhan aktivitas ini, durasi yang disebutkan adalah sekitar 18 bulan.

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