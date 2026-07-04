Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Rekrutan pertama Oliver Glasner? Nottingham Forest mengincar gelandang Liverpool sebagai pengganti Elliot Anderson
Forest ikut bersaing untuk merekrut bintang Liverpool
Nottingham Forest sedang menjajaki kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Liverpool, Jones, dalam upaya mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian seorang pemain ternama. The Tricky Trees dikabarkan tertarik merekrut pemain asal Liverpool tersebut tak lama setelah mengonfirmasi penjualan Elliot ke Manchester City senilai £116 juta, yang memecahkan rekor.
Jones, yang akan memasuki tahun terakhir kontraknya di Merseyside, dilaporkan sangat tertarik untuk memulai babak baru meskipun Andoni Iraola telah ditunjuk sebagai manajer baru di Anfield, menurut laporan TeamTalk.
- Getty Images Sport
Glasner mengambil alih kendali di City Ground
Upaya merekrut Jones terjadi di tengah masa perubahan signifikan bagi Nottingham Forest menyusul penunjukan pelatih kepala baru. Glasner siap kembali secara sensasional ke Liga Premier di City Ground, menggantikan Vitor Pereira. Pelatih asal Austria ini diperkirakan akan merombak skuad agar sesuai dengan gaya permainannya yang penuh energi, dan sosok dinamis seperti Jones bisa menjadi pilihan yang tepat untuk lini tengahnya.
Pereira, yang berhasil mempertahankan klub di kasta tertinggi musim lalu, mengungkapkan keterkejutannya atas waktu kepergiannya. “Meskipun keputusan ini benar-benar mengejutkan saya dan tanpa peringatan apa pun, saya sepenuhnya menghormati hak klub untuk mengambil keputusan yang diyakini terbaik bagi masa depannya. Tentu saja, saya kecewa dan sedih,” kata pelatih asal Portugal itu.
Inter Milan kesulitan menyesuaikan diri dengan penilaian di Anfield
Sementara Forest semakin gencar menunjukkan ketertarikannya, Inter telah melakukan negosiasi panjang dengan Liverpool. Namun, juara Serie A tersebut telah dua kali ditolak tawarannya, dengan tawaran kedua senilai sekitar £21 juta.
Klub asal Merseyside tersebut dilaporkan bersikeras meminta biaya transfer di kisaran £35 juta hingga £40 juta, angka yang saat ini tidak bersedia dipenuhi oleh pihak Italia untuk seorang pemain yang masa kontraknya tinggal sedikit lagi.
- Getty Images
Liverpool tetap teguh pada harga yang diminta
Meskipun Curtis tampaknya ingin pindah, Fenway Sports Group tetap tidak merasa tertekan untuk menurunkan tuntutan mereka. Pihak manajemen klub meyakini bahwa penilaian mereka wajar mengingat tarif pasar saat ini untuk gelandang hasil binaan klub, terutama setelah melihat nilai transfer domestik baru-baru ini melonjak tajam.
Bagi Jones, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan daya tarik San Siro versus kemungkinan menjadi pilar utama tim baru asuhan Glasner di City Ground, seiring Forest menargetkan musim kemajuan lainnya di Liga Premier.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami