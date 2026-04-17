Rekor transfer baru? Ryan Reynolds & Rob Mac diprediksi akan kembali menghabiskan banyak uang dalam upaya Wrexham untuk promosi ke Liga Premier

Menjelang musim 2025-26, Red Dragons melakukan investasi besar-besaran untuk merekrut pemain seperti Lewis O’Brien, Callum Doyle, Ben Sheaf, dan Nathan Broadhead — dengan Broadhead menjadi rekrutan termahal mereka hingga saat ini seharga £10 juta ($14 juta).

Rekor tersebut mungkin hanya akan bertahan selama 12 bulan, dengan mantan bintang Liga Sepak Bola yang kini menjadi pakar, Don Goodman - yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas izin igaming.com - mengatakan ketika ditanya apakah ia memperkirakan Reynolds dan Mac akan menguras kas Wrexham lebih dalam lagi: “Itulah tebakan terbaik saya, karena mereka ambisius. Tidak dapat disangkal hal itu, dan mereka tidak segan-segan mengumumkannya.

“Mereka termasuk salah satu klub terkaya dalam hal FFP, karena mereka menghasilkan banyak pendapatan melalui jalur lain. Dan hal terpenting adalah manajer, para pemain, dan pemilik klub telah menjalani satu musim di Championship untuk melihat apa yang dibutuhkan, dan mereka akan lebih mengerti.

“Saya pikir perekrutan mereka di musim panas akan kuat dan pasti ditujukan untuk finis di enam besar musim depan, jika tidak lebih baik dari itu.”