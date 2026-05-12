Menurut Associated Press, Qatar telah memberikan kesempatan emas kepada Soria untuk mengukir warisannya di panggung dunia. Termasuk dalam skuad awal yang terdiri dari 34 pemain, penyerang kelahiran Uruguay ini berpotensi menjadi pemain lapangan tertua dalam sejarah Piala Dunia jika ia lolos ke daftar 26 pemain akhir untuk turnamen yang akan dimulai pada 11 Juni. Rekor tersebut saat ini dipegang oleh Milla, yang terkenal karena bermain di Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat pada usia 42 tahun. Setelah kemenangan krusial 2-1 di babak kualifikasi atas Uni Emirat Arab, Soria menyatakan: "Bangga bisa mengenakan jersey Al Anabi sekali lagi dan mewakili negara yang indah ini."