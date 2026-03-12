Rekor penampilan sepanjang masa tim wanita Inggris: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams, dan pemain dengan penampilan terbanyak di tim Lionesses

Pada Maret 2026, Lucy Bronze melakukan penampilan ke-145-nya untuk timnas Inggris, mengalahkan Karen Carney dan naik ke peringkat tiga besar dalam sejarah tim Lionesses berdasarkan jumlah penampilan. "Saya tidak pernah membayangkan bisa mencapai 100 caps, apalagi melampaui seseorang seperti Karen Carney, yang bagi saya adalah legenda, seseorang yang saya kagumi sejak kecil dan salah satu panutan saya," katanya, menggambarkan posisinya dalam daftar ini, di antara ikon-ikon Lionesses, sebagai "mengejutkan". Bisakah Bronze naik lebih tinggi lagi dalam daftar ini? Dia jelas tidak terlihat melambat, tapi seberapa jauh lagi dia perlu melangkah?

Bagaimana dengan bintang-bintang lain di tim Lionesses ini? Bronze adalah satu-satunya pemain aktif yang masuk dalam 10 besar untuk jumlah penampilan saat ini, tetapi ada banyak nama di skuad Wiegman saat ini yang sedang naik peringkat. Alex Greenwood, dengan 107 caps, berada di ambang 10 besar, sementara Keira Walsh dan Georgia Stanway tampaknya pasti akan masuk ke dalamnya dalam waktu dekat. Walsh memiliki 99 caps pada usia 28 tahun, sementara Stanway memiliki 89 caps pada usia 27 tahun. Angka-angka Lauren Hemp juga luar biasa, dengan 74 caps untuk negaranya pada usia 25 tahun.

Lalu, rekor siapa yang mereka kejar dan seberapa jauh mereka dari para pemimpin? Pemain mana yang telah tampil paling banyak untuk tim nasional wanita Inggris? GOAL mengulas para pemain dengan caps terbanyak dari Lionesses...