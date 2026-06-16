Rekor Mbappé dan Barcola, Prancis tak terkalahkan di laga perdana dan memberi peringatan menjelang Piala Dunia: 3-1 atas Senegal

Piala Dunia 2026
Prancis-Senegal 3-1
Pencetak Gol: 66' Mbappé (F), 82' Barcola (F), 90'+5' Mbaye (S), 90'+6' Mbappé (F).
Tim favorit kedua untuk merebut gelar Piala Dunia ini memulai debutnya di Piala Dunia 2026 dan tidak mengecewakan. Setelah kekalahan mengejutkan Spanyol melawan Cape Verde dan sambil menunggu debut Argentina sebagai juara bertahan, yang akan bertanding malam ini pukul 03.00 waktu Italia melawan Aljazair, tim Prancis asuhan Didier Deschamps—juara dunia runner-up—menang 3-1 dan mengawali turnamen mereka dengan tiga poin, pada pukul 21.00, dalam laga yang merupakanbagiandari hari pertama Grup I, yang juga mencakup Norwegia asuhan Haaland dan Irak, yang akan bertanding menjelang tengah malam: Mbappé mencetak dua gol, yang membuatnyamenjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah tim nasional Prancis dengan 58 gol, termasuk gol ke-14-nya di Piala Dunia, hanya tertinggal 3 gol dari pemegang rekor Miro Klose, pertama berkat umpan Olise dan kemudian dengan tendangan jarak jauh yang indah di menit-menit akhir, serta Barcola, yang masuk pada menit ke-2, berkat umpan Rabiot, selain pemain Senegal Mbaye, penyerang PSG yang di tim nasional junior pernah bermain untuk Prancis. Senegal dikalahkan di Meadowlands Stadium, East Rutherford, New York, dan gagal mengulangi prestasi sensasional tahun 2002, ketika Singa Teranga mampu mengalahkan juara bertahan saat itu dalam pertandingan pertama mereka di Piala Dunia. Les Bleus memulai dengan kemenangan untuk mengamankan posisi pertama di grup yang tidak mudah: babak pertama mengecewakan, namun kualitas tim Prancis sangat luar biasa dan terlihat jelas pada babak kedua.