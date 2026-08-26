AFP
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Rekrutan £85 juta Savio mencetak gol pada debutnya bersama Tottenham dalam kemenangan dominan 5-1 atas Charlton di Carabao Cup
Tottenham melenggang mudah melewati Charlton
Seperti dilaporkan oleh Sky Sports, Tottenham Hotspur bangkit dari kekalahan terbaru mereka di Premier League untuk menghancurkan Charlton Athletic 5-1. Tim tamu mendapat pukulan awal setelah kehilangan bek Collins Sichenje dan Billy Koumetio karena cedera dalam 15 menit pertama.
Kiper Tiernan Brooks menggagalkan Archie Gray sebelum Mikey Moore memecah kebuntuan, melepaskan tembakan keras yang lolos dari tangannya pada menit ke-41. Dominic Solanke dengan cepat menggandakan keunggulan lewat penyelesaian cerdas sebelum turun minum.
Pada babak kedua, Kevin Danso menyundul masuk tendangan bebas Mateus Fernandes dengan sentuhan pertamanya. Tuan rumah benar-benar mendominasi lawan dari Championship itu untuk memastikan tempat mereka di babak berikutnya.
- Getty Images Sport
Savio langsung memberi dampak besar
Para penggemar Tottenham Hotspur menyaksikan debut impian Savio, yang masuk pada menit ke-71. Winger itu hanya membutuhkan 11 menit untuk mencetak gol pertamanya, menusuk ke dalam lalu melepaskan tembakan cerdas ke sudut bawah gawang. Tiga menit kemudian, Savio berkelit di dalam area penalti, dan upaya berantakannya berbelok arah setelah mengenai Ben Davies untuk gol kelima.
Charlton Athletic mampu mencetak gol hiburan di akhir laga ketika bek Lloyd Jones menanduk bola hasil sepak pojok pada menit ke-87. Kemenangan meyakinkan itu memberi manajer Roberto De Zerbi dan skuadnya dorongan yang sangat dibutuhkan setelah awal yang tidak padu dalam kampanye domestik mereka.
Everton dan Newcastle melaju
Di laga lain, Everton melaju mulus menuju kemenangan nyaman 4-0 atas Preston North End di Deepdale. Thierno Barry membukukan hat-trick brilian, sementara Brennan Johnson mencetak gol pertamanya untuk klub. Manajer David Moyes memanfaatkan margin lebar tersebut untuk mengistirahatkan beberapa pemain kunci pada fase akhir pertandingan.
Sementara itu, Newcastle United meraih kemenangan dramatis 3-2 atas West Bromwich Albion. Bazoumana Toure dan dua gol Harvey Barnes memastikan kemenangan bagi tuan rumah, setelah mengatasi tendangan bebas Isaac Price dan penalti di akhir laga. Kiper Ewen Jaouen melakukan penyelamatan krusial dengan menepis tendangan bebas Jayson Molumby sambil menjatuhkan diri untuk menjaga keunggulan tipis tersebut.
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya?
Tottenham, Everton, dan Newcastle kini akan menantikan undian putaran ketiga Piala Carabao, saat peserta kompetisi Eropa seperti Arsenal dan Manchester City mulai masuk ke ajang ini. Bersama mereka ada Bradford City, yang membuat kejutan besar dengan menyingkirkan Burnley 4-2 lewat adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol. Klub-klub yang meraih kemenangan harus segera mengalihkan fokus ke laga domestik akhir pekan mereka berikutnya seiring kalender sepak bola yang kian padat.
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