Pada Maret 2026, Lucy Bronze mencatatkan penampilan ke-145 bersama Inggris. Ia melewati Karen Carney dan naik ke posisi tiga besar dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah timnas putri Inggris. "Saya tak pernah membayangkan bisa mencapai 100 penampilan, apalagi melampaui seseorang seperti Karen Carney, yang bagi saya adalah legenda, sosok yang saya kagumi sejak kecil dan salah satu panutan saya," ujarnya. Bronze menyebut keberadaannya dalam daftar yang dihuni para ikon timnas putri Inggris itu "sulit dipercaya". Bisakah Bronze naik lebih tinggi lagi? Ia jelas belum menunjukkan tanda-tanda melambat, tetapi seberapa jauh lagi ia harus melangkah?

Bagaimana dengan bintang-bintang lain di timnas putri Inggris saat ini? Bronze menjadi satu-satunya pemain aktif yang saat ini masuk sepuluh besar daftar penampilan terbanyak, tetapi banyak anggota skuad Wiegman yang terus naik dalam daftar tersebut. Alex Greenwood, dengan 113 penampilan, berada di ambang sepuluh besar, sementara Keira Walsh dan Georgia Stanway tampaknya akan masuk ke sana pada waktunya. Walsh telah mencatatkan 105 penampilan pada usia 29 tahun, sedangkan Stanway mengoleksi 95 penampilan pada usia 27 tahun. Catatan Lauren Hemp juga mengesankan: 80 penampilan bersama negaranya pada usia baru 26 tahun.

Jadi, rekor siapa yang mereka kejar dan seberapa jauh mereka tertinggal dari para pemuncak daftar? Siapa saja pemain dengan penampilan terbanyak untuk timnas putri Inggris? GOAL mengulas para pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas putri Inggris...