Rekor tunggal di Piala Dunia: Manuel Neuer merayakan pencapaian bersejarah dalam pertandingan timnas Jerman melawan Pantai Gading

Akibatnya, pemain berusia 40 tahun itu juga menjadi pilihan utama pada turnamen 2014 di Brasil, 2018 di Rusia, serta 2022 di Qatar. Setelah Kejuaraan Eropa 2024 yang digelar di kandang sendiri, Neuer sebenarnya telah mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Jerman, namun ia dipanggil kembali oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann untuk Piala Dunia yang sedang berlangsung di AS, Kanada, dan Meksiko.

Menurut pengakuannya sendiri, Neuer tidak ingin lagi bermain di turnamen lain, baik Piala Dunia maupun Kejuaraan Eropa. "Bagi saya, pada dasarnya sudah pasti bahwa ini adalah turnamen terakhir saya. Saya tidak berencana untuk menjadi penjaga gawang di Kejuaraan Eropa dua tahun lagi," jelasnya baru-baru ini.

Secara keseluruhan, kiper Bayern Munich ini telah mengenakan seragam DFB sebanyak 125 kali. Selama itu, ia kebobolan 119 gol dan mencatatkan 50 clean sheet. Prestasi terbesarnya adalah gelar juara Piala Dunia 2014.