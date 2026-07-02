Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Rekor yang cukup mengesankan' - Bagaimana bintang timnas AS menyamai prestasi Zinedine Zidane dan Ronaldinho dalam kemenangan Piala Dunia atas Bosnia dan Herzegovina
Malam bersejarah Balogun berakhir dengan kekecewaan
Amerika Serikat memastikan tempat mereka di babak 16 besar Piala Dunia 2026 berkat kemenangan 2-0 yang diraih dengan susah payah atas Bosnia dan Herzegovina, namun malam itu berubah menjadi dramatis bagi Balogun. Penyerang Monaco tersebut mencetak gol ketiganya di turnamen ini, sehingga naik ke peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak oleh pemain AS dalam satu edisi Piala Dunia.
Malamnya berubah drastis pada menit ke-64 ketika ia menerima kartu merah, yang membuatnya tidak bisa bermain dalam laga babak 16 besar melawan Belgia di Seattle pekan depan. Meskipun harus bermain dengan sepuluh orang, tim asuhan Mauricio Pochettino memastikan kemenangan berkat tendangan bebas langsung yang luar biasa dari Malik Tillman, yang menjadikannya pemain Amerika Serikat kedua setelah Eric Wynalda (1994) yang mencetak gol langsung dari tendangan bebas di Piala Dunia.
Balogun bergabung dengan jajaran pemain elit Piala Dunia
Penampilan Balogun yang penuh insiden membuatnya mendapat skorsing yang tidak diinginkan, namun juga mengukuhkan namanya dalam sejarah Piala Dunia. Dengan mencetak gol dan menerima kartu merah dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia yang sama, ia menjadi pemain keempat yang berhasil mencatatkan prestasi tersebut. Pemain berusia 24 tahun ini bergabung dalam daftar eksklusif yang mencakup Garrincha (1962), Ronaldinho (2002), dan Zidane (2006).
Richards mendukung rekan setimnya yang sedang diskors
Pengusiran Balogun membuat AS kehilangan pencetak gol terbanyaknya untuk pertandingan mendatang, namun skuad tetap yakin memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk mengatasi absennya sang pemain. Bek Crystal Palace, Chris Richards, juga menyoroti peran Balogun dalam sejarah Piala Dunia setelah pertandingan.
Menanggapi statistik tersebut, Richards berkata: "Rekor yang cukup keren, ya? Kami sudah bilang kepadanya bahwa kami akan mendukungnya sekarang. Kami tahu bahwa kami adalah tim yang terdiri dari 26 orang, bukan hanya satu orang. Jadi, pada akhirnya, kami akan merindukannya di pertandingan berikutnya, tetapi kami tahu bahwa entah itu [Ricardo] Pepi atau Haji [Wright], siapa pun yang diturunkan, mereka akan tampil maksimal dan melakukan tugasnya dengan sebaik yang dilakukannya."
- AFP
Timnas AS harus mengatasi masalah Balogun saat menghadapi Belgia
Amerika Serikat kini mengalihkan perhatiannya ke laga babak 16 besar melawan Belgia di Seattle. Pochettino harus mencari cara untuk menggantikan pencetak gol terbanyaknya, dengan Pepi dan Wright termasuk di antara opsi yang bisa memimpin lini serang. Setelah menunjukkan ketangguhan dalam mengamankan kemenangan atas Bosnia meski hanya bermain dengan sepuluh pemain, tim AS berharap kedalaman skuad mereka kembali menjadi faktor penentu dalam upaya merebut tiket ke perempat final.