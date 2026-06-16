Rekor Mbappé dan Barcola, Prancis tak terkalahkan di laga perdana dan memberi peringatan menjelang Piala Dunia: 3-1 atas Senegal

82' - PRANCIS MENAMBAH KEUNGGULAN, BARCOLA! Umpan terobosan brilian dari Rabiot kepada penyerang PSG itu, yang dengan tendangan lob berhasil mengalahkan Mendy dan mencetak gol menjadi 2-0.





83' - Mbappé kembali mendapat peluang, menerima umpan dari sisi kiri dan langsung menendang: Mendy berhasil menepisnya.





79' - Nicolas Jackson kembali nyaris mencetak gol! Tendangan balik ke arah gawang Maignan, bola melebar.





74' - Prancis tampil sangat berbeda di babak kedua: kali ini giliran Doué yang berlari dan menendang ke gawang, Mendy menepisnya menjadi tendangan sudut.





68' - Gol penyama kedudukan Senegal dianulir! Nicolas Jackson berada dalam posisi offside, menerima umpan panjang, dan mengalahkan Maignan, namun semuanya sia-sia.





66' - GOL PERANCIS, MBAPPE'! Umpan vertikal luar biasa dari Olise kepada penyerang Real Madrid itu, yang mengecoh Mendy yang keluar dari gawangnya dan membawa Prancis unggul. Ia kini menyamai rekor Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Prancis dan menyamai rekor Just Fontaine untuk gol di Piala Dunia, yaitu 13 gol.





64' - Aksi brilian dari Olise, yang memberikan umpan terobosan kepada Mbappé: penyerang Real Madrid itu gagal mengontrol bola.





61' - Tendangan penalti yang sangat kontroversial tidak diberikan kepada Prancis! Mbappé melaju ke sisi kanan, melewati Malick Diouf, dan masuk ke kotak penalti: Mané melakukan tekel yang menjatuhkannya. Wasit tidak melihat pelanggaran tersebut, dipanggil oleh VAR namun tetap mempertahankan keputusannya, yang ternyata salah.





57' - Lagi-lagi Mendy! Kali ini ia melakukan penyelamatan saat keluar menghadapi Mbappé, yang sudah berhadapan satu lawan satu dengan kiper Senegal tersebut.





53' - Peluang emas bagi Prancis! Kounde mengoper bola kepada Olise, yang melesat menuju gawang: hanya Mendy yang keluar dengan nekat yang berhasil menyelamatkan Senegal.





52' - Tekel luar biasa dari Saliba terhadap Nicolas Jackson, yang sedang berlari menuju gawang Maignan.





48' - Prancis akhirnya juga mencoba: Doué menendang dari luar kotak penalti, bola meleset tipis di samping tiang gawang.





45'+6' - Peluang luar biasa bagi Sarr! Aksi di sisi kiri antara Malick Thiaw dan Mané, umpan silang ke tengah, dan tendangan tap-in yang melambung tinggi dari penyerang Crystal Palace itu, yang gagal memanfaatkan peluang untuk mencetak gol pembuka.





25' - Bola membentur tiang gawang daritendanganNicolasJackson! Kesalahan Mbappé, yang kehilangan keseimbangan saat berebut bola dengan Malick Thiaw, umpan terobosan ke arah mantan penyerang Bayern Munich itu yang menendang dengan kaki kiri dan bola membentur tiang kanan gawang Maignan, lalu memantul ke punggung kiper Milan tersebut dan keluar. Senegal nyaris unggul.