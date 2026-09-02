Ferdinand meyakini Arsenal telah mendapatkan pembelian paling murah meriah pada bursa transfer ini lewat akuisisi Tzolis dari Club Brugge senilai £34 juta. Meski Arsenal menggelontorkan dana besar untuk beberapa nama papan atas setelah gelar Premier League pertama mereka dalam lebih dari dua dekade, winger 24 tahun itulah yang paling membuat mantan kapten Inggris itu terkesan.

Berbicara di kanal YouTube-nya, Ferdinand cepat menyoroti dampak instan dan kualitas teknis bintang Yunani tersebut. "Siapa rekrutan terbaik pada bursa transfer ini? Dari apa yang saya lihat sejauh ini, saya akan memilih Tzolis," kata Ferdinand.

"Untuk harga saat Anda mendapatkannya, £35 juta, dari apa yang saya lihat, dia winger kecil yang lincah, punya visi hebat, membuat keputusan bagus di sepertiga akhir lapangan. Saya pikir ini bisnis yang sangat bagus dari tim rekrutmen Arsenal. Saya akan mengatakannya lebih awal, saya akan bilang dia akan menjadi rekrutan terbaik musim ini versi saya, dari segi nilai dan dari segi apa yang dia lakukan."