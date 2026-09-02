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'Rekrutan musim panas!' - Rio Ferdinand mendukung transfer Christos Tzolis ke Arsenal senilai £34 juta menjadi salah satu kesepakatan terbaik di bursa transfer
Ferdinand memuji Tzolis sebagai 'pembelian murah'
Ferdinand meyakini Arsenal telah mendapatkan pembelian paling murah meriah pada bursa transfer ini lewat akuisisi Tzolis dari Club Brugge senilai £34 juta. Meski Arsenal menggelontorkan dana besar untuk beberapa nama papan atas setelah gelar Premier League pertama mereka dalam lebih dari dua dekade, winger 24 tahun itulah yang paling membuat mantan kapten Inggris itu terkesan.
Berbicara di kanal YouTube-nya, Ferdinand cepat menyoroti dampak instan dan kualitas teknis bintang Yunani tersebut. "Siapa rekrutan terbaik pada bursa transfer ini? Dari apa yang saya lihat sejauh ini, saya akan memilih Tzolis," kata Ferdinand.
"Untuk harga saat Anda mendapatkannya, £35 juta, dari apa yang saya lihat, dia winger kecil yang lincah, punya visi hebat, membuat keputusan bagus di sepertiga akhir lapangan. Saya pikir ini bisnis yang sangat bagus dari tim rekrutmen Arsenal. Saya akan mengatakannya lebih awal, saya akan bilang dia akan menjadi rekrutan terbaik musim ini versi saya, dari segi nilai dan dari segi apa yang dia lakukan."
- AFP
Penguatan taktis Arteta
Tim asuhan Mikel Arteta tidak beristirahat setelah kemenangan gelar bersejarah mereka, dan justru memilih untuk secara agresif menyempurnakan skuad juara. Klub London Utara itu menghabiskan hampir £200 juta sepanjang musim panas, dengan membenahi kedalaman skuad dan kualitas secara seimbang.
"Mereka mengeluarkan banyak uang dan saya pikir mereka membelanjakannya dengan sangat brilian," jelas Ferdinand. "Saya pikir mereka makin kuat, mereka terlihat lebih kuat, mereka mendatangkan kekuatan fisik yang lebih besar, dan sedikit kelicikan dengan masuknya Tzolis sebagai winger, yang sejauh ini sudah terlihat sangat, sangat tajam dan sangat menonjol, dan tampak sebagai rekrutan hebat dengan harga saat dia didatangkan, yang merupakan harga murah di pasar saat ini. Ada Ezri Konza, pemain top, bek tengah top, bisa diandalkan, akan bermain dalam banyak pertandingan dan tidak akan pernah mengecewakannya."
Bintang Yunani itu dibandingkan dengan Sanchez
Hype yang mengelilingi Tzolis mencapai level baru setelah penampilannya pada laga pembuka musim. Mantan winger Arsenal Theo Walcott juga sangat antusias dalam pujiannya, dengan mencatat bahwa winger Yunani itu mengingatkannya pada Alexis Sanchez karena gaya bermainnya yang direct dan sentuhan pertamanya yang positif.
Gaya "hibrida" ini, yang menggabungkan efisiensi teknis Trossard dengan karakter eksplosif Sanchez, telah memberi Arteta dimensi baru di sisi kiri. Ferdinand menggemakan pandangan ini, dengan menyebut kesepakatan itu sebagai nilai luar biasa mengingat inflasi pasar saat ini.
- Getty
Mempertahankan gelar juara
Perombakan skuad pada musim panas di Emirates membuat beberapa nama besar hengkang, termasuk Gabriel Martinelli ke Al-Hilal dengan nilai £56 juta dan Gabriel Jesus ke Barcelona seharga £8,6 juta. Leandro Trossard, Jakub Kiwior, Fabio Vieira, dan Christian Norgaard juga pergi, sehingga Arteta bisa menyempurnakan skuadnya untuk mempertahankan gelar. Ferdinand meyakini keseimbangan antara pemain masuk dan keluar ini telah menyiapkan mereka untuk musim berat yang menanti. Ia menutup dengan mengatakan: "Arteta dan tim Arsenal-nya akan diam-diam sangat puas dengan bisnis yang mereka lakukan."
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