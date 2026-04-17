Rekor transfer baru? Ryan Reynolds & Rob Mac diprediksi akan kembali menghabiskan banyak uang dalam upaya Wrexham untuk promosi ke Liga Premier
Para pemilik bersama Hollywood turut mendanai kemunculan yang sangat pesat
Para pemilik bersama dari Hollywood terus mendanai proyek olahraga yang luar biasa ini, sehingga mimpi-mimpi besar pun dapat terwujud di Racecourse Ground. Mereka tidak perlu mengeluarkan seluruh dana sendiri, karena kesepakatan komersial yang menguntungkan—bersama dengan serial dokumenter pemenang penghargaan ‘Welcome to Wrexham’—telah memungkinkan terciptanya angka pendapatan yang bersejarah.
Keberhasilan menghasilkan uang tersebut memungkinkan Wrexham untuk melakukan perekrutan pemain secara besar-besaran. Mereka telah menerapkan model tersebut sejak menyambut para ketua klub papan atas ke klub pada tahun 2021. Tiga langkah berturut-turut telah diambil untuk naik tangga EFL, dengan kompetisi Liga Nasional digantikan oleh kompetisi sepak bola Championship.
Mengapa Wrexham kembali memecahkan rekor transfer mereka pada tahun 2026?
Menjelang musim 2025-26, Red Dragons melakukan investasi besar-besaran untuk merekrut pemain seperti Lewis O’Brien, Callum Doyle, Ben Sheaf, dan Nathan Broadhead — dengan Broadhead menjadi rekrutan termahal mereka hingga saat ini seharga £10 juta ($14 juta).
Rekor tersebut mungkin hanya akan bertahan selama 12 bulan, dengan mantan bintang Liga Sepak Bola yang kini menjadi pakar, Don Goodman - yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas izin igaming.com - mengatakan ketika ditanya apakah ia memperkirakan Reynolds dan Mac akan menguras kas Wrexham lebih dalam lagi: “Itulah tebakan terbaik saya, karena mereka ambisius. Tidak dapat disangkal hal itu, dan mereka tidak segan-segan mengumumkannya.
“Mereka termasuk salah satu klub terkaya dalam hal FFP, karena mereka menghasilkan banyak pendapatan melalui jalur lain. Dan hal terpenting adalah manajer, para pemain, dan pemilik klub telah menjalani satu musim di Championship untuk melihat apa yang dibutuhkan, dan mereka akan lebih mengerti.
“Saya pikir perekrutan mereka di musim panas akan kuat dan pasti ditujukan untuk finis di enam besar musim depan, jika tidak lebih baik dari itu.”
Berapa banyak dana yang harus dikeluarkan Wrexham di Liga Premier
Begitu Wrexham berhasil promosi ke kasta tertinggi—yang dianggap hanya masalah waktu—mereka diprediksi akan bergabung dengan klub-klub yang paling boros dengan menggelontorkan dana sebesar £50 juta ($68 juta), £60 juta ($80 juta), atau bahkan £70 juta ($94 juta) demi bersaing dengan klub-klub elit.
Mantan bek Red Dragons, Frank Sinclair, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah biaya sebesar itu harus menjadi hal yang biasa: “Ya, mereka harus melakukannya. Jika mereka memiliki ambisi untuk menjadi klub tetap di Liga Premier dan tidak menjadi salah satu klub yo-yo.
“Anda telah melihat klub-klub yang telah berada di Football League dan Premier League selama ratusan tahun yang kesulitan—berusaha bertahan di liga dan menjadi klub yo-yo. Saya tidak berpikir Wrexham ingin menjadi seperti itu, meskipun secara finansial sangat menguntungkan.
“Tapi menurut saya dari sudut pandang luar, apa yang ingin dilakukan para pemilik itu, mereka ingin menjadi tim yang bersaing di Liga Premier juga. Dan untuk melakukannya, saya tidak yakin berapa banyak uang yang sebenarnya bisa mereka keluarkan karena pembatasan finansial. Tapi saya yakin mereka akan menghabiskan uang mereka dan saya yakin mereka memiliki dukungan finansial untuk mencoba bersaing di Liga Premier.”
Perjuangan lolos ke babak play-off: Wrexham masih berupaya finis di enam besar
Wrexham terancam gagal tipis dalam upaya mereka untuk meraih promosi keempat berturut-turut yang akan memecahkan rekor. Dengan empat pertandingan tersisa di musim ini, tim asuhan Phil Parkinson kini tertinggal empat poin dari zona play-off.
Selisih poin tersebut bisa dikejar, dimulai dari laga kandang melawan Stoke pada Sabtu ini, namun tujuan akhir tetap tidak akan berubah meskipun sayap Red Dragons sedikit terpotong - dengan rencana ambisius yang masih tetap berlaku.