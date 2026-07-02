Amerika Serikat memastikan tempat mereka di babak 16 besar Piala Dunia 2026 berkat kemenangan 2-0 yang diraih dengan susah payah atas Bosnia dan Herzegovina, namun malam itu berubah menjadi dramatis bagi Balogun. Penyerang Monaco tersebut mencetak gol ketiganya di turnamen ini, sehingga naik ke peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak oleh pemain AS dalam satu edisi Piala Dunia.

Malamnya berubah drastis pada menit ke-64 ketika ia menerima kartu merah, yang membuatnya tidak bisa bermain dalam laga babak 16 besar melawan Belgia di Seattle pekan depan. Meskipun harus bermain dengan sepuluh orang, tim asuhan Mauricio Pochettino memastikan kemenangan berkat tendangan bebas langsung yang luar biasa dari Malik Tillman, yang menjadikannya pemain Amerika Serikat kedua setelah Eric Wynalda (1994) yang mencetak gol langsung dari tendangan bebas di Piala Dunia.