Rekor Piala Dunia sudah di depan mata bagi bintang berusia 42 tahun ini - tetapi apakah Cristiano Ronaldo, legenda abadi Portugal yang dijuluki "GOAT", mampu memecahkannya pada tahun 2030?
Soria diprediksi akan mengungguli Roger Milla
Menurut Associated Press, Qatar telah memberikan kesempatan emas kepada Soria untuk mengukir warisannya di panggung dunia. Termasuk dalam skuad awal yang terdiri dari 34 pemain, penyerang kelahiran Uruguay ini berpotensi menjadi pemain lapangan tertua dalam sejarah Piala Dunia jika ia lolos ke daftar 26 pemain akhir untuk turnamen yang akan dimulai pada 11 Juni. Rekor tersebut saat ini dipegang oleh Milla, yang terkenal karena bermain di Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat pada usia 42 tahun. Setelah kemenangan krusial 2-1 di babak kualifikasi atas Uni Emirat Arab, Soria menyatakan: "Bangga bisa mengenakan jersey Al Anabi sekali lagi dan mewakili negara yang indah ini."
Bagaimana Ronaldo bisa memecahkan rekor absolut
Meskipun Soria membidik rekor penampilan di lapangan, rekor absolut tetap dipegang oleh kiper Mesir Essam El Hadary, yang berusia 45 tahun dan 161 hari saat tampil pada 2018. Namun, potensi pencapaian Soria ini menyoroti daya tahan yang luar biasa dari Ronaldo. Bintang Al-Nassr dan pemenang Ballon d'Or lima kali ini akan berusia 41 tahun saat Piala Dunia saat ini berakhir. Jika Soria bisa bermain di usia 42 tahun, hal itu menjadi contoh sempurna bagi kapten Portugal tersebut. Untuk memecahkan rekor potensial Soria di posisi pemain lapangan dan rekor absolut El Hadary, Ronaldo harus tampil di Piala Dunia 2030, di mana ia akan berusia 45 tahun.
Berusaha mencapai rekor 1.000 gol yang belum pernah tercapai sebelumnya
Penyerang legendaris ini terus membuktikan bahwa usia bukanlah halangan saat ia mengejar pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan 971 gol sepanjang kariernya, ia hanya membutuhkan 29 gol lagi untuk mencapai angka ajaib 1.000. Ia sudah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di level internasional dengan 143 gol dari 226 penampilan. Di samping target ini, keinginannya untuk meraih kejayaan di level internasional tetap menjadi prioritas utama. Setelah mengangkat trofi Kejuaraan Eropa 2016 dan dua gelar Liga Bangsa-Bangsa UEFA, matanya kini tertuju pada hadiah tertinggi dalam sepak bola: memenangkan Piala Dunia.
Perjalanan menuju putaran final 2026
Untuk saat ini, semua mata tertuju pada Lopetegui saat Qatar menyelesaikan susunan skuadnya untuk menjalani Grup B, yang akan memulai kampanye mereka melawan Swiss pada 13 Juni sebelum menghadapi Kanada dan Bosnia. Sementara itu, Ronaldo bersiap memimpin Portugal melewati Grup K, dengan laga melawan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia menanti mereka. Jika Soria secara resmi memecahkan rekor usia musim panas ini, hal itu niscaya akan memotivasi bintang Portugal tersebut untuk tanpa henti mengejar sejarah dan kejayaan tertinggi pada tahun 2030.