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Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

Rekor penampilan sepanjang masa timnas putri Inggris: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams dan para pemain dengan penampilan terbanyak

England
Women's football
World Cup
Euro Wanita
L. Bronze

Tim nasional putri Inggris meraih banyak kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir, menjuarai Piala Eropa pada 2022 dan 2025 serta mencapai final Piala Dunia Wanita 2023. Para pemain yang turut mengantarkan tim asuhan Sarina Wiegman meraih kesuksesan itu kini mulai mencatatkan nama dalam buku rekor, baik untuk jumlah penampilan bersama timnas maupun raihan trofi.

Pada Maret 2026, Lucy Bronze mencatatkan penampilan ke-145 bersama Inggris. Ia melewati Karen Carney dan naik ke posisi tiga besar dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah timnas putri Inggris. "Saya tak pernah membayangkan bisa mencapai 100 penampilan, apalagi melampaui seseorang seperti Karen Carney, yang bagi saya adalah legenda, sosok yang saya kagumi sejak kecil dan salah satu panutan saya," ujarnya. Bronze menyebut keberadaannya dalam daftar yang dihuni para ikon timnas putri Inggris itu "sulit dipercaya". Bisakah Bronze naik lebih tinggi lagi? Ia jelas belum menunjukkan tanda-tanda melambat, tetapi seberapa jauh lagi ia harus melangkah?

Bagaimana dengan bintang-bintang lain di timnas putri Inggris saat ini? Bronze menjadi satu-satunya pemain aktif yang saat ini masuk sepuluh besar daftar penampilan terbanyak, tetapi banyak anggota skuad Wiegman yang terus naik dalam daftar tersebut. Alex Greenwood, dengan 113 penampilan, berada di ambang sepuluh besar, sementara Keira Walsh dan Georgia Stanway tampaknya akan masuk ke sana pada waktunya. Walsh telah mencatatkan 105 penampilan pada usia 29 tahun, sedangkan Stanway mengoleksi 95 penampilan pada usia 27 tahun. Catatan Lauren Hemp juga mengesankan: 80 penampilan bersama negaranya pada usia baru 26 tahun.

Jadi, rekor siapa yang mereka kejar dan seberapa jauh mereka tertinggal dari para pemuncak daftar? Siapa saja pemain dengan penampilan terbanyak untuk timnas putri Inggris? GOAL mengulas para pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas putri Inggris...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10Kelly Smith (117 penampilan bersama tim nasional)

    Dianggap luas sebagai pemain terbaik Inggris sepanjang masa, Kelly Smith melakoni debut bersama timnas putri Inggris pada 1995 dan menjalani karier internasional yang gemilang selama 19 tahun. Penyerang andalan itu mencetak 46 gol sebelum pensiun dari tim nasional pada 2014. Torehan tersebut menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas putri Inggris hingga dilampaui Ellen White pada 2021. Smith masih menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol dan urutan ke-10 dalam daftar penampilan terbanyak, dengan 117 penampilan.

  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9Steph Houghton (121 penampilan bersama tim nasional)

    Menjabat kapten Inggris selama delapan tahun, Steph Houghton merupakan sosok penting dalam tim yang mulai mampu menyaingi para unggulan utama pada dekade 2010-an. Sebagai bagian dari tim yang meraih peringkat ketiga untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2015, ia turut membawa negaranya ke semifinal Euro 2017 dan Piala Dunia 2019. Houghton mencatatkan penampilan ke-121 sekaligus terakhirnya bersama tim nasional pada 2021.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8Gillian Coultard (125 penampilan bersama tim nasional)

    Gillian Coultard adalah perempuan pertama yang mencatat 100 penampilan untuk Inggris dan, pada suatu masa, menjadi satu dari hanya lima pemain, baik laki-laki maupun perempuan, yang mencapai tonggak tersebut. Mantan kapten timnas putri Inggris itu merupakan sosok andalan tim sebelum pergantian abad. Gelandang tersebut melakoni debutnya pada 1981, saat berusia 18 tahun, dan mencatatkan 125 penampilan dalam 19 tahun berikutnya sebelum mengumumkan pensiun dari timnas pada akhir 2000.

