Merefleksikan kemampuan tim untuk menghapus kenangan kekalahan 1-0 di perempat final di venue yang sama pada turnamen 2025, partner bertahan Ruben Dias membuka sesi tanya jawabnya di mixed zone dengan mengatakan: "Itu adalah penampilan yang sangat matang melawan lawan yang sangat tangguh, di lapangan yang sangat sulit. Kami pernah bermain di sini sebelumnya dan kesulitan. Itu adalah penampilan kolektif yang sangat komplet, pertandingan yang hebat dari kami, meski saya tidak tahu apakah itu yang terbaik karena kami telah memainkan tiga pertandingan hebat. Masih ada satu lagi yang tersisa untuk menuntaskan pemusatan latihan tim nasional ini."

Terus ditekan mengenai situasi seputar Ronaldo, bek tersebut melirik ke arah petugas pers federasi sebelum memperjelas posisinya: "Saya sangat dekat dengan Cristiano Ronaldo dan dia tahu saya punya rasa sayang yang besar kepadanya, tetapi saya telah diinstruksikan bahwa saya tidak bisa berbicara soal masalah itu, jadi..."

Saat menghadapi pertanyaan lanjutan, ia meminta maaf kepada para wartawan: "Saya tidak bisa membicarakannya, maaf, saya benar-benar tidak bisa bicara."