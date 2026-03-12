Goal.com
Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Rekor penampilan sepanjang masa tim wanita Inggris: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams, dan pemain dengan penampilan terbanyak di tim Lionesses

Tim nasional wanita Inggris telah meraih banyak kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir, memenangkan Kejuaraan Eropa pada tahun 2022 dan 2025, serta mencapai final Piala Dunia Wanita 2023. Para pemain yang terlibat dalam kesuksesan tersebut di bawah asuhan Sarina Wiegman kini mulai mencatatkan diri dalam buku rekor, baik dalam hal jumlah penampilan (caps) maupun trofi yang diraih.

Pada Maret 2026, Lucy Bronze melakukan penampilan ke-145-nya untuk timnas Inggris, mengalahkan Karen Carney dan naik ke peringkat tiga besar dalam sejarah tim Lionesses berdasarkan jumlah penampilan. "Saya tidak pernah membayangkan bisa mencapai 100 caps, apalagi melampaui seseorang seperti Karen Carney, yang bagi saya adalah legenda, seseorang yang saya kagumi sejak kecil dan salah satu panutan saya," katanya, menggambarkan posisinya dalam daftar ini, di antara ikon-ikon Lionesses, sebagai "mengejutkan". Bisakah Bronze naik lebih tinggi lagi dalam daftar ini? Dia jelas tidak terlihat melambat, tapi seberapa jauh lagi dia perlu melangkah?

Bagaimana dengan bintang-bintang lain di tim Lionesses ini? Bronze adalah satu-satunya pemain aktif yang masuk dalam 10 besar untuk jumlah penampilan saat ini, tetapi ada banyak nama di skuad Wiegman saat ini yang sedang naik peringkat. Alex Greenwood, dengan 107 caps, berada di ambang 10 besar, sementara Keira Walsh dan Georgia Stanway tampaknya pasti akan masuk ke dalamnya dalam waktu dekat. Walsh memiliki 99 caps pada usia 28 tahun, sementara Stanway memiliki 89 caps pada usia 27 tahun. Angka-angka Lauren Hemp juga luar biasa, dengan 74 caps untuk negaranya pada usia 25 tahun.

Lalu, rekor siapa yang mereka kejar dan seberapa jauh mereka dari para pemimpin? Pemain mana yang telah tampil paling banyak untuk tim nasional wanita Inggris? GOAL mengulas para pemain dengan caps terbanyak dari Lionesses...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10Kelly Smith (117 penampilan)

    Dikenal luas sebagai pemain terbaik sepanjang masa Inggris, Kelly Smith melakukan debutnya bersama tim nasional wanita Inggris (Lionesses) pada tahun 1995 dan menikmati karier internasional yang gemilang selama 19 tahun. Penyerang andalan ini mencetak 46 gol sebelum pensiun dari tim nasional pada tahun 2014, jumlah yang membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris di tim wanita hingga ia disalip oleh Ellen White pada tahun 2021. Ia masih berada di peringkat kedua dalam daftar tersebut dan menempati posisi ke-10 dalam hal jumlah penampilan, dengan 117 penampilan.

  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9Steph Houghton (121 penampilan)

    Kapten timnas Inggris selama delapan tahun, Steph Houghton merupakan figur kunci dalam tim Lionesses yang mulai menantang tim-tim besar pada dekade 2010-an. Sebagai bagian dari tim yang finis di posisi ketiga yang bersejarah di Piala Dunia 2015, ia membantu membawa negaranya ke babak semifinal di Euro 2017 dan Piala Dunia 2019, dan meraih caps ke-121 dan terakhirnya pada 2021.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8Gillian Coultard (125 caps)

    Gillian Coultard adalah wanita pertama yang meraih 100 caps untuk Inggris, dan salah satu dari lima orang (pria atau wanita) yang pernah mencapai tonggak sejarah tersebut pada suatu masa. Sebagai mantan kapten tim Lionesses, ia menjadi pilar tim sebelum pergantian abad. Gelandang ini melakukan debutnya pada tahun 1981, saat berusia 18 tahun, dan berhasil mengumpulkan 125 caps selama 19 tahun berikutnya, sebelum mengumumkan pensiun dari tim nasional pada akhir tahun 2000.