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  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7Rachel Yankey (129 penampilan bersama tim nasional)

    Rachel Yankey adalah salah satu pemain hebat timnas putri Inggris yang karier internasionalnya melintasi beberapa era. Ia mencatatkan penampilan pertamanya pada 1997 dan menandainya dengan gol dalam kemenangan 4-0 atas Skotlandia. Setelah Coultard, ia menjadi perempuan Inggris kedua yang mencapai 100 penampilan bersama tim nasional. Yankey mengakhiri kariernya dengan 129 penampilan, setelah pada penghujung masa bermainnya melampaui rekor penampilan terbanyak sepanjang masa untuk timnas Inggris yang kala itu dipegang Peter Shilton dengan 125 penampilan.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6Casey Stoney (130 penampilan bersama tim nasional)

    Sejak melakoni debut pada 2000, Casey Stoney menyaksikan perubahan besar sepanjang 18 tahun kariernya bersama Inggris. Target timnas Inggris berkembang dari sekadar lolos ke turnamen besar menjadi berusaha menjuarainya. Bek tersebut merupakan bagian penting dari tim Inggris yang mencapai final Euro 2009 untuk pertama kalinya, lalu turut berperan dalam perjalanan ke semi-final Piala Dunia 2015 dan Euro 2017. Stoney mencatatkan 130 penampilan bersama timnas sebelum mengumumkan pensiun dari sepakbola internasional pada 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5Alex Scott (140 penampilan bersama tim nasional)

    Meski kariernya bersama tim nasional selama 13 tahun lebih singkat dibandingkan banyak pemain dalam daftar ini, Alex Scott mencatatkan 140 penampilan, jumlah yang mengesankan dan menempatkannya di urutan kelima pemain timnas putri Inggris dengan penampilan terbanyak. Scott menjadi andalan di posisi bek kanan sepanjang kiprah sukses timnya di Piala Eropa 2009, Piala Dunia 2015, dan Piala Eropa 2017. Lucy Bronze, yang kelak menggantikan posisinya, mengatakan bahwa ikon Arsenal itu sangat memacunya untuk berkembang sebelum Scott meninggalkan sepak bola internasional.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4Karen Carney (144 penampilan bersama tim nasional)

    Salah satu pemain paling berbakat yang pernah dimiliki timnas putri Inggris, Karen Carney juga menempati posisi papan atas dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi negaranya. Sejak debut pada 2005, Carney tampil 144 kali dan mencetak 33 gol untuk Inggris. Hingga kini, jumlah gol tersebut menempatkannya di peringkat ketujuh bersama dalam daftar pencetak gol. Turnamen terakhirnya adalah Piala Dunia 2019, ketika Inggris nyaris mencapai final.

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    3Lucy Bronze (148 penampilan bersama tim nasional)

    Lucy Bronze adalah satu-satunya pemain Inggris yang masih aktif dalam daftar ini. Ia baru-baru ini naik ke posisi ketiga, melampaui jumlah penampilan Carney saat bermain dalam kemenangan Inggris 2-0 atas Islandia, laga yang juga diwarnainya dengan satu gol dan satu assist. Bronze menjalani debutnya pada 2013 dan nyaris selalu mengisi posisi bek kanan sejak Scott pensiun pada 2017. Ia memainkan peran penting dalam keberhasilan Inggris menjuarai Piala Eropa 2022 dan 2025, serta perjalanan bersejarah menuju final Piala Dunia 2023. Torehan 22 golnya juga sangat mengesankan mengingat posisinya sebagai pemain bertahan.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2Jill Scott (161 penampilan bersama tim nasional)

    Jill Scott mengakhiri karier internasionalnya selama 16 tahun dengan cara yang tepat pada 2022, setelah membantu timnas putri Inggris menjuarai turnamen besar untuk pertama kalinya. Pengalaman sang gelandang berperan penting dalam keberhasilan di Kejuaraan Eropa itu. Sekitar 13 tahun sebelumnya, saat masih menjadi talenta muda yang menjanjikan, ia membawa Inggris ke final Euro 2009 lewat gol pada babak perpanjangan waktu yang menundukkan Belanda. Scott merupakan satu dari hanya dua pemain Inggris yang mencapai 150 penampilan internasional.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1Fara Williams (172 penampilan internasional)

    Rekor luar biasa Fara Williams berupa 172 penampilan untuk Inggris sudah lama terasa mustahil dikejar. Gelandang itu menjalani debut pada 2001 dan terus bermain hingga 2019. Momen paling menonjol dalam kariernya bersama Inggris adalah penalti yang ia cetak untuk memastikan kemenangan pertama yang bersejarah atas Jerman sekaligus finis di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 2015. Gol itu merupakan gol ke-40 sekaligus terakhir Williams untuk negaranya, jumlah yang juga menempatkannya di urutan kelima dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa.

    Mungkinkah Bronze melampaui rekor penampilan Williams? Itu akan membutuhkan usaha besar dari bek yang berusia 34 tahun tersebut. 