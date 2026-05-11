Remaja asal Bournemouth, Rayan, menyebut Casemiro sebagai 'figur ayah' dan mengungkapkan sambutan hangat dari Vinicius Jr. & Raphinha menjelang debutnya bersama Brasil
Casemiro, pemimpin berpengalaman
Bagi Rayan, jeda internasional bulan Maret menjadi momen penentu dalam karier mudanya. Setelah mendapat panggilan tak terduga dari Ancelotti, penyerang Bournemouth ini melihat Piala Dunia 2026 berubah dari mimpi yang jauh menjadi "kemungkinan nyata". Meskipun hanya bermain selama 14 menit dalam laga persahabatan melawan Kroasia, pengalaman berada di tengah-tengah para pemain elit sepak bola dunia telah meninggalkan kesan mendalam bagi remaja ini.
Para pemain senior memberikan dukungan emosional. Rayan menyoroti sambutan hangat yang diterimanya dari bintang-bintang ternama seperti Vinícius Júnior, Raphinha, dan Marquinhos. Namun, gelandang veteran Casemiro lah yang menonjol sebagai sosok penopang utama dalam grup tersebut. Rayan mengatakan kepada UOL: "Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro, dan Marquinhos menyambut saya dengan sangat baik. [Casemiro] adalah orang yang hebat, sangat serius, dan juga seperti sosok ayah. Mereka menyambut saya dengan sangat baik, tidak hanya saya tetapi juga Igor Thiago, yang baru pertama kali berada di sana."
Kejutan bahasa dari Ancelotti
Proses adaptasi Rayan pun berjalan semakin lancar berkat sebuah penemuan tak terduga terkait pelatih kepala Brasil, Ancelotti. Pelatih asal Italia itu, yang telah menorehkan kesuksesan bersejarah di level klub bersama Real Madrid dan AC Milan, mengejutkan sang remaja dengan kemahirannya berbahasa lokal saat pertemuan pertama mereka.
"Itu adalah pertama kalinya kami bertemu secara langsung. Saya berbicara dalam bahasa Portugis dengannya; dia menguasainya dengan sangat baik; dia sudah fasih," aku Rayan. "Anda jadi sedikit gugup; dia adalah sosok besar yang telah memenangkan segalanya di Real Madrid dan di mana pun dia pernah bermain. Bertemu dengannya adalah mimpi yang menjadi kenyataan."
Hitung mundur terakhir menuju 18 Mei
Seiring berakhirnya musim domestik, fokus Rayan kini sepenuhnya tertuju pada pengumuman yang akan datang di Museum of Tomorrow di Rio de Janeiro. Setelah masuk dalam daftar awal yang berisi 55 pemain, ia kini bersaing untuk merebut salah satu dari 26 tempat terakhir. Cedera yang dialami Estevao dari Chelsea berpotensi membuka satu slot kosong, sehingga meningkatkan peluang bintang Bournemouth ini untuk lolos seleksi.
Transisi dari menonton idola-idolanya di televisi menjadi berlatih bersama mereka merupakan perjalanan yang tak nyata bagi mantan pemain Vasco ini. "Saya tidak yakin nama saya akan masuk dalam daftar pemanggilan," akunya, mengenang keterkejutannya pada bulan Maret lalu.
Rayan tetap tampil gemilang di Inggris
Rayan, yang berusia 19 tahun dan bergabung dengan Bournemouth pada Januari lalu, telah tampil dalam 13 pertandingan Liga Premier bersama klub tersebut, mencetak lima gol dan memberikan dua assist.