  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7Rachel Yankey (129 penampilan)

    Salah satu legenda sejati tim Lionesses, Rachel Yankey, yang karier internasionalnya mencakup beberapa era, debutnya di tim nasional terjadi pada tahun 1997 dan ia menandai momen tersebut dengan mencetak gol dalam kemenangan 4-0 atas Skotlandia. Dia menjadi wanita Inggris kedua, setelah Coultard, yang meraih 100 caps untuk tim nasional dan pensiun dengan 129 caps, melampaui rekor sepanjang masa Inggris milik Peter Shilton sebesar 125 caps pada akhir karier bermainnya.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6Casey Stoney (130 penampilan)

    Setelah debutnya pada tahun 2000, Casey Stoney menyaksikan perubahan besar dalam kariernya selama 18 tahun bersama timnas Inggris, melihat tujuan The Lionesses berkembang dari sekadar lolos ke turnamen besar menjadi berusaha untuk memenangkannya. Sebagai bek, Stoney menjadi bagian penting dari tim Inggris yang mencapai final Euro 2009 yang belum pernah terjadi sebelumnya, lalu berperan dalam perjalanan tim ke semifinal Piala Dunia 2015 dan Euro 2017. Stoney mengumpulkan 130 caps sebelum mengumumkan pensiun dari tim nasional pada tahun 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5Alex Scott (140 caps)

    Meskipun karier internasionalnya yang berlangsung selama 13 tahun lebih singkat dibandingkan banyak pemain lain dalam daftar ini, Alex Scott berhasil mengumpulkan 140 penampilan dalam periode tersebut, menempatkannya di peringkat kelima di antara pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah tim Lionesses. Scott menjadi pilar di posisi bek kanan selama kampanye sukses di Euro 2009, Piala Dunia 2015, dan Euro 2017. Lucy Bronze, yang akhirnya menggantikannya, mencatat bahwa ikon Arsenal itu mendorongnya secara besar-besaran untuk meningkatkan permainannya sebelum ia mundur dari sepak bola internasional.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4Karen Carney (144 caps)

    Salah satu pemain paling berbakat yang pernah dihasilkan oleh Lionesses, Karen Carney adalah nama lain yang berada di puncak daftar penampilan terbanyak dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnasnya. Setelah debut pada tahun 2005, Carney mewakili Inggris dalam 144 pertandingan dan mencetak 33 gol, yang terakhir masih menempatkannya di peringkat ketujuh bersama dalam daftar pencetak gol hingga saat ini. Turnamen terakhirnya adalah Piala Dunia 2019, di mana Lionesses hampir mencapai final.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3Lucy Bronze (145 penampilan)

    Lucy Bronze adalah satu-satunya pemain Inggris yang masih aktif dalam daftar ini, dan baru-baru ini ia melonjak ke peringkat ketiga, mengalahkan total poin Carney berkat penampilannya dalam kemenangan 2-0 Lionesses atas Islandia, di mana ia mencetak satu gol dan satu assist. Bronze debut pada tahun 2013 dan hampir selalu menjadi andalan di posisi bek kanan sejak pensiunnya Scott pada 2017, memainkan peran vital dalam kemenangan di Euro 2022 dan 2025, serta dalam perjalanan historis menuju final Piala Dunia 2023. Catatan 22 golnya juga sangat mengesankan, mengingat posisinya sebagai pemain bertahan.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2Jill Scott (161 caps)

    Jill Scott akan mengakhiri karier internasionalnya yang berlangsung selama 16 tahun dengan cara yang pantas pada tahun 2022, setelah membantu The Lionesses meraih gelar turnamen besar pertamanya. Pengalaman gelandang ini sangat penting dalam kemenangan di Kejuaraan Eropa tersebut, sekitar 13 tahun setelah ia membawa Inggris ke final Euro 2009 sebagai talenta muda yang menjanjikan, dengan golnya di babak tambahan yang mengalahkan Belanda. Ia adalah salah satu dari dua pemain Inggris yang mencapai 150 caps.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1Fara Williams (172 penampilan)

    Selama ini, rekor luar biasa Fara Williams dengan 172 penampilan untuk timnas Inggris seolah tak akan pernah terpecahkan. Gelandang ini debut pada tahun 2001 dan bermain hingga 2019, dengan momen paling menonjol dalam kariernya bersama Lionesses adalah gol penalti yang ia cetak untuk memastikan kemenangan bersejarah pertama atas Jerman dan peringkat ketiga yang monumental di Piala Dunia 2015. Itu adalah gol ke-40 dan terakhirnya untuk negaranya, angka yang menempatkannya di peringkat kelima dalam daftar pencetak gol sepanjang masa.

    Apakah Bronze bisa melampaui rekor penampilannya? Itu akan menjadi usaha besar bagi bek berusia 34 tahun ini. 

