Rekrutan £85 juta Savio mencetak gol pada debutnya bersama Tottenham dalam kemenangan dominan 5-1 atas Charlton di Carabao Cup

Seperti dilaporkan oleh Sky Sports, Tottenham Hotspur bangkit dari kekalahan terbaru mereka di Premier League untuk menghancurkan Charlton Athletic 5-1. Tim tamu mendapat pukulan awal setelah kehilangan bek Collins Sichenje dan Billy Koumetio karena cedera dalam 15 menit pertama.

Kiper Tiernan Brooks menggagalkan Archie Gray sebelum Mikey Moore memecah kebuntuan, melepaskan tembakan keras yang lolos dari tangannya pada menit ke-41. Dominic Solanke dengan cepat menggandakan keunggulan lewat penyelesaian cerdas sebelum turun minum.

Pada babak kedua, Kevin Danso menyundul masuk tendangan bebas Mateus Fernandes dengan sentuhan pertamanya. Tuan rumah benar-benar mendominasi lawan dari Championship itu untuk memastikan tempat mereka di babak berikutnya.