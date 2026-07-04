Rekrutan pertama Oliver Glasner? Nottingham Forest mengincar gelandang Liverpool sebagai pengganti Elliot Anderson

Nottingham Forest sedang menjajaki kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Liverpool, Jones, dalam upaya mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian seorang pemain ternama. The Tricky Trees dikabarkan tertarik merekrut pemain asal Liverpool tersebut tak lama setelah mengonfirmasi penjualan Elliot ke Manchester City senilai £116 juta, yang memecahkan rekor.

Jones, yang akan memasuki tahun terakhir kontraknya di Merseyside, dilaporkan sangat tertarik untuk memulai babak baru meskipun Andoni Iraola telah ditunjuk sebagai manajer baru di Anfield, menurut laporan TeamTalk.



