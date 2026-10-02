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Renato Veiga bungkam soal kontroversi Cristiano Ronaldo saat bek Portugal itu mengikuti instruksi ketat
Federasi bungkam bek setelah kemenangan
Bek tengah muda itu mengikuti instruksi ketat dari Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) untuk menghindari membahas perselisihan internal sang kapten setelah meraih kemenangan tandang berharga di Kopenhagen. Ketegangan memuncak setelah penyerang berusia 41 tahun itu meninggalkan pemusatan latihan hanya 24 jam sebelum kick-off, sebagai reaksi atas keputusan Jesus yang sekali lagi menempatkannya di bangku cadangan. Kemenangan impresif 4-2 di Nations League atas Denmark pun dibayangi oleh drama yang terus memanas dan menyelimuti ruang ganti Brasil.
- Xinhua
"Saya tidak bisa berbicara soal masalah itu"
Merefleksikan kemampuan tim untuk menghapus kenangan kekalahan 1-0 di perempat final di venue yang sama pada turnamen 2025, partner bertahan Ruben Dias membuka sesi tanya jawabnya di mixed zone dengan mengatakan: "Itu adalah penampilan yang sangat matang melawan lawan yang sangat tangguh, di lapangan yang sangat sulit. Kami pernah bermain di sini sebelumnya dan kesulitan. Itu adalah penampilan kolektif yang sangat komplet, pertandingan yang hebat dari kami, meski saya tidak tahu apakah itu yang terbaik karena kami telah memainkan tiga pertandingan hebat. Masih ada satu lagi yang tersisa untuk menuntaskan pemusatan latihan tim nasional ini."
Terus ditekan mengenai situasi seputar Ronaldo, bek tersebut melirik ke arah petugas pers federasi sebelum memperjelas posisinya: "Saya sangat dekat dengan Cristiano Ronaldo dan dia tahu saya punya rasa sayang yang besar kepadanya, tetapi saya telah diinstruksikan bahwa saya tidak bisa berbicara soal masalah itu, jadi..."
Saat menghadapi pertanyaan lanjutan, ia meminta maaf kepada para wartawan: "Saya tidak bisa membicarakannya, maaf, saya benar-benar tidak bisa bicara."
Pemain muda menikmati peran kunci di level internasional
Terlepas dari perintah bungkam media, bek tengah kelahiran 2003 itu telah bermain setiap menit dalam tiga pertandingan pembuka di era baru ini.
Menegaskan kembali dedikasinya untuk tim nasional, ia berkata: "Seperti yang saya katakan menjelang pertandingan melawan Norwegia, saya bekerja setiap hari untuk memberikan yang terbaik, baik untuk klub maupun tim nasional. Bagi saya, bermain untuk Brasil adalah hak istimewa terbesar yang bisa dirasakan dan dialami seorang pemain, dalam hal ini pemain Portugal. Saya menjalani setiap kesempatan mengenakan Camisola das Quinas dengan kebanggaan yang sangat besar, dan saya akan terus bekerja untuk terus berkembang."
Menilai perkembangan taktis skuad di bawah Jesus, ia menambahkan: "Kami pernah bermain di sini sebelumnya dan itu tidak mudah, jadi hasil hari ini punya nilai lebih besar. Ini adalah penampilan yang sangat matang, yang semakin menegaskan apa yang diminta pelatih kepada kami. Kami juga punya lebih banyak waktu untuk bekerja bersama, dan sekarang fokus kami beralih ke laga berikutnya."
- Ball Raw Images
Pemuncak klasemen yang belum terkalahkan menjamu ujian dari Skandinavia
Brasil kini membidik jeda internasional yang sempurna saat menjamu Norwegia di Estadio do Dragao pada Minggu untuk mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen. Memperketat lini belakang tetap menjadi prioritas langsung setelah kebobolan dua gol di Kopenhagen dari Mikkel Damsgaard dan Rasmus Hojlund. Menghindari kegaduhan lebih lanjut di luar lapangan akan sangat penting jika tim asuhan Jesus ingin memperpanjang rentetan kemenangan mereka sebelum kembali beraksi di kompetisi domestik.
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