Kiper berpengalaman FC Bayern München ini kini menjadi kiper dengan jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia. Neuer akan memainkan pertandingan ke-21-nya di putaran final Piala Dunia saat timnas Jerman menghadapi Pantai Gading dalam laga grup kedua.
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Rekor tunggal di Piala Dunia: Manuel Neuer merayakan pencapaian bersejarah dalam pertandingan timnas Jerman melawan Pantai Gading
Rekor sebelumnya dipegang oleh kiper tim nasional Prancis yang telah lama membela tim tersebut, Hugo Lloris, yang telah 20 kali menjadi penjaga gawang untuk Equipe Tricolore di ajang Piala Dunia.
Bagi Jerman, Neuer pertama kali tampil pada Juni 2009 dalam kemenangan 7-2 atas Uni Emirat Arab; ia akhirnya menjadi kiper utama untuk pertama kalinya pada Piala Dunia di Afrika Selatan tahun berikutnya, setelah kiper utama saat itu, Rene Adler, mengalami cedera.
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Neuer tidak ingin melanjutkan kariernya di tim nasional Jerman setelah Piala Dunia
Akibatnya, pemain berusia 40 tahun itu juga menjadi pilihan utama pada turnamen 2014 di Brasil, 2018 di Rusia, serta 2022 di Qatar. Setelah Kejuaraan Eropa 2024 yang digelar di kandang sendiri, Neuer sebenarnya telah mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Jerman, namun ia dipanggil kembali oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann untuk Piala Dunia yang sedang berlangsung di AS, Kanada, dan Meksiko.
Menurut pengakuannya sendiri, Neuer tidak ingin lagi bermain di turnamen lain, baik Piala Dunia maupun Kejuaraan Eropa. "Bagi saya, pada dasarnya sudah pasti bahwa ini adalah turnamen terakhir saya. Saya tidak berencana untuk menjadi penjaga gawang di Kejuaraan Eropa dua tahun lagi," jelasnya baru-baru ini.
Secara keseluruhan, kiper Bayern Munich ini telah mengenakan seragam DFB sebanyak 125 kali. Selama itu, ia kebobolan 119 gol dan mencatatkan 50 clean sheet. Prestasi terbesarnya adalah gelar juara Piala Dunia 2014.