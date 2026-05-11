Remaja asal Bournemouth, Rayan, menyebut Casemiro sebagai 'figur ayah' dan mengungkapkan sambutan hangat dari Vinicius Jr. & Raphinha menjelang debutnya bersama Brasil

Bagi Rayan, jeda internasional bulan Maret menjadi momen penentu dalam karier mudanya. Setelah mendapat panggilan tak terduga dari Ancelotti, penyerang Bournemouth ini melihat Piala Dunia 2026 berubah dari mimpi yang jauh menjadi "kemungkinan nyata". Meskipun hanya bermain selama 14 menit dalam laga persahabatan melawan Kroasia, pengalaman berada di tengah-tengah para pemain elit sepak bola dunia telah meninggalkan kesan mendalam bagi remaja ini.

Para pemain senior memberikan dukungan emosional. Rayan menyoroti sambutan hangat yang diterimanya dari bintang-bintang ternama seperti Vinícius Júnior, Raphinha, dan Marquinhos. Namun, gelandang veteran Casemiro lah yang menonjol sebagai sosok penopang utama dalam grup tersebut. Rayan mengatakan kepada UOL: "Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro, dan Marquinhos menyambut saya dengan sangat baik. [Casemiro] adalah orang yang hebat, sangat serius, dan juga seperti sosok ayah. Mereka menyambut saya dengan sangat baik, tidak hanya saya tetapi juga Igor Thiago, yang baru pertama kali berada di sana."